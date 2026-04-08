ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΤΕΕ: Αναγκαίοι οι υποχρεωτικοί περιοδικοί έλεγχοι σε όλα τα κτίρια για ουσιαστική μείωση ατυχημάτων και δυστυχημάτων
Πολιτική
10:02 - 08 Απρ 2026

ΤΕΕ: Αναγκαίοι οι υποχρεωτικοί περιοδικοί έλεγχοι σε όλα τα κτίρια για ουσιαστική μείωση ατυχημάτων και δυστυχημάτων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κατόπιν πολλών πρόσφατων συμβάντων, με τελευταία οδυνηρή τραγική κατάληξη δυστύχημα στη Κόρινθο, που αφορούν καταρρεύσεις εξωστών ή άλλων στοιχείων όψεων παλιών ή / και γηρασμένων κτιρίων σε ολόκληρη τη χώρα, το ΤΕΕ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η ασφάλεια και η ζωή των πολιτών, με παράλληλη αποτελεσματική διασφάλιση της ατομικής περιουσίας, των δημόσιων και κοινοχρήστων χώρων και του δημοσίου συμφέροντος. 

Στο πλαίσιο αυτό το θέμα συζητήθηκε από πολλές πλευρές στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ και θα διεξαχθούν δράσεις και θα αναληφθούν πρωτοβουλίες τόσο κεντρικά όσο και στην Περιφέρεια, σε συνεργασία με τα περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ.

Με αφορμή σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:

«Όλοι μας πρέπει να κατανοήσουμε ότι η χώρα διαθέτει γερασμένο κτιριακό απόθεμα και ότι αυτό σημαίνει απαραιτήτως δράση για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και τη ζωή των πολιτών – αλλά και της περιουσίας τους. Μπορεί πράγματι να κτίζουμε γερά ακίνητα στη χώρα μας, προϊόν επιστημονικής έρευνας και επαγγελματικής ευσυνειδησίας των Ελλήνων Μηχανικών ακόμη και πέραν των ρυθμιστικών απαιτήσεων, όπως αποδεικνύεται με την πρόοδο του προγράμματος προσεισμικού ελέγχου των δημοσίων κτιρίων της χώρας. Αλλά αυτό ισχύει περισσότερο για τα νεότερα παρά για τα παλαιότερα ακίνητα. Και σημαίνει παράλληλα ότι τα παλαιά κτίρια πρέπει να ελέγχονται για την ακεραιότητά τους. Τόσο όσον αφορά τη δομική τρωτότητα όσο και την ασφάλεια των προσόψεων και των στοιχείων των όψεων, ιδίως όσων βρίσκονται σε επαφή ή πρόσωπο με δημόσιους ή κοινόχρηστους χώρους. Τέτοια στοιχεία είναι οι προσόψεις, εξώστες – μπαλκόνια – βεράντες, τα διακοσμητικά στοιχεία και άλλα. Είναι απαραίτητο να ελέγχεται η αντοχή τους όσο παλαιώνουν. Κάτι που κτίστηκε σωστά πριν από 50 ή 60 ή 70 χρόνια, με όση καταπόνηση έχει μεσολαβήσει και με τη γνωστή έλλειψη κουλτούρας συντήρησης στη χώρα, δεν σημαίνει ότι είναι και σήμερα ασφαλές.

Το ΤΕΕ προτείνει όλα τα κτίρια από κάποια παλαιότητα και πάνω να ελέγχονται υποχρεωτικά για την ασφάλειά τους και ειδικά οι προσόψεις, εξώστες κλπ, με επιλογή μέσα από Μητρώο Μηχανικών και υποχρεωτικότητα ελέγχων, σε συνδυασμό με τα ηλεκτρονικά συστήματα του ΤΕΕ (Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων κλπ) και ήδη λειτουργούντες ελεγκτικούς μηχανισμούς (Ελεγκτές Δόμησης κλπ). Επιπλέον, ο έλεγχος ασφάλειας και καταλληλότητας πρέπει να περιλαμβάνει και τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, επίσης με υποχρεωτικότητα ανά παλαιότητα και ταξινόμηση κινδύνου.

