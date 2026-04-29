ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γερμανία: Επιβάλει φόρο στα αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη από το 2028
Υγεία
13:57 - 29 Απρ 2026

Γερμανία: Επιβάλει φόρο στα αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη από το 2028

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Γερμανία σχεδιάζει να επιβάλει από το 2028 φόρο στα αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας που ενέκρινε η κυβέρνηση. Στόχος του μέτρου είναι η αντιμετώπιση της αυξανόμενης παχυσαρκίας και η μείωση της πίεσης στο σύστημα υγείας.      

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα από τη συγκεκριμένη φορολόγηση, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ, θα κατευθύνονται απευθείας στο σύστημα υγείας της χώρας και όχι στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση δράσεων πρόληψης, όπως προγράμματα προαγωγής της υγείας στους χώρους εργασίας και άλλες πρωτοβουλίες που απευθύνονται στο ευρύ κοινό.

Οι λεπτομέρειες του φόρου, συμπεριλαμβανομένου του ύψους του συντελεστή και του τρόπου εφαρμογής του, δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και παραμένουν υπό διαμόρφωση. Η πρόταση προέκυψε έπειτα από αυξανόμενη πίεση τόσο από την κοινή γνώμη, όσο και από τα πολιτικά κόμματα για πιο αυστηρά μέτρα κατά της υπερβολικής κατανάλωσης ζάχαρης και των προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με αυτήν.

Ο Ντάνιελ Γκούντερ, επικεφαλής του κρατιδίου Σλέσβιχ-Χόλσταϊν και εισηγητής της πρότασης, είχε δηλώσει στο Reuters ότι η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης βλάπτει την υγεία των πολιτών, επιβαρύνοντας παράλληλα την οικονομία και το σύστημα υγείας.

Παρότι αρχικά οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU) του Γκούντερ είχαν απορρίψει την πρόταση, στη συνέχεια βουλευτές του κόμματος, καθώς και των Πρασίνων και των Σοσιαλδημοκρατών, εξέφρασαν τη στήριξή τους.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με δημοσκόπηση της Forsa που δημοσιεύθηκε το Φεβρουάριο, περίπου το 60% των Γερμανών πολιτών υποστηρίζει την επιβολή φόρου στα ζαχαρούχα αναψυκτικά.

Κλείνοντας, επισημαίνεται ότι σε διεθνές επίπεδο, περισσότερες από 100 χώρες έχουν ήδη υιοθετήσει αντίστοιχα μέτρα, μεταξύ των οποίων και περίπου οι μισές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μελέτες από τη Βρετανία και το Μεξικό δείχνουν ότι τέτοιες πολιτικές μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ζάχαρης και να συμβάλουν στην πρόληψη ασθενειών όπως ο διαβήτης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το κοινοβουλευτικό ρεκόρ της Ντόρας
Ανεμοδείκτης

Το κοινοβουλευτικό ρεκόρ της Ντόρας

ΤτΕ: Άνοδος καταθέσεων στις επιχειρήσεις, υποχώρηση στα νοικοκυριά τον Μάρτιο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΤτΕ: Άνοδος καταθέσεων στις επιχειρήσεις, υποχώρηση στα νοικοκυριά τον Μάρτιο

Κλιμακώνεται η άνοδος στο πετρέλαιο εν μέσω φόβων για παρατεταμένο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν
Εμπορεύματα

Κλιμακώνεται η άνοδος στο πετρέλαιο εν μέσω φόβων για παρατεταμένο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γερμανία: «Θυσιάζονται» τα στεγαστικά επιδόματα στον αγώνα για εξοικονόμηση πόρων
Ειδήσεις

Γερμανία: «Θυσιάζονται» τα στεγαστικά επιδόματα στον αγώνα για εξοικονόμηση πόρων

Γερμανία: Η «συντηρητική επανάσταση» του Μερτς που ποτέ δεν ήρθε
Ειδήσεις

Γερμανία: Η «συντηρητική επανάσταση» του Μερτς που ποτέ δεν ήρθε

Το γερμανικό λιανεμπόριο βλέπει φως, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει
Ειδήσεις

Το γερμανικό λιανεμπόριο βλέπει φως, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

ifo: Μικρή βελτίωση στον εφοδιασμό με πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα στη Γερμανία
Ειδήσεις

ifo: Μικρή βελτίωση στον εφοδιασμό με πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα στη Γερμανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νομίσματα
04/08/2026 - 13:59

Bitcoin: Νευρική ισορροπία στις $63.000 – Η ΑΙ κερδίζει τους επενδυτές

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 13:45

Έλληνες CEOs: Επιφυλακτικοί για την ελληνική οικονομία, αισιόδοξοι για τις επιχειρήσεις τους

Ειδήσεις
04/08/2026 - 13:29

Στα δικαστήρια ο ιδρυτής της Revolut για το «χρυσό» yacht των €350 εκατ.

