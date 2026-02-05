Θεμιστοκλέους: Επίκειται η προκήρυξη 5.000 μόνιμων θέσεων στο ΕΣΥ
Υγεία
16:49 - 05 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο αριθμό γιατρών και νοσηλευτών στην ιστορία του, ενώ σε ορισμένα νοσοκομεία, κυρίως στην Αττική, έχουν καλυφθεί ακόμη και όλες οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις», επισήμανε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο κ. Θεμιστοκλέους επανέλαβε επίσης ότι έως το τέλος Φεβρουαρίου θα ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για την πρόσληψη 3.000 επικουρικών εργαζομένων, τονίζοντας πως στα μεγάλα αστικά κέντρα θα προσληφθεί κάθε νοσηλευτής που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον. Παράλληλα, ανέφερε ότι επίκειται η προκήρυξη 5.000 μόνιμων θέσεων, διευκρινίζοντας ότι, κατά κανόνα, οι μόνιμες προσλήψεις καλύπτονται από επικουρικό προσωπικό που ήδη υπηρετεί, ενώ οι συμβάσεις των επικουρικών συνεχίζουν να ανανεώνονται.

Αναφερόμενος στην τραγωδία που σημειώθηκε στη Χίο, ο υφυπουργός συνεχάρη το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου, καθώς και τις υγειονομικές δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν άμεσα. Όπως ανέφερε, συνολικά 23 άτομα νοσηλεύονται, εκ των οποίων τρία έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και βρίσκονται σε καταστολή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ενώ οι υπόλοιποι ασθενείς νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα (5/2), συγχαρητήρια ανακοίνωση προς τους γιατρούς στη Χίο, είχε εκδώσει από τη μεριά της και η ΟΕΝΓΕ για την υποδειγματική τους στάση.

Τέλος, σχολιάζοντας καταγγελία για παρουσία μελών Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης σε νοσοκομειακή δομή της Χίου, ο κ. Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υπογράμμισε ότι η είσοδος σε νοσοκομείο προϋποθέτει σχετική άδεια, κάνοντας λόγο για έναν κανόνα που εφαρμόζεται πρωτίστως για την προστασία των ασθενών. Όπως δήλωσε, τα συγκεκριμένα άτομα εντοπίστηκαν άμεσα από το προσωπικό, απομακρύνθηκαν και οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν χωρίς καθυστέρηση.

