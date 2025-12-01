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MSD Ελλάδος: «Μαζί πιο δυνατοί ενάντια στον καρκίνο» - Πρόγραμμα κάλυψης εμβολιασμού κατά του HPV
Υγεία
12:10 - 01 Δεκ 2025

MSD Ελλάδος: «Μαζί πιο δυνατοί ενάντια στον καρκίνο» - Πρόγραμμα κάλυψης εμβολιασμού κατά του HPV

Reporter.gr Newsroom
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Η MSD Ελλάδος φροντίζει στην πράξη την υγεία των ανθρώπων της και ενισχύει το πρόγραμμα πρόληψης και υποστήριξης κατά του καρκίνου με κάλυψη του HPV εμβολιασμού για όλους τους εργαζομένους.

Η MSD, μια βιοφαρμακευτική εταιρεία με ηγετική θέση στην Ογκολογία, τα Εμβόλια και την Έρευνα για την Υγεία, αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι η φροντίδα ξεκινά από μέσα. Πιστή στη δέσμευσή της να προστατεύει την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων της, υλοποιεί το πρόγραμμα “Stronger together against cancer – Μαζί πιο δυνατοί ενάντια στον καρκίνο”, και εντάσσει μια νέα, σημαντική παροχή: την κάλυψη του εμβολιασμού κατά του ιού HPV για όλους τους επιλέξιμους με βάση το ισχύον Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού εργαζομένους και μέλη της οικογένειας τους, άνδρες και γυναίκες, που επιθυμούν να εμβολιαστούν.

Συγκεκριμένα, η MSD καλύπτει πλήρως το κόστος του εμβολιασμού κατά του HPV, το οποίο προστατεύει από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων – έναν ιό που συνδέεται με διάφορες μορφές καρκίνου, όπως του τραχήλου της μήτρας, του πρωκτού και της στοματοφαρυγγικής περιοχής -, μεταφέροντας τη δέσμευσή της για την πρόληψη του καρκίνου από τα ερευνητικά της εργαστήρια στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων της.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει το συνολικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα “Stronger together against cancer – Μαζί πιο δυνατοί ενάντια στον καρκίνο”, το οποίο προσφέρει:

Ετήσιους / διετείς δωρεάν προληπτικούς ελέγχους

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση, εντός ωραρίου εργασίας, σε ένα πλήρες check-up με 32 εξετάσεις (μεταξύ άλλων βιοχημικές εξετάσεις, μαστογραφία ή υπέρηχο μαστών, τεστ ΠΑΠ, PSA, υπέρηχο άνω και κάτω κοιλίας και ακτινογραφία θώρακος, κ.α.) σε συνεργασία με υγειονομικές δομές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και την ενίσχυση της κουλτούρας πρόληψης.

Υποστήριξη στη θεραπεία και αποκατάσταση

Η MSD καλύπτει το κόστος θεραπειών καρκίνου με ανώτατο ετήσιο όριο το ποσό των €40.000, το οποίο περιλαμβάνει νοσοκομειακή και έξω-νοσοκομειακή φροντίδα, θεραπείες υψηλής τεχνολογίας όπως ρομποτικές επεμβάσεις και πλαστική αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή.

Οικονομική ασφάλεια και ευελιξία

Σε περίπτωση απώλειας εισοδήματος λόγω ασθένειας, η εταιρεία προβλέπει αναπλήρωση έως 80% του μισθού για διάστημα έως 12 μηνών, συμπληρωματικά με τις παροχές του ΕΦΚΑ. Παράλληλα, καλύπτεται η μόνιμη ολική ανικανότητα λόγω ασθένειας και παρέχονται ευέλικτα σχήματα εργασίας για καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Ψυχολογική υποστήριξη

Επιπλέον, η MSD παρέχει 12 δωρεάν ατομικές συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης για όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη των οικογενειών τους, συμβάλλοντας στην ολιστική φροντίδα της υγείας – σωματικής και ψυχικής.

Με αφορμή την υλοποίηση του προγράμματος “Stronger together against cancer – Μαζί πιο δυνατοί ενάντια στον καρκίνο” η Αθηνά Σταύρου, HR Director MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, δήλωσε: «Στην MSD Ελλάδος, πιστεύουμε ότι η πραγματική δύναμη μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο από τα φάρμακα και τα εμβόλια που φέρνουμε στην κοινωνία, αλλά και από το πώς φροντίζουμε τους ανθρώπους που την αποτελούν. Ως μια εταιρεία με βαθιά εξειδίκευση στον τομέα της Ογκολογίας και των Εμβολίων, θελήσαμε να παρέχουμε στους εργαζομένους μας και στις οικογένειές τους τη μέγιστη δυνατότητα προστασίας. Επιπλέον αν κάποιος από εμάς βρεθεί αντιμέτωπος με τη δύσκολη μάχη κατά του καρκίνου, η εταιρεία θα είναι αρωγός, συνοδοιπόρος, στήριγμα. Θέλουμε κάθε μέλος της ομάδας της MSD να αισθάνεται πως δουλεύει σε ένα περιβάλλον όπου η υγεία και η ζωή του έχουν αξία και χαίρουν προστασίας».

Μια πράξη ευθύνης και αξίας

Με το πρόγραμμα Stronger together against cancer, η MSD Ελλάδος στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η επένδυση στην υγεία των ανθρώπων της αποτελεί πράξη ευθύνης. Η πρόληψη, η υποστήριξη και η ισότητα στην πρόσβαση στην υγεία αποτελούν βασικά στοιχεία της ανθρωποκεντρικής ταυτότητας της εταιρείας μας.

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