Επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τρίπολη - Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία στην αιχμή της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, την Τρίτη (28/4), στη Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης, στις στρατηγικές επενδύσεις των εταιρειών DEMO, Win Medica (Ομίλου ELPEN) και FARAN.

Πιο συγκεκριμένα, η επίσκεψη Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, του Υφυπουργού Παιδείας και Βουλευτή Αρκαδίας, κ. Κώστα Βλάση, του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Δημήτρη Πτωχού, του τέως Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη, του Καθηγητή και Προέδρου της Επιτροπής στην Ακαδημία Φαρμάκου της ΠΕΦ, κ. Κυριάκου Σουλιώτη, καθώς και πλήθους εκπροσώπων θεσμικών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι επενδύσεις που υλοποιούνται αποτελούν έργα στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της παραγωγικής αυτονομίας της χώρας, τη διασφάλιση της επάρκειας του φαρμακευτικού εφοδιασμού και την αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα φαρμακευτικής παραγωγής, έρευνας και καινοτομίας.

Η ανάπτυξη σύγχρονων παραγωγικών μονάδων και ερευνητικών υποδομών ενδυναμώνει την εγχώρια παραγωγική βάση σε κρίσιμα φαρμακευτικά προϊόντα, περιορίζει την εξάρτηση από εισαγωγές, μειώνοντας τις ελλείψεις και θωρακίζει το εθνικό σύστημα υγείας έναντι διεθνών διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ειδικότερα, οι επενδύσεις στην Τρίπολη των εταιρειών DEMO, Win Medica (Ομίλου ELPEN) και FARAN, συνολικού ύψους άνω των 400 εκ. ευρώ, σηματοδοτούν μια νέα εποχή για τη βιομηχανική ανασυγκρότηση της χώρας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Με αυτές τις επενδύσεις, εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια θα μπορεί να καλυφθεί πάνω από το 30% των αναγκών των Ευρωπαίων πολιτών στις συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, αναδείχθηκαν κρίσιμες πτυχές των επενδύσεων, όπως η ανάπτυξη παραγωγής δραστικών πρώτων υλών σε βιομηχανική κλίμακα – για πρώτη φορά στη χώρα –, η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και η δημιουργία άνω των 1.500 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Οι επενδύσεις αυτές συμβάλλουν ουσιαστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη και δημιουργούν ισχυρά κίνητρα για την επιστροφή εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στην Ελλάδα.

Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις της Win Medica (Ομίλου ELPEN), όπου παρουσιάστηκε η πρόοδος των έργων και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της εταιρείας, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο του κλάδου στην ενίσχυση της εθνικής παραγωγικής βάσης και ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στις παραγωγικές εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της DEMO, όπου παρουσιάστηκε η καθετοποιημένη λειτουργία του σύγχρονου βιομηχανικού κόμβου, με έμφαση στην παραγωγή πενικιλινούχων φαρμάκων, δραστικών πρώτων υλών και τελικών προϊόντων.

Παράλληλα, έγινε παρουσίαση της επένδυσης της εταιρείας FARAN.

Ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε: «Θέλω, καταρχάς, να συγχαρώ τις δυναμικές επιχειρήσεις, τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες επέλεξαν αυτόν εδώ τον τόπο και αξιοποίησαν τα σημαντικά επενδυτικά κίνητρα που έδωσε η κυβέρνησή μας για να δημιουργήσουν καινοτόμες παραγωγικές μονάδες εδώ, στην Τρίπολη. Σε μία περιοχή η οποία αναζητούσε, και αναζητά σε έναν βαθμό ακόμα, ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, αποδείξαμε ότι η περιφερειακή ανάπτυξη και ο παραγωγικός μετασχηματισμός, η μετατόπιση δηλαδή οικονομικής δραστηριότητας σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, μπορεί πράγματι να γίνει πράξη. Καταλαβαίνω ότι σε μια εποχή που η συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης αποκτά ολοένα και περισσότερη δυναμική, πόσο σημαντική προστιθέμενη αξία για τη χώρα μας έχουν τέτοιου είδους επενδύσεις. Και βέβαια, επενδύσεις στη φαρμακοβιομηχανία δεν γίνονται μόνο εδώ στην Τρίπολη. Δεκάδες επενδύσεις σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο αυτού του πολύ σημαντικού εργαλείου, του συμψηφισμού του clawback, το οποίο προτίθεται η κυβέρνησή μας να το συνεχίσει και να το ενισχύσει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Θέλω να σταθώ, όμως, ιδιαίτερα στις θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργούνται. Μια νέα προοπτική για τα νέα παιδιά της Αρκαδίας, για τα νέα παιδιά της Πελοποννήσου, γι’ αυτούς οι οποίοι θα αναζητούν απασχόληση με καινούργια εργαλεία κατάρτισης, με προγράμματα κατάρτισης, έτσι ώστε να μπορούν να βρίσκουν δουλειά σε αυτές εδώ τις φαρμακοβιομηχανίες, με αμοιβές —να το πούμε και αυτό— σημαντικά υψηλότερες του μέσου μισθού που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας, σε ένα περιβάλλον υπερσύγχρονο, αλλά και εξαιρετικά ευχάριστο, με μια ποιότητα ζωής που μόνο η ελληνική περιφέρεια μπορεί να προσφέρει. Οπότε και πάλι θερμά συγχαρητήρια».

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε: «Κύριε Πρόεδρε, το 2019, με τη δική σας εντολή, εγώ και ο κ. Παπαθανάσης ως Υπουργός Ανάπτυξης και Αναπληρωτής τότε, ψηφίσαμε τον πρώτο νόμο για το επενδυτικό clawback. Με τον Βασίλη Κοντοζαμάνη, ως Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, υπογράψαμε την πρώτη ΚΥΑ για την εφαρμογή του και με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, τον κ. Τρύφων και τον κ. Δέμο, ξεκινήσαμε να αναλαμβάνουμε τις πρώτες αιτήσεις. Σήμερα, με μεγάλη υπερηφάνεια, σας παρουσιάζουμε τη μεγαλύτερη αλλαγή παραγωγικού μοντέλου που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, σε έναν κλάδο που δημιουργεί καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και προσελκύει καινοτομία και εξειδίκευση που έχει τόσο ανάγκη η χώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη σας».

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), κ. Θεόδωρος Τρύφων, δήλωσε: «Ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ. Με χαρά σας υποδεχόμαστε στις στρατηγικές επενδύσεις, στην Τρίπολη Αρκαδίας. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία επιβεβαιώνει στην πράξη τον στρατηγικό της ρόλο σαν πυλώνα ανάπτυξης, καινοτομίας και εθνικής ανθεκτικότητας. Υλοποιούμε πανελλαδικά ένα εμβληματικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,8 δισ. ευρώ, με τις επενδύσεις στην Τρίπολη να αποτελούν κομβικό άξονα αυτής της εθνικής προσπάθειας. Οι επενδύσεις αυτές μεταφράζονται σε χιλιάδες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, ενισχύουν ουσιαστικά την περιφερειακή ανάπτυξη και δημιουργούν πραγματικές προοπτικές για το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Ταυτόχρονα, ενισχύουν μετρήσιμα την ελληνική οικονομία, αυξάνοντας το ΑΕΠ, την παραγωγή και τις εξαγωγές, δημιουργώντας αξία που παραμένει στη χώρα. Με την ολοκλήρωσή τους, η εγχώρια παραγωγή θα μπορεί να καλύψει έως και το 70% των αναγκών της χώρας σε φάρμακα πρώτης γραμμής, διασφαλίζοντας επάρκεια, ασφάλεια και καλύτερη πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες. Η Τρίπολη αναδεικνύεται σε στρατηγικό κόμβο φαρμακευτικής παραγωγής και έρευνας ευρωπαϊκής σημασίας. Παράλληλα, επενδύουμε στη γνώση και την εκπαίδευση, με τη δημιουργία της πρώτης Ακαδημίας Επαγγελματικής Κατάρτισης Παρασκευαστή Φαρμάκου στην Τρίπολη. Το σύνθημά μας είναι “παράγουμε Ελλάδα, μένουμε Ελλάδα”».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DEMO ΑΒΕΕ και Αντιπρόεδρος της ΠΕΦ κ. Δημήτρης Δέμος δήλωσε: «Υποδεχόμαστε σήμερα τον Πρωθυπουργό της χώρας μας, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, σε μία προσπάθεια που ξεκίνησε με τη σημερινή κυβέρνηση το 2019 και βλέπουμε να υλοποιείται με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τον Νοέμβριο του 2021 ανακοινώσαμε ένα στρατηγικό επενδυτικό πλάνο ύψους 356 εκ. ευρώ, το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο που υλοποιείται στην εγχώρια φαρμακοβιομηχανία. Κορωνίδα του είναι η δημιουργία ενός πρότυπου παραγωγικού κόμβου στην Τρίπολη Αρκαδίας, μια επένδυση που αναβαθμίζει ουσιαστικά την περιφέρεια, δημιουργεί περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας και ενισχύει τη βιομηχανική δυναμική της χώρας. Η επένδυση αυτή υπερβαίνει τα εθνικά όρια, αποκτώντας καθοριστικό ευρωπαϊκό ρόλο, καθώς θα καλύπτει, με τα προϊόντα που θα παράγουμε, το 34% των αναγκών της Ευρώπης σε πενικιλινούχα και το 35% σε ενέσιμα ογκολογικά φάρμακα χημικής προέλευσης. Συμβάλλουμε έτσι ενεργά στη διασφάλιση της επάρκειας κρίσιμων φαρμάκων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ταυτόχρονα τοποθετούμε την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη παραγωγής φαρμακευτικών πρώτων υλών. Με τέσσερις σύγχρονες παραγωγικές μονάδες, δύο για χημικές πρώτες ύλες και δύο για τελικά προϊόντα, οδηγούμε τη χώρα μας μπροστά».

