ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Κλειδώνει» το 12ο κουπόνι του ομολογιακού – Πότε πληρώνονται οι τόκοι

Σύμφωνα με τους όρους του από 3 Ιουλίου 2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (εφεξής «η Εκδότρια»), η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 12 η Περίοδο Εκτοκισμού από 05.01.2026 έως 06.07.2026 είναι η Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 12 ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω 12 η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 6.951.388,89 €, ήτοι ποσό 13,9027777777 € ανά ομολογία το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,75% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 500.000 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Euronext Athens.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της Euronext Securities Athens S.A. τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, ως ακολούθως:

1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της Euronext Securities Athens S.A.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανώντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens S.A. σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της Euronext Securities Athens S.A. εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.»

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.