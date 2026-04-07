Χρυσοχοΐδης: Το μοντέλο που εφαρμόστηκε για την πρόληψη των τροχαίων είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεσματικής δημόσιας πολιτικής

Στη στρατηγική οδικής ασφάλειας που υλοποίησε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η οποία συνέβαλε τόσο στη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα κατά 22% το 2025, όσο και στην αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς και της κυκλοφοριακής κουλτούρας των πολιτών, αναφέρθηκε τη Μ. Τρίτη (7/4) ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης μίλησε στην εκδήλωση με θέμα «Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας», που διοργάνωσε το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στη Γλυφάδα.

Όπως τόνισε, η εφαρμογή της στρατηγικής βασίστηκε σε ένα συνεκτικό και εντατικό σύστημα ελέγχων. Το 2025 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 6,8 εκατομμύρια έλεγχοι, δηλαδή σχεδόν 19.000 καθημερινά.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η διαμόρφωση της στρατηγικής για την οδική ασφάλεια στηρίχθηκε σε σημαντικά συμπεράσματα, όπως ότι σε ποσοστό 25% των θανατηφόρων τροχαίων υπήρξε εμπλοκή δικύκλου, το 15% των θυμάτων είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ μεγάλα ποσοστά οφείλονται στη χρήση κινητού τηλεφώνου, την παραβίαση κόκκινου σηματοδότη και τις παρασύρσεις πεζών.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα οδήγησαν στη διαμόρφωση στοχευμένων παρεμβάσεων, εστιάζοντας κυρίως στις περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα. Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις λεωφόρους Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης, καθώς και στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, όπου, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, κάποιοι είχαν μετατρέψει τους δρόμους σε πίστες αγώνων ταχύτητας.

460000 έλεγχοι αλκοτέστ το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι το μοντέλο που εφαρμόστηκε το 2025 για την πρόληψη των τροχαίων αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεσματικής δημόσιας πολιτικής. Ενδεικτικά, το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Αττική πραγματοποιήθηκαν 460.000 έλεγχοι αλκοτέστ, δηλαδή περίπου 150.000 τον μήνα, με το θετικό ποσοστό να έχει μειωθεί στο 50%, δείχνοντας ότι οι πολίτες συμμορφώνονται περισσότερο.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η προσπάθεια των ανδρών και των γυναικών της Τροχαίας θα συνεχιστεί με την ίδια συνέπεια και μεθοδικότητα, ενισχυόμενη από στοχευμένους ελέγχους και τη συνδρομή της τεχνολογίας, όπως η λειτουργία των έξυπνων καμερών.

«Μέχρι το φθινόπωρο, τα αποτελέσματα θα είναι τέτοια που η Ελλάδα θα μπορεί πραγματικά να υπερηφανεύεται ότι καθημερινά σώζονται ζωές και ότι η χώρα είναι ασφαλής», κατέληξε ο κ. Χρυσοχοΐδης.