Η καθιέρωση υποχρεωτικών περιοδικών ελέγχων σε όλα τα κτίρια είναι ο μόνος δρόμος που θα βοηθήσει έμπρακτα να μειωθούν ατυχήματα και δυστυχήματα. Θα δημιουργήσει καλύτερους όρους ασφάλειας και προστασίας της ζωής των πολιτών, αυξάνοντας παράλληλα την αξία της περιουσίας τους. Νοοτροπία συντήρησης δεν πρόκειται να αποκτήσουμε ξαφνικά και μαγικά. Θα το πετύχουμε μόνο μέσα από θεσμοθέτηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που βοηθούν έμπρακτα τους πολίτες. Το ΤΕΕ είναι εδώ για να συμβάλει με λύσεις στις ανάγκες των Ελλήνων και τις απαραίτητες πρωτοβουλίες της Πολιτείας.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης: Ανακοινώνει απαγόρευση των Social Media για ανήλικους κάτω των 15 ετών
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ανακοινώνει απαγόρευση των Social Media για ανήλικους κάτω των 15 ετών

Εύθραυστη εκεχειρία υπό πυρά: Πύραυλοι και drones σαρώνουν τη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Εύθραυστη εκεχειρία υπό πυρά: Πύραυλοι και drones σαρώνουν τη Μέση Ανατολή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στασινός στη Beyond 2026: Εντός τριμήνου η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των αρχείων πολεοδομικής πληροφορίας
Επιχειρήσεις

Στασινός στη Beyond 2026: Εντός τριμήνου η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των αρχείων πολεοδομικής πληροφορίας

Στασινός: Σχεδιάζουμε, δημοπρατούμε και υλοποιούμε έργα με ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα
Επιχειρήσεις

Στασινός: Σχεδιάζουμε, δημοπρατούμε και υλοποιούμε έργα με ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα

«Έξυπνες Γέφυρες»: Στο επίκεντρο η παρακολούθηση της «υγείας» των υποδομών με σύγχρονα εργαλεία
Ειδήσεις

«Έξυπνες Γέφυρες»: Στο επίκεντρο η παρακολούθηση της «υγείας» των υποδομών με σύγχρονα εργαλεία

Στασινός (ΤΕΕ): Σώθηκε της πικροδάφνης ο ανθός από το μαζικό ξερίζωμα στις πόλεις μας
Ειδήσεις

Στασινός (ΤΕΕ): Σώθηκε της πικροδάφνης ο ανθός από το μαζικό ξερίζωμα στις πόλεις μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
14/07/2026 - 09:18

Χρηματιστήριο: Αντίρροπες δυνάμεις στην αγορά με αρκετά βέλη στις φαρέτρες τους

Ειδήσεις
14/07/2026 - 09:11

Ο διεθνολόγος, Θ. Τσίκας, αναλύει στο «R» το σχέδιο λύσης του ΟΗΕ για το Κυπριακό: Ερντογάν και Χριστοδουλίδης μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14/07/2026 - 09:09

Τουρισμός 2026: Επενδύσεις και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής - Οι προκλήσεις για «μικρούς και μεγάλους»

Ναυτιλία
14/07/2026 - 08:51

Παρατείνει τη δημόσια πρόταση για τη Genco η Diana Shipping – Στο 29,7% η ανταπόκριση των μετόχων

Ακίνητα
14/07/2026 - 08:44

Φοιτητικά Σπίτια: Τα ενοίκια στις 21 φοιτητουπόλεις της περιφέρειας (πίνακες)

Ακίνητα
14/07/2026 - 08:18

Κλειστά ακίνητα: Νέα φορολογικά κίνητρα για περισσότερες κατοικίες στη μακροχρόνια μίσθωση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:45

