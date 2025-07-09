«Πύρινος εφιάλτης» στον Ωρωπό με διάσπαρτα μέτωπα – Αναμένεται δύσκολη νύχτα

Μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται από τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης (9/7)στον Ωρωπό. Πυροσβεστικές δυνάμεις είναι επί ποδός για την κατάσβεση, ενώ επικρατεί έντονη ανησυχία, καθώς η πυρκαγιά πλησιάζει στο Ασπροχώρι.

Η φωτιά έχει πλέον φουντώσει και σε κάποια σημεία η έκτασή της είναι τεράστια με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχες για να ελέγξουν την πυρκαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση είναι δυσκολότερη συγκριτικά με το απόγευμα, ενώ λόγω οι λήψεις νερού μέσω αέρος αναμένεται να συνεχιστεί με την αυγή του ήλιου.

Οι άνεμοι που πνέουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή δυσκολεύουν ωστόσο το έργο τους με τη νύχτα να αναμένεται να είναι δύσκολη. Ο Δήμαρχος Ωρωπού ανέφερε στο ACTION 24 ότι η φωτιά είναι έντονη με την πολιτική προστασία του Δήμου και τους εθελοντές να συνεχίζουν να επιχειρούν, ενώ οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα οικισμό κοντά στον Αυλώνα.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 39 οχήματα και πλήθος εθελοντών.

Η διαχείριση των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος».

Επίσης, συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου, υδροφόρες και οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 18:00 ήχησε το «112» προκειμένου όσοι βρίσκονται στο Άσπρο χώροι να απομακρυνθούν προς την εθνική οδό Αθηνών Λαμίας.

Υπάρχει σοβαρή ανησυχία μήπως ο άνεμος γίνει βόρειος και σκαρφαλώσει η φωτιά προς την Πάρνηθα.

Επιπλέον, σε επιφυλακή βρίσκονται και οι ιθύνοντες της προσφυγικής δομής της Μαλακάσας, η οποία δεν αποκλείεται να εκκενωθεί. Υπενθυμίζεται ότι αυτή τη στιγμή φιλοξενεί περίπου 2.400 πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν ειδοποιηθεί για το συγκεκριμένο ενδεχόμενο.