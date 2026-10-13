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Ρελάνς του ΠΑΣΟΚ στην πρόταση της ΝΔ για το διωτικό χρέος
Πολιτική
07:48 - 13 Οκτ 2026

Ρελάνς του ΠΑΣΟΚ στην πρόταση της ΝΔ για το διωτικό χρέος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος

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Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει σήμερα (13/10) το μεσημέρι στις 13:00 ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου με την υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ιδιωτικού Χρέους Μιλένα Αποστολάκη και τον Γραμματέα του Τομέα Ιδ. Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών Δημήτρη Σπυράκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πρόταση του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει οκτώ συγκεκριμένες παρεμβάσεις: για την προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, τις πραγματικές 120 δόσεις, τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τη λειτουργία των servicers, το δικαίωμα πρώτης προτίμησης του δανειολήπτη, τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τους εγγυητές, τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και τη κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων.

Στην τοποθέτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει την αποδόμηση της κυβέρνησης που «χρειάστηκε επτά ολόκληρα χρόνια για να αναγνωρίσει ότι οι 120 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο δεν είναι «λαϊκισμός» και να παραδεχθεί ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των funds και των servicers».

Τις τελευταίες εβδομάδες το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί με θεσμικές παρεμβάσεις να κάνει εμφανή στους πολίτες την προγραμματική του επάρκεια, αλλά και τα αντανακλαστικά κυβερνησιμότητας που διαθέτει.

Η επιλογή δε να καταθέσει πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος εντάσσεται στη στρατηγική της ευθείας προγραμματικής σύγκρισης με τη ΝΔ.

Για το λόγο αυτό άλλωστε, οι παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή είναι αλλεπάλληλες από το Σεπτέμβριο κι έπειτα. Στα τέλη του προηγούμενου μήνα ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε στη Βουλή δύο τροπολογίες για τον ΕΦΚ στα καύσιμα και την Golden Visa.

Ακολούθως, στις αρχές Οκτωβρίου το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε μία τροπολογία για επέκταση της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους. Παράλληλα, κατέθεσε επίσημα και την πρότασή του για τη θέσπιση μηχανισμού αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων ΦΠΑ σε σειρά νήσων.

Και τώρα για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα φέρνει συγκεκριμένη πρόταση στη Βουλή, αυτή τη φορά για το ιδιωτικό χρέος, ενώ ήδη ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε και ένα πλαίσιο παρεμβάσεων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μιλώντας στο Βιοτεχνικό Εθνικό Συνέδριο.

Η παραπάνω στρατηγική εκφράζεται επισήμως πια, με πηγές της Χαριλάου Τρικούπη να τονίζουν πως «ο ελληνικός λαός μπορεί πλέον να κρίνει και να συγκρίνει δύο διαφορετικές πολιτικές επιλογές. Από τη μία, το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, με προτεραιότητα τις τράπεζες, τα funds και τους servicers. Και από την άλλη, το δικό μας σχέδιο. Ένα προοδευτικό σχέδιο που δίνει στον πολίτη τη δυνατότητα να σταθεί ξανά στα πόδια του, στη μικρομεσαία επιχείρηση και στον ελεύθερο επαγγελματία τη δυνατότητα να συνεχίσουν να λειτουργούν αποκτώντας προοπτική και στον αγρότη να παράγει, παραμένοντας στον τόπο του».

Από τη ΔΕΘ κι έπειτα το ΠΑΣΟΚ βλέπει οι προτάσεις του να ακούγονται και να συζητιούνται στην κοινωνία, κάτι που αποτυπώνεται πια και στις δημοσκοπήσεις. Ακόμα βέβαια δεν βρίσκονται στο επίπεδο που θα ήθελαν αλλά πιστεύουν ότι η προγραμματική αντιπαράθεση με τη ΝΔ αλλά και με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, που απουσιάζει από τη Βουλή, θα φέρει θετικά αποτελέσματα.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/10/2026 - 23:57
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