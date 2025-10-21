ΕΝΦΙΑ 2026: Τα τρία κριτήρια για τις εκπτώσεις στον υπολογισμό του φόρου – Οι δικαιούχοι

Στα δύο, μέχρι τώρα, κριτήρια για την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ έρχεται από το 2026 ακόμα ένα, το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει χαμηλότερο φόρο μέχρι 50% για τα την κατοικία σας.

Νέα πληθυσμιακά, ασφαλιστικά και εισοδηματικά κριτήρια φέρνουν ουσιαστικές ελαφρύνσεις στον ΕΝΦΙΑ από το 2026, σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών. Το νέο πακέτο φορολογικών κινήτρων για την ακίνητη περιουσία αφορά εκατομμύρια ιδιοκτήτες, με στόχο την ελάφρυνση των βαρών αλλά και την ενίσχυση της ασφάλισης ακινήτων απέναντι σε φυσικές καταστροφές. Το νέο πλαίσιο του ΕΝΦΙΑ για το 2026 ενισχύεται με:

Κοινωνικά κριτήρια (εισόδημα, μόνιμη κατοικία σε μικρούς οικισμούς)

Οικονομικά κίνητρα για την ασφάλιση ακινήτων

Διαφάνεια και έγκαιρη έκδοση εκκαθαριστικών.

Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει επίσης μέτρα επιβράβευσης συνεπών ιδιοκτητών, ενώ βρίσκεται υπό επεξεργασία και ψηφιακό εργαλείο που θα παρέχει προσωποποιημένη πληροφόρηση για τις εκπτώσεις που δικαιούται κάθε φορολογούμενος.

Ποιοι κερδίζουν έκπτωση 50% και πλήρη απαλλαγή

Από το 2026, οι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων θα δουν μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ, ενώ από το 2027 θα απολαμβάνουν πλήρη απαλλαγή. Η ρύθμιση στοχεύει στην στήριξη της ελληνικής περιφέρειας, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα μικρών κοινοτήτων και την αποκέντρωση.

Δικαιούχοι υπολογίζεται ότι είναι περίπου 700.000 ιδιοκτήτες, με 1.000.000 εμπράγματα δικαιώματα (π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία κ.λπ.).

Σημαντική έκπτωση για να πλήρη ασφαλισμένα ακίνητα

Το μέτρο που ίσχυσε πιλοτικά αφορά ακίνητα πλήρως ασφαλισμένα για κινδύνους πυρκαγιάς, πλημμύρας και σεισμού. Από το 2025 αναμένεται ραγδαία αύξηση των ιδιοκτητών που θα προστρέξουν στην ασφάλιση, καθώς:

Περίπου 400.000 ιδιοκτήτες έχουν ήδη επωφεληθεί από το μέτρο

Η κυβέρνηση έχει διπλασιάσει το κονδύλι για τις εκπτώσεις, στα 40 εκατ. ευρώ

Προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση για ακίνητα άνω των 500.000 ευρώ σε αντικειμενική αξία.

Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με τον στόχο μείωσης του δημοσιονομικού κινδύνου που προκύπτει από φυσικές καταστροφές και ενίσχυσης της ασφαλιστικής συνείδησης.

Εισοδηματικά κριτήρια: Μειώνονται οι δικαιούχοι

Η παραδοσιακή έκπτωση με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια θα συνεχιστεί, αλλά με μικρότερη περίμετρο. Λόγω της αύξησης των εισοδημάτων, οι δικαιούχοι περιορίζονται πλέον σε περίπου 900.000 φορολογούμενους.

Τα εισοδηματικά όρια για μείωση 50% ή πλήρη απαλλαγή θα παραμείνουν σταθερά, κάτι που σημαίνει πως όσο αυξάνονται οι αμοιβές, λιγότεροι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Έκδοση νέων ειδοποιητηρίων και νέο χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026 θα είναι διαθέσιμα από τα τέλη Ιανουαρίου έως τις αρχές Φεβρουαρίου του 2026. Η καταβολή της πρώτης δόσης θα ξεκινήσει τέλος Μαρτίου 2026, σηματοδοτώντας μια νέα πρακτική: