Κατρίνης: Ήρθε η ώρα να μιλήσει ο ελληνικός λαός, όσα πακέτα κι αν εξαγγείλει ο Μητσοτάκης

Το αίτημα για πολιτική αλλαγή και την ανάγκη να δοθεί λύση από τον ελληνικό λαό ανέδειξε ο Μιχάλης Κατρίνης από το βήμα της Βουλής, ασκώντας σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή, αδιαφάνεια και απουσία στρατηγικής σε κρίσιμους τομείς.

Ενόψει της διαδικασίας για την άρση ασυλίας βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για «οργανωμένο σύστημα διαφθοράς και διασπάθισης δημοσίων πόρων», που «λειτούργησε με πολιτικό συντονισμό, με γνώση και ευθύνη της κυβέρνησης». Κατήγγειλε ότι «όταν ήρθε η ώρα της διερεύνησης, η κυβέρνηση απέφυγε την προανακριτική διαδικασία και επέλεξε μια ελεγχόμενη Εξεταστική», υποστηρίζοντας πως επιχειρείται «να περιοριστεί η ευθύνη προς τα κάτω», δηλαδή στο επίπεδο των βουλευτών, «όπου αυτή υπάρχει», και «να μείνει ανέγγιχτη προς τα πάνω», δηλαδή στο επίπεδο των υπουργών.

Υπογράμμισε ότι η η αδιαφάνεια και η απουσία λογοδοσίας χαρακτηρίζουν το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής και αυτό αποτυπώνεται με ιδιαίτερη ένταση και στον νευραλγικό και εθνικά ευαίσθητο τομέα της άμυνας, όπου μαζί με την έλλειψη στρατηγικής, σχεδίου και διαχειριστικής επάρκειας, διαμορφώνεται ένα μείγμα σε βάρος του εθνικού, του δημοσίου και του κοινωνικού συμφέροντος. Αυτό είναι εμφανές στα εξοπλιστικά προγράμματα, στον τρόπο αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων για την αμυντική αυτονομία της Ευρώπης και στις δήθεν μεταρρυθμίσεις που προβάλλει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση, ότι «έχει επιλέξει να καθηλώσει τη χώρα σε ρόλο μόνιμου πελάτη εξοπλιστικών συστημάτων», με «απευθείας αναθέσεις και fast track διαδικασίες», χωρίς ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας και χωρίς μεταφορά τεχνογνωσίας. Παράλληλα άφησε αιχμές για τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, σημειώνοντας ότι «είναι απών από την ίδια τη νομοθετική διαδικασία των εξοπλιστικών που ο ίδιος διαφημίζει», ενώ «ενοχλείται από τις ερωτήσεις και αποφεύγει τις απαντήσεις, τη λογοδοσία και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο».

Έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα για την αντίδραση της κυβέρνησης στην παρεμπόδιση ολλανδικού πλοίου από τουρκική φρεγάτα νότια της Κάσου και της Καρπάθου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευθεία αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο χτύπημα στο ελληνόκτητο πλοίο «Επαμεινώνδας» στο Ομάν από τους Φρουρούς της Επανάστασης, διερωτώμενος «πού είναι η αντίδραση της χώρας όταν πλήττονται ελληνικά συμφέροντα».

Τέλος, υπογράμμισε, ότι «δεν έχουμε μεμονωμένα προβλήματα, αλλά μια κυβέρνηση ανίκανη να χαράξει στρατηγική», τονίζοντας ότι «η κοινωνία έχει κουραστεί από την κακοδιαχείριση και την αδιαφάνεια προς όφελος λίγων». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «στην πολιτική δεν υπάρχουν αδιέξοδα και τη διέξοδο τη δίνει πάντα η λαϊκή ετυμηγορία» και κατέληξε με σαφές μήνυμα: «Όσα πακέτα κι αν εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης, ήρθε η ώρα να μιλήσει ο ελληνικός λαός».