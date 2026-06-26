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ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,24% στις μακροχρόνιες ασφαλίσεις υγείας
Υγεία
12:10 - 26 Ιουν 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,24% στις μακροχρόνιες ασφαλίσεις υγείας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον Ετήσιο Δείκτη Αναπροσαρμογής μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας (ΕΔΑ) για το έτος 2024, που καταρτίζει σύμφωνα με τον νόμο 5170/2025. Ο ΕΔΑ δεν περιλαμβάνεται στο Ημερολόγιο Δελτίων Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ 2026, καθώς αποτελεί νέα και πρόσθετη αρμοδιότητα που προβλέπεται στον παραπάνω νόμο για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και ειδικών αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας

Η ΕΛΣΤΑΤ υπολογίζει τον ΕΔΑ λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ακόλουθα στοιχεία και παράγοντες, σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση του Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπ. Υγείας, του Υπ. Ανάπτυξης και του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ αρ. 74816 (ΦΕΚ β΄5170/2025):

Τα όρια κάλυψης που προβλέπονται από τα προγράμματα ασφάλισης, τα ποσά ενδεχόμενης συμμετοχής του ασφαλισμένου στο συνολικό κόστος, τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για κάθε περίπτωση αποζημίωσης, τα ποσά των εκκρεμών αποζημιώσεων, τις ημερομηνίες αναγγελίας των ασφαλιστικών περιπτώσεων και το χρονικό σημείο αναφοράς των παραπάνω στοιχείων. Οι αποζημιώσεις είναι τα ποσά που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρίες, εξαιρουμένων των επιδοματικών αποζημιώσεων, στο πλαίσιο ατομικών συμβάσεων ασφάλισης υγείας, μακροχρόνιων και ετησίως ανανεούμενων, για πραγματοποιηθέντα έξοδα νοσηλείας που αφορούν σε ιατρικές υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη νοσηλεία σε ιδιωτικά θεραπευτικά ιδρύματα (νοσοκομεία, κλινικές ή άλλα θεραπευτικά ιδρύματα). Καθώς η αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων αποτελεί συνάρτηση της ηλικιακής μεταβολής των ασφαλισμένων, η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιεύει τον ΕΔΑ με και χωρίς την επίδραση της ηλικίας.

Ειδικότερα, για το έτος 2024, ο ΕΔΑ με την επίδραση της ηλικίας, παρουσίασε αύξηση 6,24%.

Σημειώνεται ότι ο ΕΔΑ χωρίς την επίδραση της ηλικίας παρουσίασε αύξηση 1,25%.

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Για την κατάρτιση του ΕΔΑ, η ΕΛΣΤΑΤ συλλέγει από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις αναλυτικά δεδομένα για όλους τους προβλεπόμενους παράγοντες υπολογισμού που αφορούν σε μακροχρόνιες και ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις ασφάλισης υγείας. Τα δεδομένα αυτά ελέγχονται αρχικά για την ακρίβεια και πληρότητά τους και στη συνέχεια υπολογίζονται το καθαρό κόστος κάλυψης, η έκθεση στον κίνδυνο, η συχνότητα εμφάνισης ζημιάς, το μέσο κόστος ζημιάς και προκύπτουν οι επιμέρους ετήσιοι δείκτες αναπροσαρμογής για τις μακροχρόνιες και τις ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις ασφάλισης υγείας. Ο ΕΔΑ υπολογίζεται ως η μέση ετήσια μεταβολή του καθαρού κόστους κάλυψης στις μακροχρόνιες και ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις ασφάλισης υγείας.

Συγκεκριμένα, το έτος 2024:

Η ετήσια μεταβολή του δείκτη αναπροσαρμογής στις μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας με την επίδραση της ηλικίας, ήταν αύξηση 7,23%, ενώ χωρίς την επίδραση της ηλικίας αύξηση 1,76%. Η ετήσια μεταβολή του δείκτη αναπροσαρμογής στις ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις ασφάλισης υγείας με την επίδραση της ηλικίας, ήταν αύξηση 5,36%, ενώ χωρίς την επίδραση της ηλικίας αύξηση 0,79%.

Η εξέλιξη του ΕΔΑ, οι ετήσιες μεταβολές των επιμέρους δεικτών ανά κατηγορία συμβάσεων ασφάλισης υγείας (με και χωρίς την επίδραση της ηλικίας), καθώς και τα συνολικά αποτελέσματα των παραγόντων που λαμβάνονται υπ’ όψιν στον υπολογισμό των επιμέρους δεικτών για την περίοδο 2022-2024 (με στοιχεία για τις ηλικίες 0-80 ετών), παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν:

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