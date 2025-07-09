Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά στον Ωρωπό: Σηκώθηκαν 19 εναέρια μέσα – Ήχησε το 112

Μεγάλη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ωρωπό, ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (9/07) προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής η οποία επιχειρεί στο σημείο με επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η Πυροσβεστικής, η φωτιά καίει στην περιοχή του Ασπροχωρίου Ωρωπού, ενώ κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 13 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπροχώρι Ωρωπού Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 13 Α/Φ και 6 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. July 9, 2025

Συνδρομή παράλληλα παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής να διευκρινίζει πως δεν απειλείται κάποιος οικισμός.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 18.30 εστάλη μήνυμα του 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να εκκενώσουν προς Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας.

Λόγω της φωτιάς, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου από το ύψος του παραδρόμου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, σε ετοιμότητα για απομάκρυνση βρίσκονται οι άνθρωποι στη δομή της Μαλακάσας, σε περίπτωση που δεν ελεγχθεί το μέτωπο της φωτιάς που μαίνεται στον Ωρωπό. Η φωτιά απέχει περίπου 5 χιλιόμετρα από τη δομή. Η Δομή φιλοξενεί τη δεδομένη στιγμή περίπου 2.400 πρόσφυγες.