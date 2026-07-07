Τσουκαλάς: Καμία περίπτωση συμπόρευσης ΠΑΣΟΚ με ΝΔ – Αιχμές για δημοσκοπήσεις, εξωτερική πολιτική και οικονομία

Στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤNews και την εκπομπή «Newsroom», με τον δημοσιογράφο Γιώργο Σιαδήμα, παραχώρησε συνέντευξη σήμερα, Τρίτη, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς.

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε: «Πρώτα απ’όλα, αν θυμάστε, πριν δύο εβδομάδες έλεγαν παντού ότι το ΠΑΣΟΚ είναι τέταρτο. Και φάνηκε, προφανώς, ότι δεν είναι τέταρτο. Αυτή τη στιγμή είναι τρίτο στις δημοσκοπήσεις αλλά σύντομα αυτή η εικόνα θα ανατραπεί .Ξέρετε γιατί; Το έχουμε ξαναζήσει αυτό το έργο. Το είχαμε ζήσει και με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Κόμματα που εμφανίζονται σαν κομήτες έχουν μια επικοινωνιακή υποστήριξη, νομίζω ότι είναι σαφές εδώ τι συμβαίνει και ποιος έχει μια πολύ μεγάλη επικοινωνιακή υποστήριξη. Και αυτό όλο δημιουργεί μια αυξημένη ορατότητα το πρώτο διάστημα».

Όπως είπε, «η εκτίμησή μας είναι ότι όταν κάθεται η σκόνη, αυτό που αναμετριέται, είναι το πρόγραμμα, το πολιτικό προσωπικό και η καθαρή τοποθέτηση. Ο κόσμος θέλει καθαρές λύςεις. Και θέλει να έχεις αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί εμείς , ξέρετε, και στην εξωτερική πολιτική και στο θέμα του ιδιωτικού χρέους και των συντάξεων και των μικρομεσαίων, λέμε άλλα πράγματα από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί, αν σε κάποια λες τα ίδια με τη Νέα Δημοκρατία, να είσαι ο αντίπαλός της».

«Αν θέλετε την άποψή μου, από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα από τις δημοσκοπήσεις και τότε θα κάνουμε μια αξιολόγηση. Προφανώς βλέπουμε τα νούμερα, δεν είναι ότι δεν τα βλέπουμε και προφανώς βλέπουμε και τι ενδεχομένως να ενδυναμώσουμε, ώστε να φτάνει το μήνυμα καλύτερα, πρόσθεσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ερωτηθείς αν φτάνει το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ προς τους πολίτες, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε: «Νομίζω ότι για να φτάσει το μήνυμα, περνάει σε έναν βαθμό από εμάς, σε έναν βαθμό περνάει και από τον χώρο που δίνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο περιεχόμενο».

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«Για παράδειγμα την Πέμπτη ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει στους συνταξιούχους και θα ξεδιπλώσει το πρόγραμμά μας για ασφάλιση και τις συντάξεις. Την Τετάρτη μιλάει για τις προτάσεις μας για τους μικρομεσαίους. Την Παρασκευή θα γίνει η συζήτηση για την ακρίβεια. Για αυτά θα υπάρξει χώρος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να συζητηθούν ή θα συζητάμε τι είπε ο ένας ή τι είπε ο άλλος;», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συμπόρευσης με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι η συνεδριακή απόφαση και αυτό το εγγυάται προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σας το λέω με πολύ καθαρό τρόπο», υπογραμμίζοντας ότι «μόνο με συνέδρια αλλάζουν αποφάσεις, αλλά εδώ δεν τίθεται κανένα τέτοιο ζήτημα γιατί κανένας δεν λέει ότι πρέπει να υπάρξει άλλη στρατηγική. Είναι ομόφωνη απόφαση και κεντρική στρατηγική ο μονομέτωπος αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία δεν μπορεί να υπάρξει».

«Η άποψη που φέρω εγώ, είναι η άποψη του ΠΑΣΟΚ. Αν κάποιος θεωρείται ότι είπε κάτι διαφορετικό, προφανώς έχει μια προσωπική άποψη», συμπλήρωσε. «Το ΠΑΣΟΚ το εκπροσωπούν οι αποφάσεις των οργάνων του. Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει λάβει αποφάσεις, το Συνέδριο έλαβε αποφάσεις. Εμείς απλά τις επικοινωνούμε και δεσμευόμαστε από αυτές . Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε κυρίαρχα», σημείωσε.

