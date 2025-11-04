ifo: Τα συνδικάτα μετριάζουν τις ανισότητες που φέρνει η ρομποτική αυτοματοποίηση

Οι εργάτες παραγωγής ωφελούνται από την ύπαρξη συνδικάτα όταν οι επιχειρήσεις υιοθετούν βιομηχανικά ρομπότ. Αυτό δείχνει νέα μελέτη του ινστιτούτου ifo σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Κονσταντς και το Ινστιτούτο Έρευνας για την Απασχόληση (IAB).

«Τα συνδικάτα αυξάνουν τόσο την πιθανότητα διατήρησης των εργατών παραγωγής στο αρχικό τους εργοστάσιο όσο και τους μισθούς εκείνων που παραμένουν. Τρία χρόνια μετά την εισαγωγή των ρομπότ, τα σχετικά εισοδήματα των εργατών παραγωγής σε εργοστάσια με συμβούλια εργαζομένων είναι κατά μέσο όρο περίπου 10% υψηλότερα σε σχέση με παρόμοια εργοστάσια χωρίς συμβούλια», δηλώνει ο Όλιβερ Σλενκερ, αναπληρωτής διευθυντής του Ludwig Erhard ifo Center for the Social Market Economy στο Φύρτ.

Η θετική επίδραση των συνδικάτων δεν προκύπτει από ασυνήθιστα μεγάλες αυξήσεις μισθών, αλλά από την προστασία που προσφέρουν στους εργαζόμενους ρουτίνας από τη μείωση των αποδοχών λόγω αυτοματοποίησης. Παράλληλα, όμως, περιορίζουν την αύξηση μισθών για τους μη παραγωγικούς εργαζομένους. «Τα συμβούλια εργαζομένων βοηθούν στο να μην αυξηθούν οι μισθολογικές ανισότητες μέσα στο εργοστάσιο σε περιόδους αυτοματοποίησης — αν και αυτό γίνεται εν μέρει εις βάρος άλλων εργαζομένων», εξηγεί ο Βόλφγκανγκ Ντάουτ, επικεφαλής του ερευνητικού τμήματος του IAB Νυρεμβέργης και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπάμπεργκ.

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι τα εργοστάσια με συμβούλιο εργαζομένων είναι πιο παραγωγικά από εκείνα χωρίς. «Τα εργοστάσια με συμβούλια εργαζομένων στο δείγμα μας είναι ήδη περίπου 10% πιο παραγωγικά πριν από την εισαγωγή των ρομπότ — αν και αυτή η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική. Μετά την αυτοματοποίηση, ωστόσο, το χάσμα παραγωγικότητας αυξάνεται σχεδόν στο 30%, κάτι που είναι τόσο στατιστικά όσο και οικονομικά σημαντικό», σημειώνει ο Σλενκερ.

Η έρευνα βασίζεται σε δεδομένα του IAB Establishment Panel, μιας αντιπροσωπευτικής ετήσιας έρευνας που καλύπτει περίπου 15.000 επιχειρήσεις στη Γερμανία και περιλαμβάνει πληροφορίες για τη συνδιοίκηση και τη χρήση ρομπότ. Οι συγγραφείς συνέδεσαν αυτά τα δεδομένα με ατομικά διοικητικά αρχεία.