ΧΑ: Σταθερή η ανοδική πορεία του ΓΔ παρά τα σημάδια κόπωσης 

Άνοδο κατά 0,38% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2484,66 μονάδες (5η συνεχόμενη, υψηλό 199 μηνών).

Παράλληλα,σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 304,5 εκ. ευρώ. Η συνεδρίαση είχε δύο όψεις: μέχρι τις 2μμ περίπου οι πωλητές είχαν την υπεροπλία με το ΓΔ να κινείται σε αρνητικό έδαφος. Μετά τις 2μμ οι αγοραστές ανέλαβαν την υπεροπλία και οδήγησαν το ΓΔ σε θετικό έδαφος με δεικτοβαρείς τίτλους (ΔΕΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Eurobank, Helleniq Energy) με το κλείσιμο να γίνεται σχεδόν στο υψηλό ημέρας. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,586% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ελαφρώς πτωτικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,43%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+2,80%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Metlen (+0,63%), ο Τιτάν (+0,94%), η Βιοχάλκο (+0,94%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+3,27%), η ΔΕΗ (+1,66%), η Helleniq Energy (+5,20%) αλλά και η Attica (+12,50%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Aktor (-1,80%), η Allwyn (-1,69%), η Cenergy (-2,93%), η Optima (-1,71%), η ΕΛΧΑ (-1,16%), το ΔΑΑ (-1,48%), η ΕΥΔΑΠ (- 1,94%), η ΜΟΗ (-1,61%) και ο ΟΤΕ (-1,65%). Απολογιστικά, 59 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 52 εκείνων που υποχώρησαν. Στο 3,5% με 3,75% κράτησε τα επιτόκια η Federal επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις αγοράς και επενδυτών. Το ανακοινωθέν δεν περιλαμβάνει καμία καθοδήγηση σχετικά με τις μελλοντικές κινήσεις των επιτοκίων. Παρά τα εμφανή σημάδια κόπωσης, ο Γ.Δ. αργά αλλά σταθερά συνέχισε την ανοδική του πορεία, καταγράφοντας και νέο ρεκόρ 16ετίας στις 2485 μονάδων, χωρίς όμως να λάβει χώρα αξιόλογο τεχνικό γεγονός. Λήγει σήμερα η Δημόσια Προσφορά μετοχών της ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ.