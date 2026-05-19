PhARMA Innovation Forum: Η σύνθεση του νέου ΔΣ - Στο επίκεντρο η βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας

Με το βλέμμα στραμμένο στην επιτάχυνση της πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες και στις μεγάλες προκλήσεις της φαρμακευτικής πολιτικής, το PhARMA Innovation Forum ολοκλήρωσε τις εκλογικές του διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου την Παρασκευή 15 Μαΐου. Η συνολική συμμετοχή και το κλίμα σύμπνοιας των 31 εταιρειών-μελών επιβεβαίωσαν τον ηγετικό ρόλο του PIF ως θεσμικού συνομιλητή της Πολιτείας, με κοινό όραμα τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ανθρωποκεντρικού συστήματος Υγείας.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του PIF, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας, αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Kavita Patel, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Roche Ελλάδας & Κύπρου

Αντιπρόεδρος: Λίζα Προδρόμου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Bristol-Myers Squibb Ελλάδας

Γενικός Γραμματέας : Ιωάννης Κόκκοτος, Head of Immunology (South-East Europe) & Country Lead Greece της UCB

Ταμίας : Daniel Paksy, Managing Director Johnson & Johnson Innovative Medicine Ελλάδας & Ρουμανίας

Μέλος: Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της AbbVie Φαρμακευτικής Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας

Μέλος: Lizzie Champion, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος GSK Ελλάδος

Μέλος: Υβόνη Παπαστελάτου, Country Manager της Medison Pharma για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα μέλη του νέου Δ.Σ. τοποθετήθηκαν για την επόμενη τριετία:

Η νέα Πρόεδρος του PIF & Διευθύνουσα Σύμβουλος της Roche Ελλάδας & Κύπρου, κα Kavita Patel, δίνοντας τον τόνο για τη θητεία που ξεκινά, υπογράμμισε: «Στο PIF, θεωρούμε πως δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή· χρειάζονται τολμηρές, στοχευμένες δράσεις και μια συλλογική προσπάθεια που θα διασφαλίζει ότι η καινοτομία φτάνει σε όσους την έχουν ανάγκη. Δεσμεύομαι να εργαστώ με πάθος και υψηλό αίσθημα ευθύνης για την καλλιέργεια ενός βιώσιμου και προβλέψιμου περιβάλλοντος, με πνεύμα ειλικρινούς συνεργασίας, καθώς και για τη μετατροπή της καινοτομίας σε απτά αποτελέσματα για κάθε ασθενή στην Ελλάδα. Μαζί θα συνδιαμορφώσουμε ένα υγιέστερο αύριο.»

Στην ίδια κατεύθυνση, η Αντιπρόεδρος του PIF & Διευθύνουσα Σύμβουλος της Bristol-Myers Squibb Ελλάδας, κα Ελισάβετ Προδρόμου, έθεσε το πλαίσιο της στρατηγικής πειθαρχίας και της συλλογικής ευθύνης, σημειώνοντας: «Σε μια κρίσιμη περίοδο για τις καινοτόμες θεραπείες στην Ελλάδα, χρειαζόμαστε ενα PIF με στρατηγική κατεύθυνση, ξεκάθαρες προτεραιότητες και ένα ουσιαστικό αποτύπωμα που θα συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση των εξελίξεων για το μέλλον της καινοτομίας στη χώρα μας. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δεν κάνουν διακρίσεις μεταξύ μεγάλων ή μικρότερων εταιρειών, διαφορετικών χαρτοφυλακίων ή βαθμού εξωστρέφειας. Αφορούν το παρόν και το μέλλον της πρόσβασης των ασθενών στις θεραπείες που έχουν ανάγκη. Για αυτό, το επόμενο βήμα για το PIF πρέπει να είναι ακόμη πιο στρατηγικό, πιο ενωμένο και πιο αποτελεσματικό. Ένα PIF που θα αξιοποιεί ουσιαστικά τη δυναμική, την εμπειρία και τη συλλογική ισχύ των μελών του, χτίζοντας ισχυρότερες συμμαχίες και μία πιο τεκμηριωμένη και παρεμβατική παρουσία στον δημόσιο διάλογο.»

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του PIF & Head of Immunology (South-East Europe) & Country Lead Greece της UCB, κ. Ιωάννης Κόκκοτος, εστίασε στη σημασία των σταδιακών αλλά ουσιαστικών αλλαγών που οδηγούν στη θεσμική θωράκιση του κλάδου: «Η καινοτομία είναι ο θεμέλιος λίθος για ένα ανθεκτικό και βιώσιμο σύστημα υγείας. Αξιοποιώντας την εμπειρία της UCB, που βρίσκεται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών αποφάσεων, δεσμεύομαι να συμβάλω ενεργά στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με όλους τους εταίρους στην Ελλάδα. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι στοχευμένες και ουσιαστικές παρεμβάσεις – ακόμη και σε μικρή κλίμακα – μπορούν σωρευτικά να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την ευρύτερη θεσμική μεταρρύθμιση που έχει ανάγκη ο κλάδος της υγείας. Μαζί, με υπευθυνότητα, και προσήλωση στο αποτέλεσμα, μπορούμε από κοινού να βελτιώσουμε ουσιαστικά το οικοσύστημα της υγείας, διασφαλίζοντας απτά οφέλη για την καινοτομία και την κοινωνία στη χώρα μας.»

Στο κρίσιμο ζήτημα της βιωσιμότητας και της αναγνώρισης της αξίας της καινοτομίας αναφέρθηκε ο Ταμίας του PIF & Managing Director Johnson & Johnson Innovative Medicine Ελλάδας & Ρουμανίας, κ. Daniel Paksy, σημειώνοντας: «Η πρόκληση του clawback και της περιορισμένης πρόσβασης στις νέες θεραπείες δεν αφορά μόνο τον κλάδο μας, αλλά ολόκληρο το σύστημα υγείας και τους Έλληνες ασθενείς. Με εφόδιο την εμπειρία μου σε διαφορετικές ηπείρους και αγορές, δεσμεύομαι να εργαστώ για την ανάδειξη της αξίας της καινοτομίας μέσα από τη "μονάδα μέτρησης" της εποχής μας: τα δεδομένα. Στόχος μου είναι να συνδιαμορφώσουμε στρατηγικές αποζημίωσης που θα αναγνωρίζουν την αξία που φέρνουμε στη χώρα, μετατρέποντας τις σημερινές προκλήσεις σε ευκαιρίες για ολόκληρο το σύστημα υγείας.»

Η κα Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, μέλος του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της AbbVie Φαρμακευτικής Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, αναφερόμενη στη στρατηγική διεύρυνση της παρέμβασης του PIF, υπογράμμισε: «Πριν από τρία χρόνια ξεκινήσαμε μια προσπάθεια με όραμα και πάθος. Σήμερα, έχοντας θέσει τις βάσεις, είναι η στιγμή να δυναμώσουμε τη φωνή μας και να ενισχύσουμε τον θεσμικό μας ρόλο. Δεσμεύομαι να συνεχίσω να αγωνίζομαι για την πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία, επενδύοντας στη δύναμη των δεδομένων και σε ισχυρές διεθνείς συμμαχίες. Ο δρόμος προς την καινοτομία είναι δύσκολος, αλλά δεν πρέπει να είναι μοναχικός. Είμαστε 31 φωνές ενωμένες για έναν κοινό σκοπό. Δεν έχουμε ούτε στιγμή για χάσιμο.»

Η κα Lizzie Champion, μέλος του Δ.Σ. & Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος GSK Ελλάδος, έδωσε έμφαση στην κοινωνική διάσταση της καινοτομίας και την ανάγκη για εξωστρέφεια, δηλώνοντας: «Η δέσμευσή μου πηγάζει από μια βαθιά ανησυχία: να διασφαλίσουμε ότι οι Έλληνες ασθενείς δεν θα στερηθούν τις πρωτοποριακές θεραπείες του μέλλοντος. Με εφόδια τη διεθνή μου εμπειρία και τη δύναμη μιας εξαιρετικής τοπικής ομάδας, στόχος μου είναι να συμβάλλω στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας του PIF και στην ανάδειξη της αξίας της καινοτομίας για την κοινωνία και τους ασθενείς. Πρέπει να αναδείξουμε την αξία της καινοτομίας στην κοινωνία, γιατί μόνο όταν κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών θα κινητοποιήσουμε την Πολιτεία. Δεσμεύομαι να εργαστώ με αστείρευτη αισιοδοξία, ανθεκτικότητα και ισχυρή προσήλωση στο αποτέλεσμα, ώστε κάθε νέος ασθενής στην Ελλάδα να έχει έγκαιρη πρόσβαση στις θεραπείες που μπορεί να μεταμορφώσουν τη ζωή του.»

Τέλος, η κα Υβόνη Παπαστελάτου, μέλος του Δ.Σ. & Country Manager της Medison Pharma για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, υπογράμμισε την ανάγκη για μια ρεαλιστική αλλά φιλόδοξη στρατηγική που θα διασφαλίζει τη θέση της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις: «Η υποψηφιότητά μου στο

Διοικητικό Συμβούλιο του PhΑRMA Innovation Forum αποτελεί ευθύνη για την επιτάχυνση της πρόσβασης των ασθενών στην καινοτομία στην Ελλάδα. Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, είναι απαραίτητο να συνεργαστούμε με πνεύμα ομαδικότητας και με επίκεντρο τον ασθενή, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι πρωτοποριακές θεραπείες φτάνουν σε όσους τις έχουν ανάγκη και ότι η Ελλάδα συνεχίζει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στο παγκόσμιο τοπίο της υγειονομικής καινοτομίας.»

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του PhARMA Innovation Forum αναλαμβάνει τα καθήκοντά του σε μια περίοδο που η φαρμακευτική καινοτομία αποτελεί κεντρικό πυλώνα για την ανθεκτικότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με την ολοκλήρωση της συγκρότησης σε σώμα, το PIF ξεκινά άμεσα έναν νέο κύκλο διαλόγου με την Πολιτεία και τους κοινωνικούς εταίρους, καταθέτοντας συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες προτάσεις που στόχο έχουν να μετατρέψουν τις προκλήσεις σε ευκαιρίες για την υγεία, την οικονομία και, πάνω από όλα, τον Έλληνα ασθενή.