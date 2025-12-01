Πανελλήνιο συνέδριο για τα οικονομικά και τις πολιτικές της υγείας 2025: Κορυφαίοι ειδικοί συζητούν για την κατανομή των πόρων στην υγεία

Σε μία εβδομάδα ξεκινά το Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2025, που εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες λειτουργεί ως η βασική και επιδραστική πλατφόρμα δημόσιου διαλόγου για το χώρο της υγείας στην Ελλάδα, γεφυρώνοντας την επιστημονική έρευνα, τη χάραξη πολιτικής και την εφαρμογή στην πράξη.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας (i-hecon) και την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας & Πολιτικής της Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ο.Π.Υ.), με την υποστήριξη επιστημονικών φορέων. Πραγματοποιείται με φυσική παρουσία από τις 9 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2025 στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα, ενώ τα προσυνεδριακά φροντιστήρια θα διεξαχθούν στις 8 Δεκεμβρίου 2024.

Το κεντρικό θέμα, «Τεκμηριωμένες αποφάσεις για την κατανομή των πόρων στην υγεία», παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο σε περιβάλλον περιορισμένων πόρων, όπου η τεχνολογία και τα δεδομένα υγείας δημιουργούν νέες ευκαιρίες για ορθολογική και δίκαιη λήψη αποφάσεων.

Η φετινή διοργάνωση του Συνεδρίου λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο έντονων διεθνών προκλήσεων που δοκιμάζουν την βασική αποστολή των συστημάτων υγείας. Τα συστήματα υγείας δέχονται πίεση από το αυξανόμενο φορτίο της χρόνιας νοσηρότητας και τη δημογραφική γήρανση, ενώ επιβαρύνονται περαιτέρω από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και τις διεθνείς κοινωνικές και γεωπολιτικές μεταβολές. Σε αυτό το πλαίσιο, η αποδοτικότητα, η συνεργασία, η διαφάνεια και η κοινωνική λογοδοσία στη λήψη των αποφάσεων αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για ένα ανθεκτικό και βιώσιμο σύστημα υγείας.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Οργανωτικής επιτροπής Κώστας Αθανασάκης «Το φετινό Συνέδριο βάζει στο επίκεντρο την τεκμηριωμένη και διαφανή κατανομή πόρων στην υγεία ως απάντηση στις προκλήσεις της περιορισμένης χρηματοδότησης και των αναδυόμενων κινδύνων, στο πλαίσιο των διεθνών αλλαγών»

Μέσα από 25 Στρογγυλές Τράπεζες, 19 Συνεδρίες και 8 Ομιλίες, περισσότεροι από 220 ομιλητές – πολιτικοί, επαγγελματίες υγείας, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι των ασθενών και της κοινωνία των πολιτών, στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα υγείας – θα συζητήσουν για τις αναγκαίες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για ένα βιώσιμο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα υγείας, ικανό να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν 128 πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες, αναδεικνύοντας το Συνέδριο ως πεδίο ανταλλαγής επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας.

Τις εργασίες του συνεδρίου θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, οι Υφυπουργοί Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Γεώργιος Στύλιος, Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, ο Ιωάννης Τσίμαρης, κοινοβουλευτικός υπεύθυνος του τομέα υγείας ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, καθώς και πρώην κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων οι Βασίλης Κοντοζαμάνης, Παναγιώτης Τσακλόγλου και Γιώργος Χουλιαράκης. Συμμετέχουν επίσης οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας, Άρης Αγγελής, Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη και Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, καθώς και ο Επικεφαλής του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα, Joao Breda.

Το Συνέδριο, το οποίο ιδρύθηκε και καθιερώθηκε από τον Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλο ως η βασική πλατφόρμα διαλόγου για τις πολιτικές υγείας στην Ελλάδα, παραμένει ένα ζωντανό και δημιουργικό πεδίο ανταλλαγής απόψεων και διαμόρφωσης πολιτικών για την υγεία.