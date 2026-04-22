ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κατρίνης: Ήρθε η ώρα να μιλήσει ο ελληνικός λαός, όσα πακέτα κι αν εξαγγείλει ο Μητσοτάκης
Πολιτική
13:12 - 22 Απρ 2026

Κατρίνης: Ήρθε η ώρα να μιλήσει ο ελληνικός λαός, όσα πακέτα κι αν εξαγγείλει ο Μητσοτάκης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το αίτημα για πολιτική αλλαγή και την ανάγκη να δοθεί λύση από τον ελληνικό λαό ανέδειξε ο Μιχάλης Κατρίνης από το βήμα της Βουλής, ασκώντας σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή, αδιαφάνεια και απουσία στρατηγικής σε κρίσιμους τομείς.

Ενόψει της διαδικασίας για την άρση ασυλίας βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για «οργανωμένο σύστημα διαφθοράς και διασπάθισης δημοσίων πόρων», που «λειτούργησε με πολιτικό συντονισμό, με γνώση και ευθύνη της κυβέρνησης». Κατήγγειλε ότι «όταν ήρθε η ώρα της διερεύνησης, η κυβέρνηση απέφυγε την προανακριτική διαδικασία και επέλεξε μια ελεγχόμενη Εξεταστική», υποστηρίζοντας πως επιχειρείται «να περιοριστεί η ευθύνη προς τα κάτω», δηλαδή στο επίπεδο των βουλευτών, «όπου αυτή υπάρχει», και «να μείνει ανέγγιχτη προς τα πάνω», δηλαδή στο επίπεδο των υπουργών.

Υπογράμμισε ότι η η αδιαφάνεια και η απουσία λογοδοσίας χαρακτηρίζουν το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής και αυτό αποτυπώνεται με ιδιαίτερη ένταση και στον νευραλγικό και εθνικά ευαίσθητο τομέα της άμυνας, όπου μαζί με την έλλειψη στρατηγικής, σχεδίου και διαχειριστικής επάρκειας, διαμορφώνεται ένα μείγμα σε βάρος του εθνικού, του δημοσίου και του κοινωνικού συμφέροντος. Αυτό είναι εμφανές στα εξοπλιστικά προγράμματα, στον τρόπο αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων για την αμυντική αυτονομία της Ευρώπης και στις δήθεν μεταρρυθμίσεις που προβάλλει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση, ότι «έχει επιλέξει να καθηλώσει τη χώρα σε ρόλο μόνιμου πελάτη εξοπλιστικών συστημάτων», με «απευθείας αναθέσεις και fast track διαδικασίες», χωρίς ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας και χωρίς μεταφορά τεχνογνωσίας. Παράλληλα άφησε αιχμές για τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, σημειώνοντας ότι «είναι απών από την ίδια τη νομοθετική διαδικασία των εξοπλιστικών που ο ίδιος διαφημίζει», ενώ «ενοχλείται από τις ερωτήσεις και αποφεύγει τις απαντήσεις, τη λογοδοσία και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο».

Έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα για την αντίδραση της κυβέρνησης στην παρεμπόδιση ολλανδικού πλοίου από τουρκική φρεγάτα νότια της Κάσου και της Καρπάθου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευθεία αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο χτύπημα στο ελληνόκτητο πλοίο «Επαμεινώνδας» στο Ομάν από τους Φρουρούς της Επανάστασης, διερωτώμενος «πού είναι η αντίδραση της χώρας όταν πλήττονται ελληνικά συμφέροντα».

