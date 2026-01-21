Eγχώρια φαρμακοβιομηχανία: Στρατηγικός πυλώνας βιομηχανικής παραγωγής - Οι προκλήσεις

Ο κ. Τρύφων υπογράμμισε ότι η παραγωγή και η επάρκεια φαρμάκων αποτελούν πλέον ζήτημα εθνικής και κοινωνικής ασφάλειας, λόγω των γεωπολιτικών κρίσεων –ιδίως με τις ΗΠΑ. Όπως σημείωσε, οι εξελίξεις γύρω από τον προστατευτισμό αμφισβητούν ευθέως το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο, καθιστώντας αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής, με έμφαση στη στρατηγική αυτονομία και την επαναβιομηχάνιση, ιδιαίτερα στον φαρμακευτικό τομέα.

Ασκώντας κριτική στις κεντρικές αποφάσεις της Ε.Ε., ανέφερε ότι η Ευρώπη αποδυνάμωσε τη στήριξή της προς τη βιομηχανία λόγω της «διττής μετάβασης», τονίζοντας την ανάγκη για συμμαχίες στην παραγωγή κρίσιμων φαρμάκων προς όφελος όλων των πολιτών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών της χώρας, χωρίς να παραλείψει τα δομικά προβλήματα που εξακολουθούν να αναστέλλουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. «Για την επόμενη πενταετία πρέπει να πετύχουμε ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «χαμηλή παραγωγικότητα σημαίνει χαμηλούς μισθούς και χαμηλή ποιότητα ζωής».

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ως μοχλού ανάπτυξης, απασχόλησης και σταθερότητας του συστήματος υγείας, με ισχυρή παραγωγική, ερευνητική και εξαγωγική παρουσία. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο επενδυτικό clawback, το οποίο χαρακτήρισε ως το πιο επιτυχημένο ΣΔΙΤ των τελευταίων ετών, καθώς έχει κινητοποιήσει επενδύσεις 1,8 δισ. ευρώ έως το 2028, δημιουργώντας 5.500 νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την περιφέρεια και επιτρέποντας την κάλυψη έως και του 70% των φαρμακευτικών αναγκών της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία διαθέτει 51 εργοστάσια και 27 κέντρα παραγωγής γενοσήμων, ενώ κατατάσσεται στις πέντε ισχυρότερες παραγωγικές χώρες της Ε.Ε., καλύπτοντας το 12% της ευρωπαϊκής παραγωγής. Όπως τόνισε, η ελληνική παραγωγή μπορεί να καλύψει έως και το 70% των αναγκών σε καρδιαγγειακά φάρμακα στην Ευρώπη.

Με τις νέες επενδύσεις, η ΠΕΦ μπορεί να εγγυηθεί την κάλυψη του 70% των αναγκών των Ελλήνων ασθενών τόσο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας όσο και στη νοσοκομειακή περίθαλψη, ενώ παράλληλα καλύπτει το 12% των ευρωπαϊκών αναγκών σε γενόσημα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην επικείμενη συνεργασία της ΠΕΦ με το Υπουργείο Παιδείας για τη δημιουργία της πρώτης Ακαδημίας Επαγγελματικής Κατάρτισης, με έδρα την Τρίπολη, όπου έχει αναπτυχθεί κρίσιμη παραγωγική μάζα. Η Ακαδημία θα ξεκινήσει τη λειτουργία της τον Μάρτιο, με διετείς σπουδές και πρώτη ειδικότητα αυτή του παρασκευαστή φαρμάκου.

Τα τέσσερα προαπαιτούμενα

Ο κ. Τρύφων, θέτοντας το πλαίσιο για μια βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία του κλάδου, τόνισε την ανάγκη για προβλεψιμότητα και πενταετές σχέδιο που θα περιλαμβάνει: έλεγχο της κατανάλωσης, μείωση της συμμετοχής των ασφαλισμένων, διατήρηση των επενδυτικών κινήτρων και συνέχιση του επενδυτικού clawback. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον ΙΦΕΤ αναγκαίο, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη θεσμικού πλαισίου ώστε να μην επιβαρύνονται περαιτέρω οι επιχειρήσεις με πρόσθετο clawback.

Επισήμανε ακόμη τις πιέσεις από την υποχρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης και τη ραγδαία αύξηση των υποχρεωτικών επιστροφών, ζητώντας ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο φαρμακευτικής πολιτικής για την περίοδο 2026–2030, με έλεγχο κατανάλωσης, ενίσχυση των γενοσήμων και ισχυρά κίνητρα για Έρευνα και Ανάπτυξη.