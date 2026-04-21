Η κυβέρνηση επιχειρεί restart με νέο πακέτο στήριξης – Τα σενάρια και οι αποδέκτες

Νέα μέτρα στήριξης αναμένεται να ανακοινώσει την Τετάρτη (22/4) ο πρωθυπουργός, λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίηση του υπερπλεονάσματος από την ΕΛΣΤΑΤ. Η απόφαση χαρακτηρίζεται αιφνιδιαστική και εκτιμάται ότι συνδέεται και με την κατάσταση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στις 12:00 θα ανακοινωθεί το ύψος του υπερπλεονάσματος και αμέσως μετά θα ακολουθήσει μήνυμα του πρωθυπουργού, ενώ στη συνέχεια τα αρμόδια υπουργεία θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση των μέτρων.

Παράλληλα, στη Βουλή θα διεξάγεται συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας βουλευτών που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στο πλαίσιο ερευνών για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πού θα κατευθυνθούν τα χρήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπερπλεόνασμα εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 500 και 800 εκατ. ευρώ. Από αυτό:

Περίπου 300 εκατ. ευρώ αναμένεται να διατεθούν για μέτρα στήριξης στα καύσιμα, με επέκταση του fuel pass και παράταση της επιδότησης στο diesel κίνησης για έναν ακόμη μήνα, έως τον Μάιο ή τον Ιούνιο.

Τα υπόλοιπα κονδύλια αναμένεται να κατευθυνθούν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως χαμηλοσυνταξιούχοι, άτομα με αναπηρία και οικογένειες.

Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης η ηνίσχυση των επιδοτήσεων ενοικίου, καθώς και μέτρα για ευκολότερη πρόσβαση στην κατοικία

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Πιθανά επιδόματα και σενάρια

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η καταβολή επιδόματος σε χαμηλοσυνταξιούχους, το οποίο ενδέχεται να φτάσει έως και τα 350 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι είχε δοθεί ενίσχυση 250 ευρώ, καθώς και «δώρο» ενός ενοικίου που καταβλήθηκε τον Νοέμβριο. Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες κινήσεις αποτελούν μέτρα μόνιμου χαρακτήρα.

Σημειώνεται ακόμη ότι τα μέτρα αναμένεται να δοθούν σε δύο δόσεις. Η πρώτη θα αφορά άμεση ενίσχυση σε περίπου 1 εκατ. πολίτες. Η δεύτερη θα ακολουθήσει προς το τέλος του έτους

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αναμένονται εκτεταμένες φοροελαφρύνσεις, αν και δεν αποκλείεται κάποια στοχευμένη παρέμβαση για συγκεκριμένες ομάδες. Το κύριο βάρος φαίνεται να πέφτει σε επιδοματικές πολιτικές.

Πολιτική διάσταση και χρονισμός

Πάντως, ο χρονισμός των ανακοινώσεων δημιουργεί την εντύπωση ότι το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να μετατοπίσει την ατζέντα της δημόσιας συζήτησης, δίνοντας έμφαση σε θετικά μέτρα στήριξης, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πίεσης.

Σημειώνεται ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ υπάρχουν διαφοροποιήσεις σχετικά με τη στάση που θα τηρηθεί στην υπόθεση των άρσεων ασυλίας, γεγονός που εντείνει την εσωτερική ένταση. Οι κινήσεις της κυβέρνησης ερμηνεύονται και ως προσπάθεια εκτόνωσης της δυσαρέσκειας.

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Προπομπός της ΔΕΘ

Οι ανακοινώσεις θεωρούνται από πολλούς ως προπομπός των εξαγγελιών που θα ακολουθήσουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί ένα ευρύτερο πακέτο μέτρων με πιο έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και πρόσθετες παρεμβάσεις το επόμενο διάστημα, ανάλογα με τις δημοσιονομικές, αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις.

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