Eγχώρια φαρμακοβιομηχανία: Στρατηγικός πυλώνας βιομηχανικής παραγωγής - Οι προκλήσεις

Ο κ. Τρύφων υπογράμμισε ότι η παραγωγή και η επάρκεια φαρμάκων αποτελούν πλέον ζήτημα εθνικής και κοινωνικής ασφάλειας, λόγω των γεωπολιτικών κρίσεων –ιδίως με τις ΗΠΑ. Όπως σημείωσε, οι εξελίξεις γύρω από τον προστατευτισμό αμφισβητούν ευθέως το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο, καθιστώντας αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής, με έμφαση στη στρατηγική αυτονομία και την επαναβιομηχάνιση, ιδιαίτερα στον φαρμακευτικό τομέα.
Ασκώντας κριτική στις κεντρικές αποφάσεις της Ε.Ε., ανέφερε ότι η Ευρώπη αποδυνάμωσε τη στήριξή της προς τη βιομηχανία λόγω της «διττής μετάβασης», τονίζοντας την ανάγκη για συμμαχίες στην παραγωγή κρίσιμων φαρμάκων προς όφελος όλων των πολιτών.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στη βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών της χώρας, χωρίς να παραλείψει τα δομικά προβλήματα που εξακολουθούν να αναστέλλουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. «Για την επόμενη πενταετία πρέπει να πετύχουμε ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «χαμηλή παραγωγικότητα σημαίνει χαμηλούς μισθούς και χαμηλή ποιότητα ζωής».
Ο πρόεδρος της ΠΕΦ ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ως μοχλού ανάπτυξης, απασχόλησης και σταθερότητας του συστήματος υγείας, με ισχυρή παραγωγική, ερευνητική και εξαγωγική παρουσία. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο επενδυτικό clawback, το οποίο χαρακτήρισε ως το πιο επιτυχημένο ΣΔΙΤ των τελευταίων ετών, καθώς έχει κινητοποιήσει επενδύσεις 1,8 δισ. ευρώ έως το 2028, δημιουργώντας 5.500 νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την περιφέρεια και επιτρέποντας την κάλυψη έως και του 70% των φαρμακευτικών αναγκών της χώρας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία διαθέτει 51 εργοστάσια και 27 κέντρα παραγωγής γενοσήμων, ενώ κατατάσσεται στις πέντε ισχυρότερες παραγωγικές χώρες της Ε.Ε., καλύπτοντας το 12% της ευρωπαϊκής παραγωγής. Όπως τόνισε, η ελληνική παραγωγή μπορεί να καλύψει έως και το 70% των αναγκών σε καρδιαγγειακά φάρμακα στην Ευρώπη.
Με τις νέες επενδύσεις, η ΠΕΦ μπορεί να εγγυηθεί την κάλυψη του 70% των αναγκών των Ελλήνων ασθενών τόσο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας όσο και στη νοσοκομειακή περίθαλψη, ενώ παράλληλα καλύπτει το 12% των ευρωπαϊκών αναγκών σε γενόσημα.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην επικείμενη συνεργασία της ΠΕΦ με το Υπουργείο Παιδείας για τη δημιουργία της πρώτης Ακαδημίας Επαγγελματικής Κατάρτισης, με έδρα την Τρίπολη, όπου έχει αναπτυχθεί κρίσιμη παραγωγική μάζα. Η Ακαδημία θα ξεκινήσει τη λειτουργία της τον Μάρτιο, με διετείς σπουδές και πρώτη ειδικότητα αυτή του παρασκευαστή φαρμάκου.
Τα τέσσερα προαπαιτούμενα
Ο κ. Τρύφων, θέτοντας το πλαίσιο για μια βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία του κλάδου, τόνισε την ανάγκη για προβλεψιμότητα και πενταετές σχέδιο που θα περιλαμβάνει: έλεγχο της κατανάλωσης, μείωση της συμμετοχής των ασφαλισμένων, διατήρηση των επενδυτικών κινήτρων και συνέχιση του επενδυτικού clawback. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον ΙΦΕΤ αναγκαίο, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη θεσμικού πλαισίου ώστε να μην επιβαρύνονται περαιτέρω οι επιχειρήσεις με πρόσθετο clawback.
Επισήμανε ακόμη τις πιέσεις από την υποχρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης και τη ραγδαία αύξηση των υποχρεωτικών επιστροφών, ζητώντας ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο φαρμακευτικής πολιτικής για την περίοδο 2026–2030, με έλεγχο κατανάλωσης, ενίσχυση των γενοσήμων και ισχυρά κίνητρα για Έρευνα και Ανάπτυξη.
