Καλαφάτης: Η Ελλάδα χτίζει την πραγματική της ισχύ στη γνώση, την έρευνα και τη δημιουργία

«Η Ελλάδα χτίζει την πραγματική της ισχύ πάνω στη γνώση, την έρευνα και τη δημιουργία. Χρησιμοποιούμε τη βασική έρευνα του ERC ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής (Science and Technology Diplomacy), ως την απόλυτη απάντηση στο εθνικό στοίχημα του Brain Gain και ως μοχλό διασύνδεσης της επιστημονικής γνώσης με την παραγωγή και την πραγματική οικονομία», διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) Maria Leptin, κατά τη συνάντησή τους σήμερα (1/7) στις Βρυξέλλες.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ενημέρωσε την κ. Leptin ότι για την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η Έρευνα αποτελεί προτεραιότητα και αυτό γίνεται πράξη με τη διάθεση περισσότερων από 300 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλους πόρους για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό σε υποδομές και εξοπλισμό των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας θωρακίζοντάς τα για τα επόμενα χρόνια.

Ο κ. Καλαφάτης αφού ανέφερε ότι «η χώρα μας έχει μετατραπεί σε έναν ώριμο θεσμικά θωρακισμένο και εξαιρετικά δυναμικό πόλο τεχνολογίας αιχμής και καινοτομίας στη ΝΑ Ευρώπη», εξέφρασε την ικανοποίησή του που οι Έλληνες Επιστήμονες έφεραν τη χώρα μας στην 7η θέση πανευρωπαϊκά στο ανταγωνιστικό πρόγραμμα «Horizon Europe» προσθέτοντας ότι 12 Ερευνητές από ελληνικούς φορείς βρίσκονται στο top 1% των ερευνητών με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως.

«Η επιστημονική και τεχνολογική διπλωματία αποτελεί για εμάς οριζόντια εθνική στρατηγική επιλογή. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στη βασική έρευνα η οποία είναι η πηγής της νέας γνώσης και η βάση για την εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία», ανέφερε κατά τη συνάντηση ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ενημερώνοντας την κ. Leptin για την ελληνική θεσμική πρωτοπορία της ίδρυσης -στο πλαίσιο του ΕΣΕΤΕΚ- εξειδικευμένου Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΤΕΣ) για τις Συνέργειες με την Ελληνική Επιστημονική Διασπορά και την Τεχνολογική Διπλωματία.

Καθώς και για την υιοθέτηση από τη χώρα μας στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, της Σύστασης για ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Επιστημονική Διπλωματία, «ένα ορόσημο», όπως τόνισε ο κ. Καλαφάτης, «που αναγνωρίζει την επιστήμη ως βασικό εργαλείο εξωτερικής πολιτικής και στρατηγικής αυτονομίας».