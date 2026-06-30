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Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Αναμένεται νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων
Πολιτική
11:44 - 30 Ιουν 2026

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Αναμένεται νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων

Reporter.gr Newsroom
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Την εκτίμηση ότι οι τιμές της βενζίνης στα πρατήρια θα συνεχίσουν να υποχωρούν το επόμενο διάστημα εξέφρασε σήμερα (30/6) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, αναφερόμενος στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να συνεχιστεί, επισημαίνοντας πως το αρμόδιο υπουργείο και οι ανεξάρτητες αρχές θα εντείνουν τους ελέγχους στην αγορά, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε οι μειώσεις να αποτυπωθούν στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συνεννόηση με εκπροσώπους της αγοράς με στόχο να διατηρηθούν σταθερές οι τιμές για το επόμενο δίμηνο, στο πλαίσιο των μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση για τον περιορισμό των επιπτώσεων του αυξημένου κόστους διαβίωσης.

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