O Πρόεδρος Δ.Σ. της Win Medica, κ. Δημήτρης Τρύφων δήλωσε: «Η Win Medica υλοποιεί επένδυση ύψους 80 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του συνολικού επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου ELPEN ύψους 350εκ., με στόχο τη δημιουργία της μεγαλύτερης μονάδας παραγωγής στερεών ογκολογικών φαρμάκων στη χώρα. Η νέα εγκατάσταση διαθέτει σύγχρονες, εξειδικευμένες γραμμές παραγωγής και ερευνητικές υποδομές υψηλών προδιαγραφών, ενισχύοντας ουσιαστικά την αυτάρκεια της χώρας, με δυνατότητα κάλυψης άνω του 70% των εγχώριων αναγκών σε ογκολογικά φάρμακα. Παράλληλα, συμβάλλουμε στην ενίσχυση των εξαγωγών και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, δημιουργώντας περισσότερες από 300 θέσεις εργασίας και στηρίζοντας έμπρακτα την περιφερειακή ανάπτυξη. Με την υλοποίηση ενός σύγχρονου “smart factory”, φιλικού προς το περιβάλλον και με αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, επενδύουμε σε ένα βιώσιμο και καινοτόμο παραγωγικό μοντέλο για το μέλλον».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FARAN, κ. Μάριος Κάτσικας δήλωσε: «Η επένδυση της FARAN στην Τρίπολη ενισχύει ουσιαστικά την παραγωγική και ερευνητική βάση της χώρας στον τομέα των ενέσιμων φαρμάκων. Η νέα μονάδα, υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών, ενσωματώνει εξελιγμένες γραμμές παραγωγής άσηπτης πλήρωσης, συναρμολόγησης και συσκευασίας προγεμισμένων συριγγών και φαρμακευτικών πενών και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη βιοτεχνολογικών φαρμάκων στο μέλλον. Με στόχο την πιστοποίηση από κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, και εφαρμόζοντας σύγχρονα συστήματα ποιότητας και παραγωγικότητας, ενισχύουμε την εξωστρέφεια και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, δημιουργώντας ταυτόχρονα σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας».

Η επίσκεψη επιβεβαιώνει με σαφήνεια ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί στρατηγικό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, ενίσχυσης της δημόσιας υγείας και εδραίωσης της Ελλάδας ως αξιόπιστου παραγωγικού και ερευνητικού κόμβου στην Ευρώπη.