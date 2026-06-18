Παπαδοπούλου: Στόχος της ΕΛΑΣ η πρωτιά από την πρώτη Κυριακή

Την πεποίθηση ότι η ΕΛ.Α.Σ. μπορεί να πετύχει εκλογική νίκη από την πρώτη Κυριακή εξέφρασε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Άννα Παπαδοπούλου, μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1.

Αναφερόμενη στον εκλογικό στόχο της ΕΛ.Α.Σ., η κ. Παπαδοπούλου υπογράμμισε ότι το κόμμα επικεντρώνεται αποκλειστικά στην προσπάθεια να πείσει την ελληνική κοινωνία για το κυβερνητικό του σχέδιο.

«Ο στόχος είναι οπωσδήποτε η εκλογική νίκη από την πρώτη Κυριακή. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια αυτή τη στιγμή να απευθυνθούμε στην ελληνική κοινωνία έτσι ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε το μήνυμά μας, που δεν είναι άλλο από το ότι η ΕΛ.Α.Σ. έρχεται να προτείνει ένα πραγματικά εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης του τόπου έναντι της κυβέρνησης της ΝΔ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, το κόμμα παραμένει προσηλωμένο στην παρουσίαση των προτάσεών του και δεν εξετάζει αυτή τη στιγμή σενάρια συνεργασιών.

«Είμαστε αφοσιωμένοι στο στόχο μας που είναι να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας, είναι να αφοσιωθούμε στη σκληρή δουλειά, την κατάρτιση προτάσεων οι οποίες θα δώσουν ανακούφιση στη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων και να καλέσουμε όλο και περισσότερους πολίτες να γίνουν μέλη της ΕΛ.Α.Σ. Δεν συζητάμε οποιοδήποτε άλλο σενάριο έχει να κάνει με συνεργασίες ή οτιδήποτε άλλο σχετικό», τόνισε.

Ερωτηθείσα αν το θέμα των συνεργασιών αποτελεί ταμπού για την ΕΛ.Α.Σ., η κ. Παπαδοπούλου απάντησε αρνητικά, επισημαίνοντας ότι η προτεραιότητα του κόμματος είναι η εδραίωση της πολιτικής του παρουσίας.

«Δεν είναι ταμπού. Η ΕΛ.Α.Σ. είναι μια συμπαράταξη που έχει ιδρυθεί λιγότερο από έναν μήνα. Σε αυτό το πλαίσιο, το μείζον για αυτήν τη στιγμή είναι να επικοινωνήσει τα νέα της πρόσωπα, τις νέες της θέσεις, το αφήγημά της», δήλωσε.

Σχετικά με το ΠΑΣΟΚ, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. αναγνώρισε ότι πρόκειται για δύναμη της προοδευτικής αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα κόμματα κρίνονται από τις πολιτικές και τις θέσεις που εκφράζουν.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει το δρόμο της αυτόνομης πορείας και τον ακολουθεί πιστά και καλά κάνει. Αυτή είναι η δική του επιλογή», ανέφερε αρχικά.

Απαντώντας στο ερώτημα αν το ΠΑΣΟΚ αποτελεί προοδευτική δύναμη, σημείωσε: «Προφανώς και εντάσσεται το ΠΑΣΟΚ στα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, δεν θα μπορούσα να πω κάτι άλλο έχοντας υπάρξει και μέλος του ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα είναι να κρινόμαστε από τις πολιτικές που καλούμαστε να υπηρετήσουμε και να υποστηρίξουμε».

Παράλληλα, τοποθέτησε το ΠΑΣΟΚ στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς, ασκώντας κριτική για τη στάση που έχει τηρήσει τα τελευταία χρόνια.

«Δεν θα μπορούσα να μην τοποθετήσω το ΠΑΣΟΚ στην ευρύτερη Κεντροαριστερά. Από εκεί και πέρα όμως κρινόμαστε όλοι στο κομμάτι των προτάσεων και των θέσεων που υποστηρίζουμε στο δημόσιο διάλογο. Το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις έχει εκπέμψει θολά μηνύματα, έχουν εκφραστεί από στελέχη του διαφορετικές τοποθετήσεις και προτάσεις οι οποίες σε έναν βαθμό ήταν πολλές φορές και κοντά σε αυτές της κυβέρνησης. Ένας λόγος που δεν κατάφερε να αναπτυχθεί ως τον αντίπαλο πόλο της ΝΔ τα τελευταία χρόνια ήταν ακριβώς αυτό το θολό του μήνυμα», υποστήριξε.