Τέλος, υπογράμμισε, ότι «δεν έχουμε μεμονωμένα προβλήματα, αλλά μια κυβέρνηση ανίκανη να χαράξει στρατηγική», τονίζοντας ότι «η κοινωνία έχει κουραστεί από την κακοδιαχείριση και την αδιαφάνεια προς όφελος λίγων». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «στην πολιτική δεν υπάρχουν αδιέξοδα και τη διέξοδο τη δίνει πάντα η λαϊκή ετυμηγορία» και κατέληξε με σαφές μήνυμα: «Όσα πακέτα κι αν εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης, ήρθε η ώρα να μιλήσει ο ελληνικός λαός».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημοπρασία εντόκων 26 εβδομάδων: Υπερκάλυψη 2,44 φορές και απόδοση 2,12%
Οικονομία

Δημοπρασία εντόκων 26 εβδομάδων: Υπερκάλυψη 2,44 φορές και απόδοση 2,12%

Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων
ΜΕΤΑΛΛΑ

Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων

8 νέα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης - Δείτε πίνακες με τα εισοδηματικά κριτήρια (video)
Οικονομία

8 νέα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης - Δείτε πίνακες με τα εισοδηματικά κριτήρια (video)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία

Το ΠΑΣΟΚ καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημιουργία του Παρατηρητηρίου τιμών ακτοπλοϊκών
Πολιτική

Το ΠΑΣΟΚ καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημιουργία του Παρατηρητηρίου τιμών ακτοπλοϊκών

Τσουκαλάς: Μόνιμο παρατηρητήριο τιμών για τα ακτοπλοϊκά για να μπουν κανόνες στην ασυδοσία
Πολιτική

Τσουκαλάς: Μόνιμο παρατηρητήριο τιμών για τα ακτοπλοϊκά για να μπουν κανόνες στην ασυδοσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 19:31

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

Πολιτική
27/07/2026 - 19:09

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 19:02

ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχικός έλεγχος μετά το βίντεο-σοκ με οδηγό τραμ εν ώρα εργασίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:49

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Έρευνα για διαρροή προπανίου

Πολιτική
27/07/2026 - 18:40

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:36

Politico: Οι μεγάλες εταιρείες στο στόχαστρο της ΕΕ - Aλλαγές στον φόρο CORE μετά τις αντιδράσεις

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:17

Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Πολιτική
27/07/2026 - 18:10

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»

Υγεία
27/07/2026 - 17:49

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ματίνα Παγώνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 17:48

Η Nissan καταγράφει 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 17:47

AKTOR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. – Στο 7,875% η απόδοση

Σχόλια Αγοράς
27/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Μια «ανάσα» από τα φετινά υψηλά με οδηγό τις τράπεζες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:36

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές: Ενισχύεται η βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:29

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:11

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αθήνα: Εννέα άτομα νοσηλεύτηκαν μετά από γεύμα σε κατάστημα στο Περιστέρι

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 17:05

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Αναλύσεις
27/07/2026 - 16:50

Optima: «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι αναλυτές προβλέπουν νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:37

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμισης κάνει λόγο η ΤΕΧΑΝ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:32

Σαουδική Αραβία: Απειλεί με αντίποινα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε με drones από φιλοϊρανικές ομάδες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:30

Ζαχαράκη: Η ελληνική γλώσσα ο «ζωντανός δεσμός» του Οικουμενικού Ελληνισμού – Νέα εποχή για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:14

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:10

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 16:04

H νέα ηλεκτρική Mercedes GLC εξελίχθηκε από την αρχή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:02

Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ζωοκλοπών και εκβιασμών με όφελος €270.000

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:55

Ιταλία: Η Μελόνι διατηρεί την πρωτιά, πιέζεται η Λέγκα – Άνοδος του νέου ακροδεξιού κόμματος Βανάτσι

Πολιτική
27/07/2026 - 15:51

Το ΠΑΣΟΚ καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημιουργία του Παρατηρητηρίου τιμών ακτοπλοϊκών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/07/2026 - 15:50

Εθνικό Λαχείο: Στη Γλυφάδα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ - Αντίστροφή μέτρηση για την πρώτη κλήρωση της νέας έκδοσης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 15:38

Ford Ranger: Η δύναμη της επιλογής – Ντίζελ ή PHEV;

Πολιτική
27/07/2026 - 15:37

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά το φιάσκο των 72 δόσεων, ένας εξωδικαστικός που δεν λύνει το πρόβλημα

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:34

Reuters: Μειώθηκε η ναυτιλιακή κίνηση σε Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ μετά τις επιθέσεις των Χούθι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