ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζητούν 73 στελέχη
Πολιτική
17:59 - 27 Ιουν 2026

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζητούν 73 στελέχη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε νέα φάση εσωκομματικών εξελίξεων εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς 73 μέλη του κόμματος ζητούν την άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, καταθέτοντας σχετικό αίτημα προς τη γραμματέα του κόμματος.

Η πρωτοβουλία εκδηλώθηκε μέσω δύο ξεχωριστών κειμένων. Το πρώτο συγκεντρώνει 65 υπογραφές στελεχών που πρόσκεινται στην πλευρά του Παύλου Πολάκη, ενώ το δεύτερο υπογράφεται από οκτώ στελέχη τα οποία δεν ανήκουν στην εσωκομματική αντιπολίτευση. Παρά τις διαφορετικές αφετηρίες τους, οι υπογράφοντες συμπλέουν στην ανάγκη να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου.

Στα κείμενα που συνοδεύουν το αίτημα, τα 73 στελέχη υπογραμμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να αναλάβει πιο ενεργό πολιτικό ρόλο απέναντι στις εξελίξεις, επισημαίνοντας πως «η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από έναν ΣΥΡΙΖΑ που αναμένει τις εξελίξεις, αλλά από έναν ΣΥΡΙΖΑ που τις διαμορφώνει».

Παράλληλα, διατυπώνουν την άποψη ότι το κόμμα πρέπει να διατηρήσει την πολιτική και οργανωτική του αυτονομία, σημειώνοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ακόμα υπό προθεσμία, ούτε κόμμα εν αναμονή αποφάσεων τρίτων και δεν είναι πολιτικός οργανισμός στην υπηρεσία ενός άλλου πολιτικού φορέα».

Η κίνηση αυτή αναμένεται να πυροδοτήσει νέο κύκλο εσωκομματικού διαλόγου, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να επανακαθορίσει τη στρατηγική και τον πολιτικό του προσανατολισμό ενόψει των επόμενων πολιτικών εξελίξεων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η συνέντευξη Τσίπρα τρόμαξε και τον υπόλοιπο ΣΥΡIZA – «Πυρά» Γιαννούλη
Πολιτική

Η συνέντευξη Τσίπρα τρόμαξε και τον υπόλοιπο ΣΥΡIZA – «Πυρά» Γιαννούλη

Παππάς: Υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του Φάμελλου
Πολιτική

Παππάς: Υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του Φάμελλου

Τσίπρας: Θέλουμε κυβερνώσα Αριστερά, όχι Αριστερά διαμαρτυρίας – Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν
Πολιτική

Τσίπρας: Θέλουμε κυβερνώσα Αριστερά, όχι Αριστερά διαμαρτυρίας – Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος «ψηφίζει» ΕΛΑΣ – Νέα συνεδρίαση της ΚΕ προανήγγειλε ο Πολάκης
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος «ψηφίζει» ΕΛΑΣ – Νέα συνεδρίαση της ΚΕ προανήγγειλε ο Πολάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
27/06/2026 - 18:30

ΠΑΣΟΚ: Προβληματισμός από την αναστολή του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 18:10

Θυελλώδεις άνεμοι «σαρώνουν» την Αττική: Πτώση δέντρου στη Μιχαλακοπούλου – Πιο έντονα τα φαινόμενα την Κυριακή

Πολιτική
27/06/2026 - 17:59

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζητούν 73 στελέχη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:30

Η Τουρκία στο στόχαστρο του Κογκρέσου: Ελληνοαμερικανοί βουλευτές αντιδρούν στη συμφωνία των 700 εκατ. δολαρίων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:22

Βενεζουέλα: Αγώνας δρόμου στα ερείπια – Δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι και οργή για την κρατική ανεπάρκεια

Χρηματιστήρια
27/06/2026 - 16:59

Καμπανάκι από BofA: Πτώση έως 12% στις ευρωπαϊκές αγορές – Ποιους κλάδους να αποφύγουν οι επενδυτές