Επιπλέον, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε: «Η Νέα Δημοκρατία έναν μόνο εν δυνάμει εταίρο έχει, τον κ. Βελόπουλο και δεν ξέρω αν έχει την κυρία Λατινοπούλου – αν μπει στη Βουλή – ή ενδεχομένως το κόμμα του κ. Σαμαρά. Αυτοί είναι οι εν δυνάμει εταίροι της Νέας Δημοκρατίας».

«Η άλλη επιλογή είναι ΠΑΣΟΚ και θα δούμε ποιοι είναι εκείνοι που μπορούν να συμφωνούν με το πρόγραμμά μας. Γι’ αυτό εμείς λέμε ‘’δώστε δύναμη στο ΠΑΣΟΚ’’ για να μπορεί να επιβάλλει ένα πρόγραμμα υπέρ της ανάπτυξης, υπέρ του πρωτογενούς τομέα, υπέρ των πολιτών, κατά της ακρίβειας», υπογράμμισε.

Κληθείς να απαντήσει αν είναι εν δυνάμει εταίρος του ΠΑΣΟΚ το κόμμα του κ. Τσίπρα, ο Εκπρόσωπος Τύπου είπε: «Από το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν γνωρίζουμε ακόμα το σύνολο των θέσεών του για να μπορούμε να τις σχολιάσουμε. Θα σας πω για παράδειγμα, είδα τις προτάσεις για ενέργεια, ακρίβεια, όπου μοιάζουν πάρα πολύ, είναι περίπου ίδιες με αυτά που λέει εδώ και πολύ καιρό το ΠΑΣΟΚ. Στο ζήτημα των τραπεζών, εμείς λέμε φορολόγηση υπερκερδών, το κόμμα Τσίπρα το είπε ‘’πατριωτική εισφορά’’, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, ελπίζουμε να μην εννοεί εθελοντικά που είχε πει στην αρχή. Στο θέμα, όμως, των κόκκινων δανείων έχουμε άλλη πολιτική. Γιατί αυτό που πρότεινε το κόμμα ΕΛΑΣ να γίνει ένας δημόσιος φορέας, θυμίζει τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης που ετοιμάζει ο κ. Πιερρακακάκης και είχε θεσπίσει με νόμο ο κ. Σταϊκούρας. Και διάβαζα το πρόγραμμα που έλεγε ότι ‘’εθελοντικά θα δίνουν τα fund τα δάνεια’’. Σιγά μην έρθει το fund, μην κοροϊδευόμαστε, εθελοντικά να δώσει δάνειο, αν δεν πάρει τα λεφτά που είναι να εισπράξει. Άρα, στο θέμα των δανείων μοιάζει πολύ με τη Νέα Δημοκρατία το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ. Εμείς λέμε επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας, κανόνες, να μην είναι ξέφραγο αμπέλι στα funds η χώρα. Λέμε κάτι τελείως διαφορετικό με το κόμμα ΕΛΑΣ. Αυτό που λέει, είναι πολύ πιο τραπεζοκεντρικό και υπέρ των funds».

Και πρόσθεσε: «Στην εξωτερική πολιτική, επίσης, εμείς λέμε πόντιση καλωδίου στην Κάσο αύριο το πρωί, άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και σθεναρή αντίσταση στην τουρκική προκλητικότητα. Το κόμμα ΕΛΑΣ διά του κ. Σιακαντάρη που είναι ο συντάκτης του μανιφέστου, θεωρεί ‘’μονομερή ενέργεια’’ την πόντιση του καλωδίου. Άρα, πάλι μοιάζει με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας».

Αναφερόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα, είπε χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ σημαντικές οι εξελίξεις κι εδώ πρέπει να δούμε ποια θα είναι η στάση της χώρας μας. Γιατί ακούμε πράγματα ανησυχητικά, μακάρι να διαψευστούν. Εμείς θεωρούμε ότι η κυβέρνηση τα έχει λάβει υπόψη όλα αυτά. Αλλά και το σενάριο που φαίνεται να είναι πολύ πιθανό έως τώρα, του να πάρει τους κινητήρες F-110 για τα μαχητικά KAAN η Τουρκία – υπενθυμίζω ότι αυτά είχαν παρκαριστεί το 2019 στις ΗΠΑ, γιατί πήρε τους S-400 η Τουρκία και δεν έδωσαν τους κινητήρες οι Αμερικάνοι, με αποτέλεσμα να μην αναβαθμιστεί εναέρια η δύναμη της Τουρκίας. Αν γίνει αυτό ενδυναμώνεται. Αν πάμε και στο σενάριο της ένταξης της Τουρκίας στην αγορά των F-35 τα πράγματα γίνονται χειρότερα . Αυτά που σήμερα γράφουν και οι New York Times, ελπίζουμε να διαψευστούν ή ελπίζουμε ακόμα και αν ο πρόεδρος Τραμπ το πει, να το σταματήσει στο Κογκρέσο. Γιατί εδώ παραβιάζεται η ίδια η νομοθεσία CAATSA που έχει ψηφιστεί το 2020».

