Νούνης: Ετήσια αύξηση 12,9% στα περιουσιακά στοιχεία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Με επίκεντρο τις θετικές επιδόσεις των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.), τις εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του 2ου Πυλώνα Ασφάλισης και τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για την ενίσχυση της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) και Προέδρου του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ., Δρ. Χρήστου Νούνη, στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Ο κ. Νούνης καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στις εργασίες του Συνεδρίου, το οποίο περιλαμβάνει επτά θεματικά πάνελ, δύο fireside chats, δεκαπέντε στοχευμένες ομιλίες και τη συμμετοχή 55 ομιλητών από το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων του ασφαλιστικού συστήματος, της πολιτικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους χορηγούς, τους υποστηρικτές, τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και όλους τους συνεργάτες που συνέβαλαν στην προετοιμασία και την υλοποίηση του Συνεδρίου.

Θετικές επιδόσεις για τα Τ.Ε.Α.

Αναφερόμενος στην πορεία των Τ.Ε.Α., ο Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. σημείωσε ότι το 2025 καταγράφηκαν θετικές επιδόσεις τόσο ως προς την αύξηση της αξίας του ενεργητικού όσο και ως προς τις επενδυτικές αποδόσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, στις 31 Δεκεμβρίου 2025 τα περιουσιακά στοιχεία του συνόλου των Τ.Ε.Α. στην Ελλάδα ανέρχονταν σε 2,833 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 12,9%.

Ειδικότερα, τα Τ.Ε.Α. Προαιρετικής Ασφάλισης εμφάνισαν ενεργητικό ύψους 621 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 33,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε βάθος χρόνου, από το 2012 έως το 2025, η αξία ενεργητικού των Τ.Ε.Α. Προαιρετικής Ασφάλισης αυξήθηκε κατά 620%, καθώς από 86 εκατ. ευρώ και 9 Ταμεία το 2012 διαμορφώθηκε σε 621 εκατ. ευρώ και 29 Ταμεία το 2025.

Όσον αφορά τις επενδυτικές αποδόσεις, η μέση σταθμική απόδοση του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου όλων των φορέων Επαγγελματικής Ασφάλισης διαμορφώθηκε το 2025 σε 7,2%, έναντι 7,6% το 2024 και 9,5% το 2023.

Παράλληλα, τα ελληνικά Τ.Ε.Α. κατέγραψαν κατά την περίοδο 2011–2025 μέση ετήσια επενδυτική απόδοση 4,5%, στοιχείο που, σύμφωνα με τον κ. Νούνη, αποτυπώνει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους και της επενδυτικής διαχείρισης των αποθεματικών τους.

Το νέο νομοσχέδιο για τον 2ο Πυλώνα

Ο Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. αναφέρθηκε επίσης στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο για τον 2ο Πυλώνα Ασφάλισης, σημειώνοντας ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας από το Υπουργείο Εργασίας.

Όπως ανέφερε, η εκτίμησή του είναι ότι το επικείμενο νομοσχέδιο θα ανταποκριθεί σε σημαντικό βαθμό σε βασικά αιτήματα της αγοράς και της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α., μέσω στοχευμένων διορθωτικών παρεμβάσεων στον Ν. 5078/2023, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο λειτουργικού και ελκυστικού πλαισίου για τους φορείς παροχής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κοινή πρωτοβουλία της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α., της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.), της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.) και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.), οι οποίες υπέβαλαν κοινές προτάσεις προς το Υπουργείο Εργασίας για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου.

Οι προτάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ισότιμων συνθηκών λειτουργίας μεταξύ των φορέων του 2ου Πυλώνα, τη φορητότητα δικαιωμάτων και κεφαλαίων, την επανεξέταση της φορολογικής μεταχείρισης των παροχών, καθώς και τη διαμόρφωση ευέλικτου πλαισίου για πολυεργοδοτικά και κλαδικά Τ.Ε.Α.

Εξελίξεις στην αγορά

Αναφερόμενος στις εξελίξεις του κλάδου, ο κ. Νούνης στάθηκε στην αδειοδότηση του Τ.Ε.Α. Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος τον Μάρτιο του 2026, γεγονός που σηματοδότησε τη συμμετοχή και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στον θεσμό.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο υπό αδειοδότηση Τ.Ε.Α. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, το οποίο θα απευθύνεται σε περίπου 10.500 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και 150.000 εργαζόμενους του κλάδου.

Όπως τόνισε, η ανάπτυξη μεγάλων κλαδικών και πολυεργοδοτικών Ταμείων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα διεύρυνσης της Επαγγελματικής Ασφάλισης στην ελληνική αγορά εργασίας.

Οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τη συνταξιοδοτική αποταμίευση

Ο Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. συνέδεσε τις προοπτικές ανάπτυξης της Επαγγελματικής Ασφάλισης με τη στρατηγική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings & Investments Union – SIU).

Όπως επισήμανε, η πρωτοβουλία στοχεύει στην κινητοποίηση των αποταμιεύσεων των Ευρωπαίων πολιτών προς παραγωγικές επενδύσεις, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των επικουρικών κεφαλαιοποιητικών συντάξεων και των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων.

Παρουσιάζοντας σχετικά στοιχεία, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά άλλων οικονομιών ως προς την ανάπτυξη των κεφαλαιοποιητικών συνταξιοδοτικών πυλώνων, ενώ η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην ανάπτυξη του 2ου και 3ου Πυλώνα Ασφάλισης.

Σήμερα, το 95% των συνταξιοδοτικών παροχών στη χώρα προέρχεται από το διανεμητικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και μόλις το 5% από τον 2ο και τον 3ο Πυλώνα, ενώ τα συνολικά συσσωρευμένα κεφάλαια συνταξιοδοτικής αποταμίευσης των Τ.Ε.Α. και των Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Συμβολαίων αντιστοιχούν περίπου στο 2% του ΑΕΠ.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Νούνης επανέλαβε ότι η ολοκλήρωση του πλαισίου λειτουργίας των πολυεργοδοτικών και κλαδικών Τ.Ε.Α., σε συνδυασμό με ελκυστικά φορολογικά κίνητρα και την εφαρμογή συστημάτων αυτόματης εγγραφής εργαζομένων, μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. θα συνεχίσει να εργάζεται σε συνεργασία με την Πολιτεία, την Τράπεζα της Ελλάδος και τους κοινωνικούς εταίρους, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού και τη διεύρυνση της πρόσβασης των εργαζομένων σε σύγχρονα σχήματα επαγγελματικής ασφάλισης.