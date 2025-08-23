«Σπίτι μου 3»: Νέο στεγαστικό πρόγραμμα για 10.000 νοικοκυριά – Τι αλλάζει

Το νέο στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ετοιμάζει η κυβέρνηση, με στόχο να διευρύνει την πρόσβαση χιλιάδων νέων και οικογενειών στην ιδιόκτητη κατοικία. Μέσω επιδοτούμενων δανείων συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, το σχέδιο προβλέπει χαλαρότερα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια, αυξημένο πλαφόν στην αξία των ακινήτων και ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής, ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας.

Πιο αναλυτικά, η ανάγκη για προσιτή στέγαση έχει αυξηθεί κατακόρυφα, με τις τιμές πώλησης ακινήτων να έχουν αυξηθεί κατά 40% την τελευταία πενταετία και τα ενοίκια να βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά. Το νέο πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει ρεαλιστική λύση, προσφέροντας οικονομικά βιώσιμη χρηματοδότηση για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, προσαρμοσμένο στα σημερινά δεδομένα της αγοράς.

Τι περιλαμβάνει το «Σπίτι μου 3»

Η τρίτη εκδοχή του στεγαστικού προγράμματος εστιάζει στη διεύρυνση των δικαιούχων, κυρίως νέους και οικογένειες που αναζητούν την πρώτη τους κατοικία. Σε αντίθεση με το «Σπίτι μου 2», το νέο πρόγραμμα προσαρμόζει τα κριτήρια ώστε να είναι πιο ευέλικτο και προσιτό:

Αυξημένα εισοδηματικά όρια : Από τα 16.000 ευρώ (ανά άτομο) στο προηγούμενο πρόγραμμα, το νέο όριο αναμένεται να ανέβει στα 20.000-22.000 ευρώ, ανοίγοντας την πόρτα σε περισσότερους εργαζόμενους της μεσαίας τάξης.

: Από τα 16.000 ευρώ (ανά άτομο) στο προηγούμενο πρόγραμμα, το νέο όριο αναμένεται να ανέβει στα 20.000-22.000 ευρώ, ανοίγοντας την πόρτα σε περισσότερους εργαζόμενους της μεσαίας τάξης. Ανώτατο όριο ηλικίας : Το νέο πρόγραμμα θα επιτρέπει τη συμμετοχή και σε άτομα έως 44 ή 45 ετών (από 39 ετών στο προηγούμενο), επεκτείνοντας το εύρος των δικαιούχων.

: Το νέο πρόγραμμα θα επιτρέπει τη συμμετοχή και σε άτομα έως 44 ή 45 ετών (από 39 ετών στο προηγούμενο), επεκτείνοντας το εύρος των δικαιούχων. Αναπροσαρμογή αξίας κατοικίας: Το νέο πλαφόν αγοράς θα διαμορφωθεί πιθανόν μεταξύ 180.000 και 200.000 ευρώ, ώστε να καλύπτει τις σύγχρονες τιμές της αγοράς, κυρίως σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Πώς αλλάζει η επιλεξιμότητα

Παράδειγμα σύγκρισης:

Στο «Σπίτι μου 2» : Ένας υπάλληλος 40 ετών με ετήσιο εισόδημα 19.000 ευρώ που ήθελε να αγοράσει σπίτι αξίας 175.000 ευρώ, δεν μπορούσε να ενταχθεί λόγω ηλικίας, εισοδήματος και τιμής ακινήτου.

: Ένας υπάλληλος 40 ετών με ετήσιο εισόδημα 19.000 ευρώ που ήθελε να αγοράσει σπίτι αξίας 175.000 ευρώ, δεν μπορούσε να ενταχθεί λόγω ηλικίας, εισοδήματος και τιμής ακινήτου. Στο «Σπίτι μου 3»: Ο ίδιος υπάλληλος θα ήταν πλέον επιλέξιμος, λόγω των νέων, ευνοϊκότερων ορίων.

Τι αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα

Χαλαρότερα κριτήρια : Το νέο σχέδιο μειώνει τους περιορισμούς σε ηλικία, εισόδημα και αξία ακινήτου, επιτρέποντας σε περισσότερα νοικοκυριά, ιδιαίτερα μεσαίου εισοδήματος, να συμμετάσχουν.

: Το νέο σχέδιο μειώνει τους περιορισμούς σε ηλικία, εισόδημα και αξία ακινήτου, επιτρέποντας σε περισσότερα νοικοκυριά, ιδιαίτερα μεσαίου εισοδήματος, να συμμετάσχουν. Έμφαση στην πρώτη κατοικία : Στόχος είναι η στήριξη όσων δεν έχουν άλλη ακίνητη περιουσία και αναζητούν ιδιόκτητο σπίτι.

: Στόχος είναι η στήριξη όσων δεν έχουν άλλη ακίνητη περιουσία και αναζητούν ιδιόκτητο σπίτι. Ενίσχυση συμμετοχής των τραπεζών : Το 50% του δανείου θα καλύπτεται από τραπεζικά ιδρύματα, προσφέροντας ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

: Το 50% του δανείου θα καλύπτεται από τραπεζικά ιδρύματα, προσφέροντας ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Επιδοτούμενα ή άτοκα δάνεια: Όπως και στα προηγούμενα στάδια, για τις πιο ευάλωτες ομάδες το δάνειο θα είναι άτοκο, ενώ για τους υπόλοιπους θα υπάρχει κρατική επιδότηση επιτοκίου.

Τι εξετάζεται

Το πλήρες πλαίσιο βρίσκεται υπό τελική διαμόρφωση, ωστόσο αναμένονται τα εξής:

Αύξηση του ηλικιακού ορίου για δικαιούχους.

Διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων για να καλυφθούν περισσότερα νοικοκυριά.

Αύξηση των ανώτατων τιμών ακινήτων με βάση την τρέχουσα αγορά.

Απαίτηση χρήσης του ακινήτου ως κύρια κατοικία.

Προτεραιότητα σε άτομα χωρίς ιδιόκτητη κατοικία ή που διαμένουν με τους γονείς.

Πότε αναμένεται να ξεκινήσει

Το πρόγραμμα αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα το φθινόπωρο του 2025, με την έναρξη εφαρμογής του να τοποθετείται στα μέσα του 2026.

Ποιοι θα ωφεληθούν