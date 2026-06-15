Τσίπρας από Κοκκινιά: Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση - Σύντομα θα γίνουμε και κυβέρνηση

Με κεντρικό μήνυμα ότι υπάρχει προοδευτική εναλλακτική απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε την πρώτη ανοιχτή πολιτική εκδήλωση της ΕΛΑΣ στη Νίκαια, εγκαινιάζοντας έναν κύκλο συναντήσεων με πολίτες σε όλη τη χώρα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία 17ης Αυγούστου στην Κοκκινιά, μια επιλογή που, όπως τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, δεν ήταν τυχαία, καθώς πρόκειται για μια περιοχή με ισχυρούς ιστορικούς και κοινωνικούς συμβολισμούς. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι στόχος της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας είναι η άμεση επαφή με την κοινωνία και η καταγραφή των πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Πριν από την κεντρική του ομιλία, ο Αλέξης Τσίπρας παρακολούθησε παρεμβάσεις πολιτών, νέων, φοιτητών, εργαζομένων και επαγγελματιών, οι οποίοι περιέγραψαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, από την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση μέχρι τα προβλήματα στην Υγεία και την Παιδεία.

«Δεν ήρθαμε εδώ για να διδάξουμε, αλλά για να διδαχθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η πολιτική πρόταση της ΕΛΑΣ θα διαμορφωθεί μέσα από τη συνεχή αλληλεπίδραση με την κοινωνία.

Μήνυμα αισιοδοξίας για τις επόμενες εκλογές

Κατά την ομιλία του, ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πολιτική προοπτική του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας ότι η ανταπόκριση που καταγράφεται από τους πολίτες δείχνει πως η ΕΛΑΣ έχει ήδη αποκτήσει σημαντική δυναμική.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «αν μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση στη συνείδηση του κόσμου, μπορούμε να γίνουμε και κυβέρνηση», στέλνοντας μήνυμα πολιτικής αντεπίθεσης ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι υπάρχει η δυνατότητα συγκρότησης μιας προοδευτικής κυβερνητικής πρότασης που θα μπορέσει να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση μπορεί να κριθεί αυστηρά από τους πολίτες για τις πολιτικές επιλογές της.

Κριτική στην κυβέρνηση και το δίλημμα των εκλογών

Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες απέχει σημαντικά από την εικόνα σταθερότητας που, όπως είπε, επιχειρεί να προβάλλει η κυβέρνηση.

Αναφερόμενος στο κεντρικό προεκλογικό δίλημμα που θέτει η Νέα Δημοκρατία περί σταθερότητας ή αστάθειας, διερωτήθηκε κατά πόσο η σημερινή κατάσταση μπορεί να χαρακτηριστεί σταθερή, όταν, όπως ανέφερε, οι πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος ζωής, χαμηλούς μισθούς και σειρά προβλημάτων στην καθημερινότητά τους.

«Το πραγματικό δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι πρόοδος ή οπισθοδρόμηση, διαφάνεια ή διαφθορά, κοινωνική δικαιοσύνη ή διεύρυνση των ανισοτήτων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι βασικές προγραμματικές προτάσεις

Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε στην παρουσίαση συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη επεξεργαστεί και κοστολογηθεί. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

η θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή τιμή για όλους τους πολίτες, η δημιουργία δημόσιου φορέα κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων, η δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τους μόνιμους κατοίκους, η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων μέσω νέου συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η ένταξη εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο, καθώς και αυξήσεις στις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι προτάσεις αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου κοινωνικής και οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας.

Αιχμές για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε και στο ζήτημα των υποκλοπών, εξαπολύοντας αιχμές κατά του πρωθυπουργού.

Αναφερόμενος στις παλαιότερες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη περί του γνωστού «τηλεφώνου των τριών τα ξημερώματα», σχολίασε σκωπτικά ότι πλέον δεν χρειάζεται, καθώς «επικοινωνεί με τους υπουργούς του μέσω του Predator».

Η αναφορά αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και χειροκροτήματα από το κοινό που παρακολουθούσε την εκδήλωση.

Η συγκέντρωση στη Νίκαια αποτέλεσε την αφετηρία μιας σειράς ανοιχτών πολιτικών εκδηλώσεων που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει η ΕΛΑΣ σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, η στρατηγική του νέου πολιτικού φορέα βασίζεται στη διαρκή παρουσία στην κοινωνία, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διακυβέρνησης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών.

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