Στρατηγικός πυλώνας βιομηχανικής παραγωγής
Ο Αντιπρόεδρος της ΠΕΦ κ. Δημήτρης Δέμος σημείωσε ότι ο φαρμακευτικός κλάδος δεν αποτελεί πλέον έναν περιφερειακό τομέα της οικονομίας, αλλά έναν στρατηγικό πυλώνα βιομηχανικής παραγωγής, εξαγωγικής δραστηριότητας, επιστημονικής απασχόλησης και υγειονομικής ασφάλειας. Όπως τόνισε, τα φαρμακευτικά προϊόντα συγκαταλέγονται πλέον στους κορυφαίους εξαγωγικούς κλάδους της χώρας, με ετήσια αξία που προσεγγίζει τα 3 δισ. ευρώ, ενώ αναφέρθηκε στη δημιουργία στην Ελλάδα κλάδου παραγωγής πρώτων υλών φαρμάκων, κρίσιμου για την επάρκεια της Ευρώπης σε βασικά φάρμακα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα εισέρχεται δυναμικά στην έρευνα βιοτεχνολογικών προϊόντων, έναν τομέα υψηλής εξειδίκευσης με περιορισμένη διεθνή τεχνογνωσία, τονίζοντας ότι «παράγουμε πλέον γνώση και είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό».
Ο κ. Δέμος ανέδειξε τον ρόλο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στη διασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων και στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της χώρας και της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι σε ένα περιβάλλον έντονων διεθνών οικονομικών πιέσεων, η δυνατότητα εξαγωγής ενός βασικού αγαθού, όπως το φάρμακο, προσδίδει στη χώρα ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Κλείνοντας, τόνισε ότι η φαρμακοβιομηχανία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο βιομηχανικής πολιτικής για την Ελλάδα, με εξωστρέφεια, ποιότητα, κανονιστική συμμόρφωση και κοινωνική υπευθυνότητα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η επιτυχία του κλάδου μας είναι επιτυχία της ελληνικής οικονομίας, της δημόσιας υγείας και της χώρας συνολικά».
Η κυβέρνηση
Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απαντώντας στα όσα ανέφεραν οι εκπρόσωποι της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας από το βήμα της ίδιας εκδήλωσης τόνισε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί η νέα ΚΥΑ για το επενδυτικό πρόγραμμα του 2026-2027 που θα περιλαμβάνει στο επενδυτικό clawback και τις θυγατρικές εταιρείες, με συνέπεια το ύψος του να ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ.
Ο υπουργός Υγείας στη συνέχεια αναφέρθηκε στα τρία μέτρα που έχουν ληφθεί για τον έλεγχο του clawback μετά την εφαρμογή του ενεργού/μη ενεργού ΑΜΚΑ, την διάταξη για επιβολή clawback στον ΙΦΕΤ, την απαγόρευση συγχορήγησης φαρμάκων που δεν θα έπρεπε να συγχορηγούνται στις ιατρικές συνταγές και τον έλεγχο των δαπανών κυρίως από ΦΥΚ (Φάρμακα Υψηλού Κόστους) μέσω της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα νοσοκομεία.
«Η ελληνική αγορά έχει λιγότερες ελλείψεις φαρμάκων και μάλιστα είμαστε η χώρα χάρη στην ειδική πλατφόρμα του ΕΟΦ και την ύπαρξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας που έχουμε τις λιγότερες ελλείψεις φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών-μελών» επεσήμανε ο Α. Γεωργιάδης.
Επενδύσεις
Από δική του μεριά ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης σχολίασε για τα επενδυτικά προγράμματα της Ελλάδας πως το επενδυτικό πρόγραμμα του 2019 ήταν ύψους 5 δισεκατ. €, για την 5ετία 2021-2025 ήταν ύψους 10 δισ. ευρώ και για την νέα 5ετια ανέρχεται σε 22 δισ. ευρώ. Στη συνέχεια, τόνισε πως μετά τον ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης η χρηματοδότηση θα προκύπτει μέσα από ειδικούς φόρους, άρα χρειαζόμαστε ισχυρή οικονομία και διαβεβαίωσε ότι θα υπάρχουν τα επενδυτικά εργαλεία και οι πόροι ώστε να μην απολέσουμε καμία δυναμική. Ο Νίκος Παπαθανάσης κλείνοντας θύμισε πως οι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται περίπου δύο με τρία χρόνια να αποτυπωθούν στην οικονομία και δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές την επόμενη ημέρα.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμος Β’, ο οποίος ευλόγησε την πίτα, ενώ παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης και Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Νίκη Κεραμέως, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Μετανάστευσης κ. Θάνος Πλεύρης και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη, καθώς και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, ο Αναπληρωτής Γραμματέας της Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, Τομεάρχης Υγείας και Βουλευτής Ιωαννίνων, κ. Ιωάννης Τσίμαρης και ο Γραμματέας της Κ.Ο. ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, και Βουλευτής Ηλείας, κ. Διονύσιος Καλαματιανός.
Το «παρών» έδωσαν επίσης πλήθος Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων, Βουλευτών, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ κ. Γεράσιμος Σιάσος, Διοικητές Νοσοκομείων, εκπρόσωποι κρατικών και θεσμικών φορέων.