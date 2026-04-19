Ευρωπαϊκή στρατηγική, οικονομία και ναυσιπλοΐα στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη – Μακρόν

Η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου έχει ιδιαίτερη σημασία, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, καθώς πραγματοποιείται εν μέσω μίας περιόδου αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, κατά την οποία η Ευρώπη αναζητά νέο βηματισμό για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και τη διαμόρφωση μίας πιο συνεκτικής αμυντικής πολιτικής.

Κατά τις ίδιες πηγές, η επίσκεψη του Μακρόν αποτελεί ένα μεγάλο βήμα εμβάθυνσης μιας ήδη στενής σχέσης, στην οποία θα ενσωματωθούν νέα πεδία συνεργασίας που αντανακλούν τις αυξημένες απαιτήσεις της συγκυρίας, ενώ παράλληλα τοποθετεί την ελληνογαλλική συνεργασία στον πυρήνα των συζητήσεων για μέλλον της Ευρώπης και του ευρωπαϊκού πλαισίου άμυνας και ασφάλειας.

Η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου θα επισφραγίσει την ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας στην ασφάλεια και την άμυνα, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης στην άμυνα και την ασφάλεια, που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2021 στο Μέγαρο των Ηλυσίων, αποτέλεσε προπομπό της ευρύτερης ευρωπαϊκής συζήτησης για την ενίσχυση της κοινής άμυνας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συμπληρωματικότητα με το ΝΑΤΟ.

Το σχετικό ζήτημα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ευρώπης, με τους κυβερνητικούς κύκλους να σημειώνουν ότι οι Μακρόν και Μητσοτάκης ήταν μεταξύ των πρώτων που το είχαν θέσει. Να σημειωθεί ακόμη ότι τη διάσταση της ασφάλειας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο υπογράμμισαν και κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στην Κύπρο, αναδεικνύοντας τον αναβαθμισμένο ρόλο της ελληνογαλλικής σχέσης ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται ακόμη να βρεθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με αιχμή τα Στενά του Ορμούζ. Σημειώνεται πως η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES, ενώ – όπως τονίζεται από το Μαξίμου – ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα το ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας, για το οποίο είχε μιλήσει και στην κεντρική εκδήλωση της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον περασμένο Μάιο.

Παράλληλα, η ανανέωση της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για πενταετή περίοδο, με πρόβλεψη αυτόματης επέκτασης επ’ αόριστον, ενισχύει το ήδη στενό πλαίσιο συνεργασίας.

Η υπογραφή νέων συμφωνιών αναμένεται να επεκτείνει τη διμερή ατζέντα. Από την άμυνα και την εξωτερική πολιτική έως την οικονομία, την καινοτομία, την πολιτική προστασία, αλλά και τις κοινές αξίες, την προάσπιση του διεθνούς δικαίου και των αρχών της πολυμέρειας στις διεθνείς σχέσεις και του ρόλου των Ηνωμένων Εθνών, η ελληνογαλλική σχέση αναμένεται να περάσει σε φάση περαιτέρω θεσμοθέτησης και εμβάθυνσης και να αποκτήσει χαρακτηριστικά μιας συνεκτικής και πολύ-επίπεδης συνεργασίας με διάρκεια και βάθος.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στο ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο, με την Ελλάδα και τη Γαλλία να συγκαταλέγονται στις πρώτες χώρες της ΕΕ που προωθούν πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους.