Το Τόκιο δεν είναι πια η πολυπληθέστερη πόλη στον κόσμο - Το εκθρόνισε η Τζακάρτα

Η αναθεωρημένη μεθοδολογία του ΟΗΕ ανέβασε την Τζακάρτα στην πρώτη θέση από την 30ή που κατείχε το 2018. Επίσης, καθιστά τη Ντάκα, την πρωτεύουσα του Μπανγκλαντές, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο, με 36,6 εκατομμύρια κατοίκους. Γενικώς, οι πόλεις της Ασίας κυριαρχούν στη λίστα.

Οι τοπικές αρχές της Τζακάρτα και αρκετοί Ινδονήσιοι ειδικοί στον αστικό σχεδιασμό διαφωνούν με τον ορισμό του ΟΗΕ, αλλά επισημαίνουν ότι η κατάταξη αυτή δίνει ώθηση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της πόλης.

«Αυτό είναι ένα καμπανάκι αφύπνισης για την κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπίσει σοβαρά τα προβλήματα της Τζακάρτα», δήλωσε ένας ειδικός στη δημόσια πολιτική. «Η πρόκληση θα είναι το πώς θα προετοιμαστεί η υποδομή και θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής».