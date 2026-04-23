ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βορίδης εναντίον Σκέρτσου: Οι εξωκοινοβουλευτικοί δεν δικαιούται να κάνουν αφ&#039; υψηλού κριτική
Πολιτική
12:13 - 23 Απρ 2026

Βορίδης εναντίον Σκέρτσου: Οι εξωκοινοβουλευτικοί δεν δικαιούται να κάνουν αφ' υψηλού κριτική

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πολλοί βουλευτές της ΝΔ έχουν ασκήσει κριτική τις τελευταίες ημέρες στον Άκη Σκέρτσο, με αφορμή την πρόσφατη ανάρτησή του για το πελατειακό κράτος.

Αυτή τη φορά, όμως, ένα πρωτοκλασάτο στέλεχος έριξε τα βέλη του εναντίον του υπουργού Επικρατείας και στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού. Ο Μάκης Βορίδης μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά σημείωσε πως «οι εξωκοινοβουλευτικοί δεν δικαιούται να κάνουν αφ' υψηλού κριτική σε μας τους κοινοβουλευτικούς που διεκδικούμε ψήφο».

Και πρόσθεσε: "Είναι σημαντικό το ποιος, πότε και με ποιους όρους μιλάει για τα ζητήματα αυτά. Αυτά είναι ζητήματα του κοινοβουλευτισμού".

Ο πρώην υπουργός, με θητεία μάλιστα και μέσα στο Μαξίμου τόνισε ακόμα πως «υπάρχει η αίσθηση μιας βαθιάς αδικίας κάποιος από έναν υψηλό κυβερνητικό θώκο οποίος μπορεί να μην έχει ζητήσει την προσωπική επιλογή των πολιτών για τίποτε ποτέ κι ο οποίος έχει τιμηθεί από την εμπιστοσύνη της Βουλής, αυτών των ανθρώπων, εντάξει δεν μπορούν να τους ασκούν κριτική. Δεν γίνεται αυτό. Το λέω ως κάτι το οποίο βρίσκεται στο χώρο της πολιτικής δεοντολογίας και της ηθικής.

Αλλιώς θα ασκήσω εγώ κριτική σε έναν συνάδελφό μου γιατί ξέρει ότι βρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο, γιατί ξέρει ότι πολεμάμε κι αγωνιζόμαστε με τον ίδιο τρόπο να εκπροσωπήσουμε τους πολίτες και είναι διαφορετικό ο οποίος δεν βρίσκεται σε αυτή τη βαθμίδα. …Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται κάθε μέρα και πολεμάνε και κατατρίβονται με τα προβλήματα του κόσμου και είναι στον αγώνα, λασπωμένοι, μπαρουτοκαπνισμένοι, μερικοί τραυματισμένοι… την κριτική εμείς μεταξύ μας να την κάνουμε αφ’ υψηλού όχι».

Αναφορικά με το αν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια των επερχόμενων εκλογών οι βουλευτές που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι "πρέπει οπωσδήποτε να είναι στα ψηφοδέλτια διότι αλλιώς θα είναι μια παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας".

Μπαράζ δηλώσεων εναντίον του Σκέρτσου

Ο Μάκης Βορίδης δεν είναι ασφαλώς ο πρώτος βουλευτής της ΝΔ που επιτίθεται στον Άκη Σκέρτσο. Είχαν προηγηθεί ο Γιώργος Βλάχος, ο Γιάννης Οικονόμου και ο Στέλιος Πέτσας, ενώ οι δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν πως ενοχλημένοι είναι πολλοί ακόμα βουλευτές του κυβερνώνοντος κόμματος.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/04/2026 - 12:15
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσουκαλάς: Η ΝΔ δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86
Πολιτική

Τσουκαλάς: Η ΝΔ δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86

Οι εκλογές που (μάλλον) αργούν και η γκρίνια που (δικαίως) εντείνεται
Ανεμοδείκτης

Οι εκλογές που (μάλλον) αργούν και η γκρίνια που (δικαίως) εντείνεται

Γρηγοράκου: Η κυβέρνηση βάζει μια Α.Ε. όπου υπάρχει χρήμα από τον πολιτισμό
Πολιτική

Γρηγοράκου: Η κυβέρνηση βάζει μια Α.Ε. όπου υπάρχει χρήμα από τον πολιτισμό

Στην επόμενη Βουλή η «τύχη» της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας
Πολιτική

