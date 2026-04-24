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Χατζηδάκης για συνταγματική αναθεώρηση: Να πάμε συναινετικά για την επανεκκίνηση του πολιτικού συστήματος
Πολιτική
18:01 - 24 Απρ 2026

Χατζηδάκης για συνταγματική αναθεώρηση: Να πάμε συναινετικά για την επανεκκίνηση του πολιτικού συστήματος

Reporter.gr Newsroom
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«Όσοι αντιδρούν στις προτάσεις της κυβέρνησης για τη Συνταγματική αναθεώρηση, θα πρέπει να μας πουν τι προτείνουν. Ή διαφορετικά να πουν ότι όλα πάνε καλά, ότι είναι σωστός ο τρόπος που επιλέγεται η ηγεσία της Δικαιοσύνης, ότι είναι σωστό το άρθρο 86, ότι είναι σωστός ο τρόπος που λειτουργούν διαχρονικά οι κυβερνήσεις και ότι είναι σε σωστή ισορροπία οι σχέσεις ανάμεσα στις κυβερνήσεις και στη Βουλή. Δηλαδή, η λεγόμενη προοδευτική παράταξη στην Ελλάδα θα λέει ότι η Νέα Δημοκρατία, και όσοι κυβέρνησαν τη χώρα τα κάνανε τέλεια και είναι λάτρεις των πολιτικών μας. Εμείς πάντως που κυβερνήσαμε, λέμε ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά». Αυτό ανέφερε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Π. Δημητρολόπουλο στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών.

«Ο κόσμος», πρόσθεσε, «μας αμφισβητεί σε πολλά θέματα. Καλό είναι να τον ακούσουμε και να κινηθούμε συναινετικά γιατί όλοι είμαστε Έλληνες. Το ξεχνάμε μέσα στην πολιτική διαμάχη και στον «εμφύλιο πετροπόλεμο» που καμιά φορά εξελίσσεται στη χώρα μας, αλλά πρέπει να δούμε ως Έλληνες κάποιους κοινούς παρονομαστές. Και κάποια πράγματα που λέμε κατ’ ιδίαν να έχουμε το κουράγιο να τα πούμε και δημόσια».

Ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι η αναθεώρηση είναι ευκαιρία για θεσμική επανεκκίνηση της ελληνικής δημοκρατίας και για να δημιουργηθεί ένα πιο αξιόπιστο πλαίσιο στις σχέσεις ανάμεσα στο κράτος και στους πολίτες και πρόσθεσε: «Θέλουμε να προχωρήσουμε – ελπίζω και η αντιπολίτευση γιατί θεωρητικά τουλάχιστον έχει συμφωνήσει – την αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Θέλουμε να προχωρήσουμε – ελπίζουμε να συμφωνεί και το ΠΑΣΟΚ γιατί θεωρητικά το είχε πει -την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Θέλουμε να αναθεωρήσουμε το άρθρο του Συντάγματος σε σχέση με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και την αξιολόγησή τους. Θέλουμε να υπάρξει αναθεώρηση στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων. Ελπίζω, καθώς γίνεται συζήτηση για το κράτος δικαίου, όλοι αυτοί που μιλάνε γι’ αυτό να θυμηθούν ότι έχει σχέση το ένα με το άλλο. Και φυσικά μιλώντας για επανεκκίνηση του πολιτικού συστήματος και της ελληνικής δημοκρατίας πρέπει κανείς να μιλήσει για τον τρόπο που λειτουργεί η Βουλή, για τον τρόπο που εκλέγονται οι βουλευτές και για το εκλογικό σύστημα».

Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης των πολιτών που ανακοινώθηκαν πρόσφατα και στην κριτική της αντιπολίτευσης, ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε: «Προφανώς δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα των Ελλήνων, αλλά όλα αυτά τα χρόνια γίνονται σταθερά βήματα μπροστά. Το γεγονός ότι μειώθηκε το χρέος μας τόσο πολύ είναι μια πολιτική υπευθυνότητας που δείχνει ότι έχουμε στο μυαλό μας τη νέα γενιά. Το γεγονός ότι δεν έχουμε ελλείμματα αλλά πλεονάσματα, είναι θετικό μήνυμα στις αγορές, ότι υπάρχει μια χώρα που δεν είναι εκτεθειμένη όπως ήταν στο παρελθόν. Είχαμε ανεργία 18% και τώρα έχουμε 8%. Πώς γίνεται να έχεις χαμηλότερο εισόδημα με ανεργία που είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι πριν από έξι χρόνια; Δηλαδή όταν οι Έλληνες βρίσκουν δουλειά γίνονται φτωχότεροι σε σχέση με όταν ήταν άνεργοι;», διερωτήθηκε. Τόνισε ακόμη πως η μείωση της ανεργίας οφείλεται στο ότι η κυβέρνηση ακολούθησε μια φιλοεπενδυτική πολιτική η οποία έχει τελικά ένα ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο. «Και έχουμε κι άλλα πράγματα να κάνουμε. Από τη μια πλευρά έμφαση στην παραγωγικότητα και από την άλλη πλευρά μια δίκαια διάχυση του πλούτου».

«Αν κάποιοι στην αντιπολίτευση», κατέληξε, «ενοχλούνται που εμείς υιοθετούμε κατά καιρούς μέτρα στήριξης αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Χαλάει το αφήγημά τους ότι εμείς δήθεν έχουμε προηγούμενα με τον κόσμο και θέλουμε να τον βασανίζουμε ή να βασανιζόμαστε εμείς οι ίδιοι εισπράττοντας αντίστοιχο πολιτικό κόστος. Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε μια υπεύθυνη δημοσιονομική και ευρύτερη οικονομική πολιτική και προχωρούμε με σταθερά βήματα μπροστά».

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