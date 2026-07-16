Γεραπετρίτης: Ελλάδα και Ιαπωνία ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία με κοινό μέτωπο υπέρ του Διεθνούς Δικαίου

Στην εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ιαπωνίας, καθώς και στις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, επικεντρώθηκαν οι συνομιλίες του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Ιάπωνα ομόλογό του, Toshimitsu Motegi, στο Τόκιο.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα στις διμερείς επαφές, υπογραμμίζοντας τον κομβικό ρόλο της Ιαπωνίας στη διεθνή οικονομία και διπλωματία. Όπως σημείωσε, οι δύο πλευρές εξέτασαν τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των ελληνοϊαπωνικών σχέσεων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσέλκυση επενδύσεων και στη διεύρυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η ναυτιλία, η ενέργεια, η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες, ο πολιτισμός και η πανεπιστημιακή συνεργασία.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον και οι προκλήσεις για την παγκόσμια ασφάλεια. Ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι Αθήνα και Τόκιο συμμερίζονται την ανάγκη προάσπισης της διεθνούς νομιμότητας και της εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου, απορρίπτοντας κάθε μορφή αναθεωρητισμού και μονομερών ενεργειών που υπονομεύουν τη διεθνή σταθερότητα.

Οι δύο υπουργοί επανέλαβαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία των δύο χωρών τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα.

Ολόκληρη η δήλωση του Έλληνα ΥΠΕΞ αναφέρει: «Ολοκληρώσαμε σήμερα, τη διμερή επαφή με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιαπωνίας, σε ένα εξαιρετικά θετικό κλίμα. Η Ιαπωνία αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία, μια παγκόσμια ηγέτιδα σε ό,τι αφορά την οικονομία, αλλά και τη διπλωματική επιρροή.

Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα διμερή μας θέματα, για την ανάπτυξη των επενδύσεων, για τομείς, στους οποίους υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης, όπως είναι ο τομέας της ναυτιλίας, ο τομέας της ενέργειας, ο πολιτισμός, η υψηλή τεχνολογία και οι ακαδημαϊκές ανταλλαγές.

Στη συζήτησή μας αναφερθήκαμε και στα γεωπολιτικά ζητήματα της περιοχής και του κόσμου. Σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η Ελλάδα και η Ιαπωνία μοιράζονται τις ίδιες αρχές μιας διεθνούς κοινότητας, η οποία θα λειτουργεί με βάση αρχές και κανόνες, μιας διεθνούς κοινότητας, η οποία θα τάσσεται κατά του αναθεωρητισμού και κατά κάθε αλλαγής του υφιστάμενου πλαισίου.

Στο πλαίσιο αυτό, μιλήσαμε για τη διεύρυνση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας, όπως επίσης και για την περαιτέρω συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, καθώς επίσης και τη διμερή μας αμυντική συνεργασία. Η Ελλάδα αποτελεί μια πραγματική πύλη της Ιαπωνίας προς την Ευρώπη και τον κόσμο.

Ανέπτυξα στον Υπουργό τα ζητήματα, τα οποία αφορούν ιδίως τα θέματα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Έχουμε ακριβώς την ίδια αντίληψη και συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε ακόμη περισσότερο, έτσι ώστε η διαπεριφερειακή συνεργασία, η οποία είναι κρίσιμη σήμερα, να μπορέσει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο.

Παρά το γεγονός ότι μας χωρίζει μια μεγάλη γεωγραφική απόσταση με την Ιαπωνία, η πραγματικότητα είναι ότι οι αντιλήψεις μας είναι πολύ κοντινές και για τον λόγο αυτό θα εργαστούμε από κοινού, έτσι ώστε οι απόψεις αυτές της πλήρους, χωρίς καμία απολύτως παρέκκλιση, εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, να καταστούν το παγκόσμιο πρότυπο».