Magazino
04/08/2026 - 13:20

Πέθανε ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής Δημήτρης Ξανθάκης

Ειδήσεις
04/08/2026 - 13:07

Ισπανία: Ρεκόρ απασχόλησης με «όχημα» τη νομιμοποίηση μεταναστών

Ειδήσεις
04/08/2026 - 12:40

Guardian: Καύσωνες, πυρκαγιές και ξηρασία βάζουν «φωτιά» στις τιμές ελαιολάδου

ΕΜΠΟΡΙΟ
04/08/2026 - 12:32

ΙΕΛΚΑ: Αποκλιμακώθηκαν 0,47% οι τιμές στα σουπερμάρκετ – Οι μεγαλύτερες μειώσεις και αυξήσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 12:05

Γερμανία: «Θυσιάζονται» τα στεγαστικά επιδόματα στον αγώνα για εξοικονόμηση πόρων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 11:54

DBRS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες με «όπλο» την πιστωτική επέκταση και την κεφαλαιακή ισχύ

ΕΜΠΟΡΙΟ
04/08/2026 - 11:50

Γιαούρτι, ακτινίδια και φράουλες κρατούν τις ελληνικές εξαγωγές σε θετική τροχιά

Ναυτιλία
04/08/2026 - 11:40

Ορμούζ: Πλήγμα σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων – Αγνοείται ένας ναυτικός

Ανεμοδείκτης
04/08/2026 - 11:40

Το διαφορετικό ραντεβού του ΠΑΣΟΚ με την Ιστορία

Ακίνητα
04/08/2026 - 11:35

ΠΟΜΙΔΑ: Λύτρωση για χιλιάδες ιδιοκτήτες η άρση κατασχέσεων ακινήτων με μερική εξόφληση του χρέους

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 11:35

Η UBS «βλέπει» ισχυρό rerating για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τιμή-στόχο στα €55

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 11:33

ΕΒΕΠ: Δηλώνει «παρών» στην πρώτη γραμμή της επόμενης ημέρας για τη Δυτική Αττική

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 11:26

Το ακριβότερο καύσιμο «ψαλιδίζει» τις εκτιμήσεις κερδοφορίας της Lufthansa

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 11:12

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα

Πολιτική
04/08/2026 - 11:12

Κατρίνης: Κίνδυνος για χιλιάδες νέους φοιτητές να κηρυχθούν ανυπότακτοι εξαιτίας ασφυκτικών προθεσμιών

Οικονομία
04/08/2026 - 11:10

Πρόσκληση ύψους €3.071.591 για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και την περιβαλλοντική προστασία της λίμνης Δοϊράνης

Φορολογία
04/08/2026 - 11:06

Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών: Πώς μπορούν να μειωθούν οι φόροι χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο τα δημόσια έσοδα

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 10:57

Ασία: Η Κίνα στηρίζει τις αγορές, πιέσεις σε Ιαπωνία και Χονγκ Κονγκ

Πολιτική
04/08/2026 - 10:52

ΠΣ Ελπίδας: Οι προσπάθειες υφαρπαγής της ηγεσίας από τη Μαρία Καρυστιανού απέτυχαν

Σχόλια Αγοράς
04/08/2026 - 10:37

Τα κυριότερα σημεία παρακολούθησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τη διάσπαση των 2.600 μονάδων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 10:19

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €252 εκατ. στο εξάμηνο, ενδιάμεσο μέρισμα €0,24

Πολιτική
04/08/2026 - 10:10

Επαφές Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας ενόψει της ΔΕΘ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 10:00

Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν ότι έχει μία «τελευταία ευκαιρία» για εκεχειρία - Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν

Οικονομία
04/08/2026 - 09:37

ΙΟΒΕ: Σημαντική ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Ιούλιο - Μικρή εξασθένιση του δείκτη οικονομικού κλίματος

Φορολογία
04/08/2026 - 08:58

ΑΑΔΕ: Ξεκινά μεγάλο ψηφιακό «κόσκινο» – Στο μικροσκόπιο 12.000 φορολογούμενοι με ύποπτες αποκλίσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 08:56

Η συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας

Πολιτική
04/08/2026 - 08:36

Μητσοτάκης στο Politico: Η ΕΕ χρειάζεται νέα μέτρα ενάντια στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