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ΣΥΡΙΖΑ: «Πρώτοι» στην ανάπτυξη και τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, το σπουδαίο κυβερνητικό επίτευγμα
Πολιτική
19:22 - 16 Ιουν 2026

ΣΥΡΙΖΑ: «Πρώτοι» στην ανάπτυξη και τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, το σπουδαίο κυβερνητικό επίτευγμα

Reporter.gr Newsroom
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«Όταν ο κ. Χατζηδάκης μιλάει στην τηλεόραση για ανάπτυξη που είναι μεγαλύτερη από αυτή των περισσοτέρων χωρών της Ευρώπης, ενώ οι Έλληνες πολίτες βρίσκονται στον πάτο της αγοραστικής δύναμης, ομολογεί την αποτυχία της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη να διαχυθούν τα οφέλη αυτής της ανάπτυξης στους πολλούς», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, ασκώντας αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση.

Όπως αναφέρει στην συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Κωστή Χατζηδάκη: «Δεν είναι για να καμαρώνει, αλλά για να απολογείται στην κοινωνία. Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας δεν είναι ένα θεωρητικό μέγεθος για να παίρνει εύσημα η κυβέρνηση και να προσελκύει ψήφους. Οφείλει να μεταφράζεται σε ουσιαστική και διαρκή βελτίωση της ζωής των πολλών. Όχι με πυροσβεστικά μικροεπιδόματα και με μέτρα που απομακρύνουν τις πραγματικές λύσεις, αλλά με φιλολαϊκές τομές μακροχρόνιας κοινωνικής και οικονομικής απόδοσης».

«Το ότι η κυβέρνηση της ΝΔ ευνοεί λίγα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, φίλους και ημέτερους, ότι «κάνει παιχνίδι» με τις απευθείας αναθέσεις, από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί μεταπολιτευτικά και ότι είχε στη διάθεσή της τεράστιους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, που «πέρασαν και δεν ακούμπησαν» την πραγματική οικονομία με όρους ανάπτυξης για όλους, το ξέρουμε.

Η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, τα χρέη, τα χαμηλά εισοδήματα «πνίγουν» την πλειοψηφία της κοινωνίας και η κυβέρνηση αμέριμνη στηρίζει τα καρτέλ των τραπεζών και της ενέργειας, με όπλο την αισχροκέρδεια. Έτσι χειροτερεύει ο πληθωρισμός, είτε είναι εισαγόμενος είτε εγχώριος.

Για όλους αυτούς τους λόγους κι ακόμη περισσότερους, είναι καιρός για μια προοδευτική διακυβέρνηση, σταθερά προσανατολισμένη στην ευημερία των πολλών στη δημοκρατία, στο κράτος δικαίου και στο κοινωνικό κράτος», συμπληρώνει», συμπληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

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