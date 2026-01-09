Θεμιστοκλέους: Στα βαρέα και ανθυγιεινά οι νοσηλευτές - Έτοιμο το ΕΣΥ για την έξαρση της γρίπης

Στην επικείμενη ένταξη των νοσηλευτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, που αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα στους επόμενους μήνες, καθώς και στην αυξητική τάση των κρουσμάτων γρίπης αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Όπως επεσήμανε, η έξαρση της γρίπης αναμένεται να συνεχιστεί το προσεχές διάστημα, με την κορύφωσή της να τοποθετείται χρονικά στα τέλη Ιανουαρίου ή στις αρχές Φεβρουαρίου, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Σε συνέντευξή του στη NAFTEMPORIKI TV, ο κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται σε ετοιμότητα και διαβεβαίωσε πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες. Τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία του εμβολιασμού, ειδικά για τις ευάλωτες ομάδες, σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν εμβολιαστεί περίπου 2,6 εκατομμύρια πολίτες, ενώ διαβεβαίωσε πως τα εμβόλια είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία για όποιον επιθυμεί να εμβολιαστεί.

Ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά

Αναφερόμενος στα ζητήματα στελέχωσης του ΕΣΥ, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο πάγιο αίτημα των νοσηλευτών για ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Όπως δήλωσε, το Υπουργείο Υγείας στηρίζει πλήρως το αίτημα αυτό και στόχος είναι η υλοποίησή του μέσα στους επόμενους μήνες.

Σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ, σημείωσε ότι σήμερα καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων που έχει υπάρξει ποτέ στο σύστημα, διευκρινίζοντας ότι υπάρχει αύξηση κατά 10% στους γιατρούς, 7% στους νοσηλευτές και περίπου 7–8% στο λοιπό προσωπικό.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι βελτιώσεις δεν προέκυψαν αυτόματα, αλλά μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο χρόνος αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών έχει μειωθεί από τις 9 ώρες στις 4, ενώ με την ενίσχυση του προσωπικού και τη βελτίωση της οργάνωσης, τα προγραμματισμένα ραντεβού αυξήθηκαν από 4 σε 10 εκατομμύρια. Ενδεικτικά, πλέον στην Αττική μπορεί κανείς να κλείσει ραντεβού με γαστρεντερολόγο μέσα σε δύο ημέρες, σε αντίθεση με τις αναμονές 8 έως 12 μηνών που ίσχυαν στο παρελθόν.

Αναφερόμενος στις λίστες αναμονής για χειρουργεία, έκανε λόγο για αισθητή πρόοδο, επισημαίνοντας ότι το 2025 πραγματοποιήθηκαν 50.000 περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις σε σύγκριση με το 2024.

Τέλος, ο υφυπουργός Υγείας στάθηκε στη βελτίωση των υποδομών του ΕΣΥ, σημειώνοντας ότι μεγάλα νοσοκομεία διαθέτουν πλέον ανακαινισμένους χώρους. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τον «Ευαγγελισμό», όπου πολλοί όροφοι έχουν αναβαθμιστεί πλήρως και σε ορισμένες περιπτώσεις υπερτερούν ακόμη και των καλύτερων ιδιωτικών νοσοκομείων. Όπως πρόσθεσε, τα έργα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης συμβάλλουν καθοριστικά στη σταδιακή αλλά σταθερή αναβάθμιση της συνολικής εικόνας του συστήματος υγείας.