DP World: Σχέδιο-μαμούθ για νέο λιμάνι στα ΗΑΕ ώστε να παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ

Πολιτική
13/07/2026 - 23:35

Κύκλοι ΥΠΑΑΤ για επίσκεψη Τσίπρα στη Λέσβο: Η κατάσταση δεν προσφέρεται για φθηνή αντιπολίτευση

Πολιτική
13/07/2026 - 23:31

Επίθεση Τσίπρα στην κυβέρνηση για τις παρακολουθήσεις: Μιλούν με τη γλώσσα των μαφιόζων

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 23:26

Νέο σοκ στις αγορές: Άλμα άνω του 9% στο πετρέλαιο, ισχυρές απώλειες στη Wall λόγω Ορμούζ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:20

Βενεζουέλα: Στους 4.561 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς – Συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες

Ακίνητα
13/07/2026 - 23:12

Kλειστά ακίνητα - Σπίτια Airbnb: «Επί τάπητος» ισχυρότερα φορολογικά κίνητρα για μπουν σε ενοικίαση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:10

Συμμαχία των Προθύμων: Η Ευρώπη ενισχύει την Ουκρανία με Rafale και κοινή αντιβαλλιστική άμυνα

Επιχειρήσεις
13/07/2026 - 22:55

Ρεκόρ χρηματοδότησης για τη Helsing: Στα $18 δισ. η αξία της γερμανικής startup άμυνας

Οικονομία
13/07/2026 - 22:35

ΥΠΕΘΟ: Διενέργεια Πανελλήνιας Έρευνας για τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό

Πολιτική
13/07/2026 - 22:32

ΠΑΣΟΚ: Οι ισχυρισμοί Ντίλιαν για το Predator απαιτούν άμεση εισαγγελική παρέμβαση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 22:20

Αραγτσί «τρολάρει» Τραμπ: Υπερβολικό το 20% - Εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι στα τέλη του Ορμούζ

Magazino
13/07/2026 - 22:14

«Αυτί του κολυμβητή»: Πώς θα προστατεύσετε το παιδί σας από τη συχνότερη λοίμωξη του καλοκαιριού

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:50

Κάλας: Η ΕΕ καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 21:41

ElvalHalcor: Πράσινο φως για ΑΜΚ-μαμούθ €250 εκατ. - Έως 75 εκατ. νέες μετοχές

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:33

«Καμπανάκι» από το Βερολίνο: Το Ιράν μπορεί να χτυπήσει στόχους στην Ευρώπη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 21:25

Χριστίνα Τετράδη – ΙΤΕΠ : «Ο ελληνικός τουρισμός να σχεδιαστεί πάνω στη τεκμηριωμένη γνώση»

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:15

Σήμα κινδύνου από το ΔΝΤ: Το ευρωπαϊκό χρέος μπορεί να εκτοξευθεί στο 130% του ΑΕΠ

Υγεία
13/07/2026 - 21:11

Μελέτη: Η καθιστική εργασία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου ακόμη και αν γυμνάζεστε

ΕΝΔΥΣΗ
13/07/2026 - 20:59

DUR: Δυναμική παρουσία στις εκπτώσεις

Πολιτική
13/07/2026 - 20:58

Οι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 1 λεπτό (video)

Ειδήσεις
13/07/2026 - 20:43

Γουόλερ (Fed): Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η νομισματική πολιτική – Ο πληθωρισμός καθορίζει τις επόμενες κινήσεις

Ναυτιλία
13/07/2026 - 20:41

O Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός «αδειάζει» τον Τραμπ, που θέλει να βάλει «διόδια» στο Ορμούζ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 20:34

Kimpton La Mer Crete: Για 8η συνεχή χρονιά η Γαλάζια Σημαία στην παραλία του ξενοδοχείου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 20:25

Παπασταύρου: Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο – Απάντηση στην παραπληροφόρηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