ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Κλειδώνει» το 12ο κουπόνι του ομολογιακού – Πότε πληρώνονται οι τόκοι
Ανακοινώσεις
11:58 - 26 Ιουν 2026

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Κλειδώνει» το 12ο κουπόνι του ομολογιακού – Πότε πληρώνονται οι τόκοι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σύμφωνα με τους όρους του από 3 Ιουλίου 2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (εφεξής «η Εκδότρια»), η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 12 η Περίοδο Εκτοκισμού από 05.01.2026 έως 06.07.2026 είναι η Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 12 ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω 12 η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 6.951.388,89 €, ήτοι ποσό 13,9027777777 € ανά ομολογία το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,75% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 500.000 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Euronext Athens.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της Euronext Securities Athens S.A. τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, ως ακολούθως:

1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της Euronext Securities Athens S.A.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανώντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens S.A. σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της Euronext Securities Athens S.A. εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.»

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ για Ζελένσκι: Είναι γενναίος, κρατάει τη θέση του και τα πηγαίνει πολύ καλά
Ειδήσεις

Τραμπ για Ζελένσκι: Είναι γενναίος, κρατάει τη θέση του και τα πηγαίνει πολύ καλά

Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα

ΕΕ: Παράταση του καθεστώτος προσωρινής προστασίας για τους Ουκρανούς πρόσφυγες μέχρι το 2028
Ειδήσεις

ΕΕ: Παράταση του καθεστώτος προσωρινής προστασίας για τους Ουκρανούς πρόσφυγες μέχρι το 2028

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Αφομοιώνει τα υψηλά 17 ετών χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία - Σύμμαχος η «εξωστρέφεια»
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Αφομοιώνει τα υψηλά 17 ετών χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία - Σύμμαχος η «εξωστρέφεια»

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την Rheinmetall
Επιχειρήσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την Rheinmetall

Cenergy: Ολοκληρώθηκε το placement των 6,3 εκατ. μετοχών – Στα €152,5 εκατ. η συναλλαγή
Ανακοινώσεις

Cenergy: Ολοκληρώθηκε το placement των 6,3 εκατ. μετοχών – Στα €152,5 εκατ. η συναλλαγή

Συμφωνία της χρονιάς στα IFLR Europe Awards 2026 η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext
Ανακοινώσεις

Συμφωνία της χρονιάς στα IFLR Europe Awards 2026 η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/06/2026 - 14:24

Η Ευρώπη σε θερμικό κλοιό – Οι επιστήμονες προειδοποιούν για το νέο κλιματικό σοκ

Ειδήσεις
26/06/2026 - 14:15

ΠΕΝΕΝ: Τρίωρη στάση εργασίας στο λιμάνι της Ραφήνας

Ναυτιλία
26/06/2026 - 14:09

Στενά του Ορμούζ: Επιστρέφουν τα πλοία, αλλά η ανησυχία παραμένει

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/06/2026 - 13:57

Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Τεχνικό και σύνθετο ζήτημα η αποθήκευση ενέργειας - Ατυχές να «αξιοποιείται» στην πολιτική αντιπαράθεση

Πολιτική
26/06/2026 - 13:52

«HELLAS-SPACE 2.0»: Επένδυση €350 εκατ. για το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα

Ειδήσεις
26/06/2026 - 13:51

Έρευνα ΕΚΤ: Σημαντική πτώση στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
26/06/2026 - 13:43

Ο Νίκος Νταμπίζας στο Allwyn Game Time: «Τα δύο φαβορί και ο πιθανός πρώτος σκόρερ του Παγκοσμίου»

Εμπορεύματα
26/06/2026 - 13:41

Πετρέλαιο: Πτώση 3% με φόντο την αποκλιμάκωση στο Ορμούζ - Κοντά στο 10% οι εβδομαδιαίες απώλειες

Πολιτική
26/06/2026 - 13:21

Τσίπρας: Οδηγίες προς ναυτιλλομένους στη συνεδρίαση τομεαρχών της ΕΛΑΣ και «καρφιά» για Μητσοτάκη  

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/06/2026 - 13:19

Alpha Bank για Γενική Συνέλευση 2026: Από την ανασυγκρότηση στη νέα εποχή ανάπτυξης

Πολιτική
26/06/2026 - 13:07

Ανδρουλάκης: Ηχηρό «όχι» στον «κατάπτυστο» εκλογικό νόμο για την Αυτοδιοίκηση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 13:01

«Μετωπική» Τραμπ κατά της βρετανικής ηγεσίας - «Ακραία φιλελεύθερος» ο Μπέρναμ

Πολιτική
26/06/2026 - 12:58

Νέο σύστημα για τα δημοτικά τέλη – Αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς ρεύματος

Ανεμοδείκτης
26/06/2026 - 12:53

Εξευτελισμός των θεατών στην υπερειδική του Ακρόπολις στο Ελληνικό

Πολιτική
26/06/2026 - 12:49

Διάστημα: Έρχεται η πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον ISS

Ειδήσεις
26/06/2026 - 12:39

Reuters: Βανς και Ρούμπιο σε διαφορετικό... σύμπαν για το Ιράν

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 12:37

Volkswagen: Απίστευτο σχέδιο αναδιάρθρωσης – Μέχρι 100.000 απολύσεις και λουκέτο σε 4 εργοστάσια

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 12:30

Καφούνης: Το εμπόριο μπορεί να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/06/2026 - 12:24

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 5,5% στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές το Δ' τρίμηνο του 2025

Πολιτική
26/06/2026 - 12:21

Παππάς: Υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του Φάμελλου

Υγεία
26/06/2026 - 12:10

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,24% στις μακροχρόνιες ασφαλίσεις υγείας

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 11:58

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Κλειδώνει» το 12ο κουπόνι του ομολογιακού – Πότε πληρώνονται οι τόκοι

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 11:57

Ευρώπη Holdings: Στο ταμπλό 3,43 εκατ. νέες μετοχές σε στελέχη και επιστροφή €0,31/μετοχή

Πολιτική
26/06/2026 - 11:54

Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα

Ειδήσεις
26/06/2026 - 11:49

ΕΕ: Παράταση του καθεστώτος προσωρινής προστασίας για τους Ουκρανούς πρόσφυγες μέχρι το 2028

Ειδήσεις
26/06/2026 - 11:42

Τραμπ για Ζελένσκι: Είναι γενναίος, κρατάει τη θέση του και τα πηγαίνει πολύ καλά

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/06/2026 - 11:36

Τσιτσιράγκος (Alpha Bank): Οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης

Πολιτική
26/06/2026 - 11:34

Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να έχει μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Αναλύσεις
26/06/2026 - 11:23

Χρηματιστήριο: Συνεχίζεται η διόρθωση, αλλά με τον ΓΔ κοντά στα πρόσφατα ρεκόρ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/06/2026 - 11:17

Ψάλτης: Η Alpha Bank περνά στον επόμενο κύκλο εξέλιξης – Οι τέσσερις άξονες της νέας στρατηγικής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