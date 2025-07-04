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Φωτιά στην Εύβοια: Ήχησε το 112 – Στις αυλές των σπιτιών οι φλόγες
Ειδήσεις
22:15 - 04 Ιουλ 2025

Φωτιά στην Εύβοια: Ήχησε το 112 – Στις αυλές των σπιτιών οι φλόγες

Reporter.gr Newsroom
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Δύσκολες παραμένουν οι συνθήκες στην Εύβοια, καθώς το πύρινο μέτωπο της Καρύστου συνεχίζει να καίει, ενώ όσο περνά η ώρα όλο και περισσότερες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν ανάμεσα στα Μεσοχώρια και τον οικισμό Τσακαίοι.  

Η φωτιά έχει περάσει κάποιες καλλιέργειες με ελιές και συνεχίζει να καίει μέσα σε φαράγγι. Στον επαρχιακό δρόμο από Κριεζά προς Στύρα φτιάχτηκε μία γραμμή άμυνας, ωστόσο η φωτιά καίει ακόμη. Έτσι, 145 πυροσβέστες και δασοκομάντος που πήγαν και από την Αττική αναμένεται να επιχειρούν όλο το βράδυ, με την ορατότητα να είναι περιορισμένη και την πρόσβαση δύσκολη.

Από αέρος συνέδραμαν- μέχρι να δύσει ο ήλιος- 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ έχουν διατεθεί οχήματα, βυτιοφόρα και μηχανήματα του Δήμου Καρύστου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Λίγο μετά τις 20:30, εστάλη μήνυμα από το 112 στα κινητά των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τσακαίοι, απομακρυνθείτε προς τα Στύρα για την ασφάλειά σας».

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας Γιώργο Κελαϊδίτη, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «η φωτιά καίει μέσα σε ένα κανάλι και έχει κατεύθυνση προς το χωριό Τσακαίοι, που όμως απέχει αρκετά. Οι άνεμοι είναι ισχυροί, γι' αυτό και έχει ήδη δοθεί μια πρώτη προειδοποίηση στους κατοίκους. Ελπίζουμε η επέμβαση των εναέριων μέσων να αποτρέψει τον κίνδυνο».

Συνολικά, σήμερα ξέσπασαν 47 πυρκαγιές, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να είναι σε επιφυλακή.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/07/2025 - 23:07
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