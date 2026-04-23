Βορίδης εναντίον Σκέρτσου: Οι εξωκοινοβουλευτικοί δεν δικαιούται να κάνουν αφ' υψηλού κριτική

Πολλοί βουλευτές της ΝΔ έχουν ασκήσει κριτική τις τελευταίες ημέρες στον Άκη Σκέρτσο, με αφορμή την πρόσφατη ανάρτησή του για το πελατειακό κράτος.

Αυτή τη φορά, όμως, ένα πρωτοκλασάτο στέλεχος έριξε τα βέλη του εναντίον του υπουργού Επικρατείας και στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού. Ο Μάκης Βορίδης μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά σημείωσε πως «οι εξωκοινοβουλευτικοί δεν δικαιούται να κάνουν αφ' υψηλού κριτική σε μας τους κοινοβουλευτικούς που διεκδικούμε ψήφο».

Και πρόσθεσε: "Είναι σημαντικό το ποιος, πότε και με ποιους όρους μιλάει για τα ζητήματα αυτά. Αυτά είναι ζητήματα του κοινοβουλευτισμού".

Ο πρώην υπουργός, με θητεία μάλιστα και μέσα στο Μαξίμου τόνισε ακόμα πως «υπάρχει η αίσθηση μιας βαθιάς αδικίας κάποιος από έναν υψηλό κυβερνητικό θώκο οποίος μπορεί να μην έχει ζητήσει την προσωπική επιλογή των πολιτών για τίποτε ποτέ κι ο οποίος έχει τιμηθεί από την εμπιστοσύνη της Βουλής, αυτών των ανθρώπων, εντάξει δεν μπορούν να τους ασκούν κριτική. Δεν γίνεται αυτό. Το λέω ως κάτι το οποίο βρίσκεται στο χώρο της πολιτικής δεοντολογίας και της ηθικής.

Αλλιώς θα ασκήσω εγώ κριτική σε έναν συνάδελφό μου γιατί ξέρει ότι βρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο, γιατί ξέρει ότι πολεμάμε κι αγωνιζόμαστε με τον ίδιο τρόπο να εκπροσωπήσουμε τους πολίτες και είναι διαφορετικό ο οποίος δεν βρίσκεται σε αυτή τη βαθμίδα. …Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται κάθε μέρα και πολεμάνε και κατατρίβονται με τα προβλήματα του κόσμου και είναι στον αγώνα, λασπωμένοι, μπαρουτοκαπνισμένοι, μερικοί τραυματισμένοι… την κριτική εμείς μεταξύ μας να την κάνουμε αφ’ υψηλού όχι».

Αναφορικά με το αν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια των επερχόμενων εκλογών οι βουλευτές που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι "πρέπει οπωσδήποτε να είναι στα ψηφοδέλτια διότι αλλιώς θα είναι μια παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας".

Μπαράζ δηλώσεων εναντίον του Σκέρτσου

Ο Μάκης Βορίδης δεν είναι ασφαλώς ο πρώτος βουλευτής της ΝΔ που επιτίθεται στον Άκη Σκέρτσο. Είχαν προηγηθεί ο Γιώργος Βλάχος, ο Γιάννης Οικονόμου και ο Στέλιος Πέτσας, ενώ οι δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν πως ενοχλημένοι είναι πολλοί ακόμα βουλευτές του κυβερνώνοντος κόμματος.