Πολιτική
27/06/2026 - 16:30

Καρυστιανού μετά τις αποχωρήσεις: «Η ΕΛΠΙΔΑ καθαρίζει» – Καταγγέλλει εκβιασμούς, παρασκήνιο και «αρχηγιλίκια»

Ναυτιλία
27/06/2026 - 15:59

ΠΕΝΕΝ: 24ωρη απεργία στα πλοία της Ραφήνας στις 3/7 – Στο επίκεντρο ασφάλεια και συνθήκες εργασίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 15:40

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 15:15

Volkswagen σε αναδιάρθρωση: Σενάρια για έως 100.000 θέσεις εργασίας και λουκέτα σε εργοστάσια

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:45

ΗΠΑ: Άρση μέρους των περιορισμών για το AI της Anthropic – Πρόσβαση μόνο σε «έμπιστους» οργανισμούς

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:34

Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας: Ήχησε το 112 – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Πολιτική
27/06/2026 - 14:10

Τσίπρας από το Εθνικό Συμβούλιο: «Νέα αρχή» με 5 παρεμβάσεις και μήνυμα σύγκρουσης με το «σύστημα»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 13:50

«Ειρήνη με διάρκεια»: Όσα προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου με τη στήριξη των ΗΠΑ

Πολιτική
27/06/2026 - 13:10

Σκληρή επίθεση Ανδρουλάκη στην Κυβέρνηση: Κερδισμένα τα ολιγοπώλια, χαμένοι οι πολίτες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 12:52

Αλλαγές στη Γραμμή 3 του Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή 28/6

Πολιτική
27/06/2026 - 12:40

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ, άνοδος για Τσίπρα – Απώλειες για ΠΑΣΟΚ & Καρυστιανού

Οικονομία
27/06/2026 - 12:25

Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης

Οικονομία
27/06/2026 - 11:59

Ορίζοντας αργής αποκλιμάκωσης στις τιμές της αμόλυβδης: Η τάση στη ζήτηση και ο τουρισμός

Πολιτική
27/06/2026 - 11:45

Μαρινάκης: Ο Τσίπρας λειτουργεί α λα Τρελοπενηντάρης – Τι είπε για πλεόνασμα και φοροελαφρύνσεις

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 11:30

PeopleCert: Μετά το City & Guilds, νέοι πυλώνες ανάπτυξης με πιστοποιήσεις σε ΤN και Εφαρμοσμένη Γνώση

Ανεμοδείκτης
27/06/2026 - 11:25

«Υποσχετική» για φθηνότερους λογαριασμούς ρεύματος - Αν και όταν…

Ναυτιλία
27/06/2026 - 11:15

Πειραιάς: Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:55

ΣτΕ: Στο μικροσκόπιο ξανά η απόφαση του Υπερταμείου για τον ΟΛΒ

Οικονομία
27/06/2026 - 10:35

Νόμος Κατσέλη: «Ψήφος εμπιστοσύνης» από Στουρνάρα στη ρύθμιση που μειώνει δόσεις και τόκους

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:19

Προσάραξη στη Μήλο: Το «Κίσαμος» κρίθηκε ασφαλές και επέστρεψε στο ταξίδι του

Ειδήσεις
27/06/2026 - 10:01

Η μεγάλη πολιτική κατάρρευση της Αμερικής: Ποιος θα κυριαρχήσει το 2028;

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:57

Politico: Για ποιο λόγο οι καύσωνες παραμένουν τόσο φονικοί στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:38

Νέα παράταση για τα φαρμακεία αυτοκινήτου: Υποχρεωτική η συμμόρφωση από το 2027

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:04

ΥΠΠΟ: Ολοκληρώθηκαν τα στερεωτικά έργα προστασίας στον μεσαιωνικό Πύργο του Κουτουμουλά στην Εύβοια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