Στην επόμενη Βουλή η «τύχη» της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
28/07/2026 - 19:14

Elvalhalcor: Ρεκόρ κερδοφορίας – +79% στα προ φόρων κέρδη και ισχυρές ταμειακές ροές το α εξάμηνο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:11

Ο Ινφαντίνο κάνει μπίζνες με τον γαμπρό του Τραμπ - Αντιδρά η UEFA για «ξεπούλημα» του Μουντιάλ

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 18:59

Attica Group: Τηρούνται πιστά οι Συλλογικές Συμβάσεις – Βολές στην ΠΕΜΕΝ

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 18:52

Ο πόλεμος στο Ιράν ανέτρεψε όλες τις βεβαιότητες στην αγορά LNG

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 18:50

Στο μικροσκόπιο της ΤτΕ οι τράπεζες: 38 παραβάσεις και πρόστιμα 2,27 εκατ. ευρώ το 2025

Πολιτική
28/07/2026 - 18:33

Μητσοτάκης από Λέρο: Με το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ

Πολιτική
28/07/2026 - 18:15

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Καταδίκη από Μενδώνη και αντιπολίτευση

Ειδήσεις
28/07/2026 - 17:59

Δίκη Βαλυράκη: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες – Στις 8 Σεπτεμβρίου η αγόρευση του εισαγγελέα

Φορολογία
28/07/2026 - 17:55

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για υπόθεση μεταφοράς χρημάτων που επιστράφηκαν αυθημερόν

Ειδήσεις
28/07/2026 - 17:46

Δυσαρέσκεια Τραμπ για Νετανιάχου: Αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε

Σχόλια Αγοράς
28/07/2026 - 17:42

Χρηματιστήριο: Έπιασε τις 2.521 μονάδες με υψηλό τζίρο – Οι «πρωταγωνιστές» στο ταμπλό

Πολιτική
28/07/2026 - 17:35

«Μάχη» για την Ακρόπολη και τα μνημεία: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το νέο μοντέλο διαχείρισης

Πολιτική
28/07/2026 - 17:26

Μάντζος: Εάν η στάση της ΕΛΑΣ για τα πανεπιστήμια είναι αριστερή, εγώ είμαι ο Τσε Γκεβάρα

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 17:08

Wall: Άνοδος για Dow με «καύσιμο» τα ισχυρά αποτελέσματα - Πιέσεις Nasdaq από τις μετοχές ημιαγωγών

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:54

Καιρός: Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών λόγω των ισχυρών μελτεμιών στο Αιγαίο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:53

Σκηνικό έντασης στη δίκη για τα Τέμπη – Στις 7 Σεπτεμβρίου η συνέχεια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
28/07/2026 - 16:48

Το βραβευμένο SUV Citroёn C3 Aircross τώρα με 18.900€

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:42

Ορμούζ: Διόδια και διεθνής εποπτεία η πρόταση του Ομάν για να ανοίξει ο ενεργειακός διάδρομος

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:24

Σοκ στη Γαλλία: Πέντε νεκρά νεογνά εντοπίστηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Στο μικροσκόπιο της Γερμανίας τα «τρωτά σημεία» της κινεζικής οικονομίας

Magazino
28/07/2026 - 16:08

Επίσημο: Αναλαμβάνει τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας ο Ζιντάν

ΑΜΥΝΑ
28/07/2026 - 16:07

Theon: Υπεραπόδοση στο πρώτο εξάμηνο – Στα €39 η τιμή στόχος από τη Deutsche Bank

Ναυτιλία
28/07/2026 - 15:54

Κικίλιας: Πετύχαμε να μην αυξηθούν οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 15:46

ΕΣΑ: Συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Ειδήσεις
28/07/2026 - 15:43

Συνάντηση Γκουτέρες με Χριστουδουλίδη και Ερχιουρμάν: Δεσμεύομαι να κάνω ό,τι μπορώ για λύση στο Κυπριακό

Πολιτική
28/07/2026 - 15:43

Τσουκαλάς: Η ΝΔ δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/07/2026 - 15:37

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως την 1η Αυγούστου λόγω ασφαλτικών εργασιών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
28/07/2026 - 15:28

Οι άνθρωποι πίσω από τις μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού

Πολιτική
28/07/2026 - 15:13

Τσίπρας: Ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για ισχυρές τοπικές κοινωνίες

Ειδήσεις
28/07/2026 - 15:01

Φωτιά στην Πάρο - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