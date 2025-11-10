Υπουργείο Υγείας: Επέκταση του προγράμματος των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) σε όλη τη χώρα
Υγεία
12:00 - 10 Νοε 2025

Υπουργείο Υγείας: Επέκταση του προγράμματος των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) σε όλη τη χώρα

Reporter.gr Newsroom
Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) σε ολόκληρη τη χώρα, μετά τη μέχρι σήμερα πιλοτική του εφαρμογή. Τις λεπτομέρειες του νέου πλαισίου παρουσίασαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η αναπληρώτρια υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους.

Η αναπληρώτρια υπουργός υγείας κα. Αγαπηδάκη τόνισε ότι οι ΚΟΜΥ αποτελούν μια μόνιμη πλέον υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς προσφέρουν προληπτική φροντίδα, διαχείριση χρόνιων παθήσεων, τακτικές κατ’ οίκον ιατρικές υπηρεσίες και παρεμβάσεις σε περιπτώσεις κρίσεων.

Οι κινητές ομάδες παρέχουν έξι βασικές υπηρεσίες: ιατρικές και κλινικές εξετάσεις, επείγουσες παρεμβάσεις, εμβολιασμούς, προαγωγή υγείας και πρόληψη. Συμμετέχουν ενεργά στα προγράμματα «Προλαμβάνω» και έχουν συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού ενηλίκων.

Κάθε ομάδα απαρτίζεται από γιατρό, νοσηλευτή, βοηθό νοσηλευτή και οδηγό, ενώ προβλέπεται ενίσχυση με μόνιμο ιατρικό προσωπικό. Οι δράσεις τους σχεδιάζονται σε μηνιαία βάση, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, όπως κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων ή εμβολιασμούς παιδιών και ενηλίκων.

Οι κινητές μονάδες καλύπτουν όλη την επικράτεια, με σταθερά σημεία σε απομονωμένες ή ορεινές περιοχές και κατ’ οίκον επισκέψεις σε πόλεις. Υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετούν περίπου 500.000 πολίτες ετησίως.

Οι πολίτες μπορούν να ζητούν επίσκεψη καλώντας τον τετραψήφιο αριθμό 1135 (καθημερινά 8:00–16:00), ενώ από τις αρχές του νέου έτους θα λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω του ιστότοπου του ΕΟΔΥ για online ραντεβού.

Η αναπληρώτρια υπουργός διευκρίνισε ότι οι ΚΟΜΥ δεν αντικαθιστούν το ΕΚΑΒ, αφού απευθύνονται σε προληπτικές ή τακτικές ανάγκες και όχι σε έκτακτα περιστατικά.

Ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους ανέδειξε τη διασύνδεση των ΚΟΜΥ με το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, επισημαίνοντας ότι κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από το πόσο απομακρυσμένη είναι, μπορεί να συνδέεται με κέντρα υγείας ή νοσοκομεία για τη διάγνωση, την εκπαίδευση και την εξ αποστάσεως παρακολούθηση ασθενών. Ήδη 35 νοσοκομεία διαθέτουν ενεργούς σταθμούς τηλεϊατρικής.

Η πιλοτική φάση του προγράμματος περιλάμβανε 5.000 κατ’ οίκον επισκέψεις σε 175 περιοχές, ενώ μόνο για τον Νοέμβριο προγραμματίζονται δράσεις σε 900 περιοχές. Το χρονοδιάγραμμα των επισκέψεων θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του ΕΟΔΥ.

Η κα Αγαπηδάκη υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια δωρεάν υπηρεσία που αφορά όλους τους πολίτες, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, σημειώνοντας πως για πρώτη φορά το Υπουργείο Υγείας αντιμετωπίζει ουσιαστικά τις ανικανοποίητες ανάγκες φροντίδας υγείας του πληθυσμού.

«Σε πολλά χωριά», ανέφερε, «οι κάτοικοι πλήρωναν 100 ή 160 ευρώ για μια απλή επίσκεψη σε γιατρό. Με τις κινητές ομάδες, το κράτος καταργεί αυτό το κόστος και φέρνει την υγεία στην πόρτα του πολίτη».

Κατά την έναρξη της παρουσίασης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τις κινητές μονάδες μία από τις πιο επιτυχημένες και σημαντικές δράσεις του Υπουργείου, τονίζοντας ότι ενισχύουν ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες, επιτρέπουν την άμεση διαχείριση κρίσεων και φέρνουν το κράτος πιο κοντά στους πολίτες.

«Η δουλειά που γίνεται είναι συγκλονιστική», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι κινητές μονάδες αποτελούν μεγάλη πρόοδο και ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία του Υπουργείου τα τελευταία χρόνια.
Κλείνοντας, ευχαρίστησε όλη την ομάδα που εργάστηκε για το πρόγραμμα, εκφράζοντας δημόσια την αναγνώρισή του για τη συμβολή τους.

