«Καρφιά» Γεωργιάδη κατά των «αόρατων» Υπουργών – «Να την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα»

«Καρφιά» κατά Υπουργών που προτιμούν την «αφωνία» ή τοποθετούνται με «προκαθορισμένη ατζέντα» άφησε ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ την Πέμπτη (7/5), καλώντας τους «γαλάζιους» βουλευτές να… μπουν στη μάχη.

Ο Υπουργός Υγείας – επιβεβαιώνοντας τις διαρροές και τις προβλέψεις που τον ήθελαν να βάλει κατά όσων εμφανίζονται επιλεκτικά και μετρούν τα λόγια τους, με το «καμπανάκι» να χτυπά μεταξύ άλλων και για τον Νίκο Δένδια που απουσίασε σήμερα – είπε από το βήμα της Ολομέλειας:

«Δέκα, δεκαπέντε μιλάμε. Οι υπουργοί χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: σε αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου, σε αυτούς που μιλάνε για όλα και σε αυτούς που πάνε και μιλάνε με προκαθορισμένη ατζέντα. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Είμαστε ομάδα; Αν είμαστε ομάδα θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα».

Μάλιστα, σε άλλο σημείο φέρεται να είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας σαφείς αιχμές, πως κάποιοι προκειμένου να αποφύγουν τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα φτάσουν μέχρι και τη Σελήνη, συμπληρώνοντας ότι «κάποιοι πάνε εκεί που μας βρίζουν και δεν έρχονται εδώ».

Ακολουθώντας, δε, τον πρωθυπουργό έστειλε και μήνυμα κατά της μιζέριας και της εσωστρέφειας, περαμυνόμενος του τρόπου λετουργίας του κόμματος και των πεπραγμένων της κυβέρνησης και απορρίπτοντας την εσωκομματική κριτική.

«Τα όργανα επί Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδριάζουν περισσότερο απ’ όσο θυμάμαι εγώ στο παρελθόν. Όλα τα δημοσκοπικά στοιχεία είναι εξαιρετικά καλά για τη Νέα Δημοκρατία. Δημοσκοπικά μπορούμε να πάρουμε 41, μην αφήνουμε να μας παρασύρει η μιζέρια της αντιπολίτευσης και των μέσων. Υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να σας ρίξουν, ή να σας κοντύνουν, οπότε μην παρασυρόμαστε από αυτά. Χρειαζόμαστε περισσότερο θάρρος. Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις του κράτους έγιναν στη δεύτερη διακυβέρνηση Μητσοτάκη», είπε μεταξύ άλλων.

Τέλος, αναφορικά με τις προτάσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση σχολίασε: «Συνταγματικό ασυμβίβαστο, μεταξύ βουλευτή και υπουργού δεν μπορεί να υπάρξει, ο πρωθυπουργός θα αλλάζει ανά εξάμηνο, γιατί θα έχει το πάνω χέρι η Βουλή».