Εκπρ. Πυροσβεστικής για τη φωτιά μεταξύ Πικερμίου – Σπάτων: Δίνουμε μάχη, εκκένωση οικισμών, 51 απεγκλωβισμοί
Ειδήσεις
19:24 - 03 Ιουλ 2025

Εκπρ. Πυροσβεστικής για τη φωτιά μεταξύ Πικερμίου – Σπάτων: Δίνουμε μάχη, εκκένωση οικισμών, 51 απεγκλωβισμοί

Reporter.gr Newsroom
O αντιπύραρχος και εκπρόσωπος Tύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, πραγματοποίησε το απόγευμα της Πέμπτης (3/7) ενημέρωση για τη μεγάλη πυρκαγιά μεταξύ Πικερμίου – Σπάτων.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, στη συμβολή με την οδό Αρίωνα στο Δήμο Ραφήνας στην Αττική.

Η πυρκαγιά ανέπτυξε γρήγορα δυναμική, γι αυτό και εκδόθηκε άμεσα μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Αγία Κυριακή, Aristo, Στέκω και Ήμερος Πεύκος προς ασφαλή κατεύθυνση.

Αυτή τη στιγμή οι ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Επιχειρούν 170 πυροσβέστες με 8 ομάδες δασών κομμάντος και 48 οχήματα, καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και εθελοντικών πυροσβεστικών οχημάτων για την πυρόσβεση.

Έχουν διατεθεί 17 αεροσκάφη και επτά ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής αλλά και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Δυνάμεις του ΕΚΑΒ με δύο ασθενοφόρα οχήματα και δυο μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, αλλά προς το παρόν δεν έχει απαιτηθεί η επέμβαση τους.

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν πραγματοποιήσει 300 απομακρύνσεις συμπολιτών μας και 51 απεγκλωβισμού τους.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Μαραθώνος, στο ύψος των περιοχών που επηρεάζει η πυρκαγιά.

Με εντολή Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της.

Ο απολογισμός πιθανών ζημιών σε υποδομές και κατοικίες θα πραγματοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης.

Μόνο το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 35 αντιμετωπίστηκαν άμεσα σε πρώτο στάδιο.

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι δυσκολότερες.

Τονίζουμε ότι σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθούνται οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

