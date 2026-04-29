Μητσοτάκης – Εμίρης Κατάρ: «Σήμα» για νέες επενδύσεις – Η ελληνική οικονομία στο επίκεντρο

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο διεθνές περιβάλλον, όπου οι περιφερειακές εξελίξεις κυριάρχησαν στην ατζέντα, μαζί με την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία του Εμίρη, επισημαίνοντας τη σημασία του διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων:

«Εκτιμώ το γεγονός που είστε εδώ για να συζητήσουμε τις ανησυχητικές περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τη διμερή οικονομική συνεργασία που ενδυναμώνεται συνεχώς». Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διαχρονική στάση της Ελλάδας απέναντι στις χώρες του Κόλπου, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό όλων των χωρών του Κόλπου» και ότι στήριξε το Κατάρ «απέναντι σε μια απρόκλητη επίθεση».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πρωτοβουλίες αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή, με τον πρωθυπουργό να αναγνωρίζει τον ρόλο του Κατάρ: «Εκτιμούμε την προσπάθεια της χώρας σας για την κατάπαυση πυρός αλλά και την εγκαθίδρυση βιώσιμης ειρήνης, ώστε να διασφαλίσουμε μόνιμη ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, που θα μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε τις συνέπειες που επηρεάζουν όλες τις οικονομίες».

Σε ό,τι αφορά την οικονομική συνεργασία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τη βελτιωμένη εικόνα της ελληνικής οικονομίας, υπογραμμίζοντας: «Εκτιμώ τη δέσμευση του Κατάρ να επενδύσει στην Ελλάδα. Η οικονομία μας έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο. Έχουμε πετύχει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους ως ποσοστό ΑΕΠ στην ιστορία του ΟΟΣΑ και αναπτυσσόμαστε ταχύτερα από άλλες χώρες της ΕΕ».

Παράλληλα, σημείωσε ότι διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για «ένα καινούργιο κεφάλαιο στην οικονομική συνεργασία» μεταξύ των δύο χωρών.

Από την πλευρά του, ο Εμίρης του Κατάρ στάθηκε στη συχνή επικοινωνία που έχουν αναπτύξει οι δύο πλευρές το τελευταίο διάστημα, λέγοντας: «Αυτήν την περίοδο μιλήσαμε πολλές φορές». Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Ελλάδα για τη στάση της, τονίζοντας: «Να σας ευχαριστήσω και τη χώρα σας που σταθήκατε στους φίλους σε αυτήν τη σύγκρουση. Εκτιμούμε τις προσπάθειες της χώρας σας».

Ο ίδιος εξέφρασε την προσδοκία για ταχεία αποκλιμάκωση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων: «Ελπίζουμε ότι αυτή η σύγκρουση να τελειώσει πολύ γρήγορα μέσα από τις διαπραγματεύσεις». Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις, σημείωσε ότι «είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτές τις σχέσεις», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «οι επενδύσεις μας στην Ελλάδα τα πηγαίνουν περίφημα».

Ο Εμίρης δεν παρέλειψε να επαινέσει και την πορεία της ελληνικής οικονομίας, δηλώνοντας ότι «η οικονομία σας τα πηγαίνει καλά υπό την ηγεσία σας», ενώ εξέφρασε ενδιαφέρον για περαιτέρω επενδυτικές ευκαιρίες: «Ανυπομονούμε και για άλλες ευκαιρίες για επενδύσεις στη χώρα σας».

Κλείνοντας, υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των διμερών δεσμών σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων, επισημαίνοντας: «Κοιτώντας τι συμβαίνει στον κόσμο, έχει σημασία να ενισχύσουμε αυτές τις σχέσεις».

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους, ο Πρωθυπουργός και ο Εμίρης του Κατάρ είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εξοχότατε, σας ευχαριστώ θερμά, καταρχάς, που κάνατε το ταξίδι αυτό, καθώς γνωρίζω ότι η περιοχή σας βιώνει μία δύσκολη περίοδο. Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι βρίσκεστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε τόσο τις περιφερειακές εξελίξεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές, όσο και, ασφαλώς, τη διμερή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας, η οποία φαίνεται να ενισχύεται συνεχώς.

