Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζητούν 73 στελέχη

Σε νέα φάση εσωκομματικών εξελίξεων εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς 73 μέλη του κόμματος ζητούν την άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, καταθέτοντας σχετικό αίτημα προς τη γραμματέα του κόμματος.

Η πρωτοβουλία εκδηλώθηκε μέσω δύο ξεχωριστών κειμένων. Το πρώτο συγκεντρώνει 65 υπογραφές στελεχών που πρόσκεινται στην πλευρά του Παύλου Πολάκη, ενώ το δεύτερο υπογράφεται από οκτώ στελέχη τα οποία δεν ανήκουν στην εσωκομματική αντιπολίτευση. Παρά τις διαφορετικές αφετηρίες τους, οι υπογράφοντες συμπλέουν στην ανάγκη να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου.

Στα κείμενα που συνοδεύουν το αίτημα, τα 73 στελέχη υπογραμμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να αναλάβει πιο ενεργό πολιτικό ρόλο απέναντι στις εξελίξεις, επισημαίνοντας πως «η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από έναν ΣΥΡΙΖΑ που αναμένει τις εξελίξεις, αλλά από έναν ΣΥΡΙΖΑ που τις διαμορφώνει».

Παράλληλα, διατυπώνουν την άποψη ότι το κόμμα πρέπει να διατηρήσει την πολιτική και οργανωτική του αυτονομία, σημειώνοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ακόμα υπό προθεσμία, ούτε κόμμα εν αναμονή αποφάσεων τρίτων και δεν είναι πολιτικός οργανισμός στην υπηρεσία ενός άλλου πολιτικού φορέα».

Η κίνηση αυτή αναμένεται να πυροδοτήσει νέο κύκλο εσωκομματικού διαλόγου, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να επανακαθορίσει τη στρατηγική και τον πολιτικό του προσανατολισμό ενόψει των επόμενων πολιτικών εξελίξεων.