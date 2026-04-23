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Αθήνα διαψεύδει Ράμα: Καμία συμφωνία για ΑΟΖ – Αντιφάσεις με φόντο τη Χάγη
Πολιτική
21:25 - 23 Απρ 2026

Αθήνα διαψεύδει Ράμα: Καμία συμφωνία για ΑΟΖ – Αντιφάσεις με φόντο τη Χάγη

Reporter.gr Newsroom
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Η Αθήνα διαψεύδει κατηγορηματικά τα περί προόδου στις διαπραγματεύσεις με την Αλβανία για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), με ανώτερη διπλωματική πηγή να τονίζει ότι «δεν υπάρχει καμία σχετική συζήτηση, πολλώ δε μάλλον συμφωνία».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η αντίδραση αυτή έρχεται στον απόηχο των δηλώσεων του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος εμφανίστηκε με διαφορετικές τοποθετήσεις μέσα στην ίδια ημέρα. Συγκεκριμένα, κατά τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, αναφέρθηκε στην ανάγκη επίλυσης σειράς θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της οριοθέτησης ΑΟΖ.

Μάλιστα, ο κ. Ράμα άφησε να εννοηθεί ότι Αθήνα και Τίρανα βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, εκτιμώντας ότι αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και έως το τέλος του έτους. Οι ελληνικές διπλωματικές πηγές, ωστόσο, απορρίπτουν κατηγορηματικά αυτή την εκδοχή, υπογραμμίζοντας ότι δεν υφίσταται τέτοια διαδικασία σε εξέλιξη.

Όπως επισημαίνεται, το πρώτο και απαραίτητο βήμα για οποιαδήποτε εξέλιξη στο ζήτημα είναι η σύνταξη και υπογραφή συνυποσχετικού, το οποίο θα προβλέπει την παραπομπή της διαφοράς στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Χωρίς αυτό το νομικό πλαίσιο, δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το 2009 οι δύο χώρες είχαν καταλήξει σε συμφωνία για την οριοθέτηση ΑΟΖ, η οποία όμως ακυρώθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας, έπειτα από προσφυγή της αντιπολίτευσης, υπό την ηγεσία τότε του ίδιου του Έντι Ράμα.

Νέα προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2020, με στόχο την προετοιμασία του συνυποσχετικού για τη Χάγη. Ωστόσο, και αυτή η διαδικασία δεν προχώρησε, με αποτέλεσμα το ζήτημα να παραμένει ανοιχτό και χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επίλυσης.

Η ελληνική πλευρά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επιμένει στη θεσμική και νομικά κατοχυρωμένη οδό για την επίλυση της διαφοράς, απορρίπτοντας εκτιμήσεις περί άμεσης συμφωνίας που δεν ανταποκρίνονται, όπως τονίζεται, στην πραγματικότητα.

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