Επιτρέψτε μου, καταρχάς, να πω ότι η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό όλων των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), και ειδικότερα του Κατάρ, στηρίζοντας τη χώρα σας απέναντι στις απρόκλητες επιθέσεις του Ιράν. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τον ρόλο και τη συμβολή σας στην επίτευξη εκεχειρίας και, ελπίζουμε, μόνιμης ειρήνης, που θα διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και θα μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε αυτή τη σοβαρή παγκόσμια οικονομική κρίση, που έχει πλήξει τις οικονομίες όλων μας. Γνωρίζω ότι είστε κάποιος που κατανοεί σε βάθος την περιοχή και προσβλέπω ιδιαίτερα στη συζήτησή μας.

Θα ήθελα επίσης να κάνω αναφορά στις διμερείς σχέσεις μας, ιδιαίτερα τις οικονομικές σχέσεις. Εκτιμώ πάρα πολύ τη δέσμευση του Κατάρ να επενδύει στην Ελλάδα. Όπως γνωρίζετε, η οικονομία μας έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ στην ιστορία. Η οικονομία μας αναπτύσσεται με πολύ υψηλότερο ρυθμό συγκριτικά με τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Είμαστε χώρα φιλική στις ξένες επενδύσεις, γεγονός που γνωρίζω ότι σας ενδιαφέρει πολύ.

Είμαι σίγουρος ότι η συνάντηση αυτή θα μας δώσει την ευκαιρία να προσδώσουμε νέα ώθηση στις διμερείς οικονομικές σχέσεις μας, πέρα από τη συμφωνία που θα υπογράψουμε.

Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά που αφιερώσατε χρόνο για να μας επισκεφθείτε σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς και προσβλέπω ιδιαίτερα στη συζήτηση που θα έχουμε.

Tamim bin Hamad Al Thani: Κύριε Πρωθυπουργέ, καταρχάς, σας ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας βλέπω. Η τελευταία επίσκεψή μου ήταν πριν από δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχουμε, ασφαλώς, συναντηθεί και έχουμε συνομιλήσει πολλές φορές.

Θα ήθελα, καταρχάς, να ευχαριστήσω εσάς, κ. Πρωθυπουργέ, και τη χώρα σας για τη στήριξη που προσφέρετε στους φίλους σας σε αυτή τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην περιοχή μας, καθώς και προς το Κατάρ. Το εκτιμούμε πραγματικά αυτό, κ. Πρωθυπουργέ. Ασφαλώς, όλοι ελπίζουμε ότι αυτή η σύγκρουση θα λήξει πολύ σύντομα μέσω διαπραγματεύσεων και, φυσικά, παρακολουθούμε κάθε εξέλιξη. Οπότε, σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πρωθυπουργέ.

Και βέβαια, οι εξαιρετικές διμερείς σχέσεις μας, έχουμε μια σπουδαία ιστορική σχέση και είμαι πολύ περήφανος που μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από αυτή τη σχέση. Και, φυσικά, οι επενδύσεις μας στην Ελλάδα βαίνουν εξαιρετικά.

Όπως αναφέρατε, η οικονομία σας σημειώνει πολύ καλές επιδόσεις υπό την ηγεσία σας. Αναζητούμε, επίσης, και άλλες ευκαιρίες για να πραγματοποιήσουμε περισσότερες επενδύσεις στη χώρα σας.

Υπάρχουν επίσης και άλλες μορφές συνεργασίας που συζητάμε τον τελευταίο καιρό, όπως η στρατιωτική συνεργασία, η οποία είναι πολύ σημαντική. Λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα που διαδραματίζονται ανά τον κόσμο, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε και αυτούς τους δεσμούς.

Σας ευχαριστώ, λοιπόν, θερμά που με δεχθήκατε, κ. Πρωθυπουργέ. Πάντα με χαροποιεί να βρίσκομαι εδώ στην Αθήνα.