«Τι λέει η νομοθεσία; Ότι όσο υπάρχουν ρώσικα όπλα ή ρώσικα εργαλεία συλλογής πληροφοριών, δεν μπορεί να δώσουν F-35. Εδώ ποιος είναι ο κίνδυνος; Μην η Τουρκία κάνει ότι παρκάρει κάπου αλλού τους S-400 κι έτσι πάρει τα F-35. Άρα, εδώ θέλει μια ανάδειξη των ζητημάτων από τη χώρα μας στο ΝΑΤΟ. Δεν πρέπει να διαταραχθεί η ισορροπία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο», σημείωσε.

Ακολούθως, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε: «Δεν είναι γιατί εμείς δεν θέλουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία, εμείς θέλουμε πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά με ισορροπία. Όταν, όμως, έχουμε μια Τουρκία η οποία αυξάνει συνεχώς την προκλητικότητα, θέλει να κάνει εσωτερικό δίκαιο την ‘’Γαλάζια Πατρίδα’’, συνέχεια εμφανίζει χάρτες που δείχνουν το μισό Αιγαίο δικό της, δεν μπορεί η Ελλάδα να μην αντιδρά .Ταυτόχρονα, ακριβώς επειδή υποχωρούν οι ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, φαίνεται ότι και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας θέλουν να μπει στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια η Τουρκία για να παίξει έναν ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλα αυτά δημιουργούν συνθήκες ειδικής αναβάθμισης του ρόλου της Τουρκίας, το οποίο εμείς πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αντίστοιχα. Γι’αυτό και λέω ότι μέχρι τώρα το να μην μιλάμε για τα θέματα αυτά, η λογική των ‘’ήρεμων νερών’’ που είναι ήρεμα γιατί εμείς υποχωρούμε, δεν πέτυχε και φαίνεται σήμερα. Και δεν ξέρω και αν η εικόνα ενός Πρωθυπουργού που έχει επιλέξει για γενικό γραμματέα εθνικής ασφάλειας ένα πρόσωπο που τόσο εύκολα έγινε στόχος και δίνει την εντύπωση ότι εύκολα μπορεί να γίνει στόχος και πιο σύνθετων επιχειρήσεων κάποια στιγμή, βοηθάει τη χώρα σε μια απαιτητική στιγμή για την εξωτερική πολιτική μας και τα εθνικά μας συμφέροντα».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη για τον κ. Τσίπρα, είπε: «Χθες το βράδυ είχε ένα υβρεολόγιο κατά του Τσίπρα, προχθές το βράδυ τον αποθέωνε. Έχουμε χάσει τη μπάλα πια με τον κ. Γεωργιάδη. Αυτός δεν έλεγε δύο μέρες πριν πόσο φοβερός είναι ο Τσίπρας;», συμπληρώνοντας πως «Εδώ και 1,5 χρόνο ασχολείται εργολαβικά να υβρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τώρα του είπαν μάλλον ‘’το παράκανες με την λατρεία στον Τσίπρα, γύρνα το’’ ».

«Στα λεγόμενα του κ. Γεωργιάδη εγώ προσωπικά δίνω ελάχιστη σημασία, δεν έχει καμία αξιοπιστία. Αλλά περιμένω και την αντίδραση της ΕΛΑΣ», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τον Ν. Φαραντούρη, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, απάντησε: «Κανένα θέμα δεν υπάρχει με τον κ. Φαραντούρη. Ήταν πολύ καθαρές οι εξηγήσεις του. Ο κ. Φαραντούρης εξήγησε ότι υπήρχε μια πρόσκληση, έχει αναρτηθεί στη διαύγεια. Αυτή έγινε με τις υπογραφές κανονικά των υπουργών. Άρα, κρίθηκε ότι έχει όλα τα εχέγγυα η σύζυγός του και τα προσόντα – νομίζω ότι αυτό κανένας δεν το έχει αμφισβητήσει – για να μπορέσει να μετακινηθεί εκεί. Κανένα θέμα δεν υπάρχει».