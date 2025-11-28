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«Άνοιξαν οι ουρανοί» στην Αττική – Ισχυρή βροχόπτωση και αναφορές για χαλάζι
Ειδήσεις
08:37 - 28 Νοε 2025

«Άνοιξαν οι ουρανοί» στην Αττική – Ισχυρή βροχόπτωση και αναφορές για χαλάζι

Reporter.gr Newsroom
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Καταρρακτώδης βροχόπτωση σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (28/11) σε Αθήνα και Πειραιά, συνοδευόμενη από χαλάζι και έντονες βροντές. Περίπου στις 6 το πρωί έπεσε πολύ μεγάλος όγκος νερού, ενώ αν και το χαλάζι έχει πλέον σταματήσει, η βροχή συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Η κακοκαιρία Adel βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η Πολιτική Προστασία παραμένει σε «κόκκινο συναγερμό». Ήδη έχουν σημειωθεί ισχυρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, δημιουργώντας προβλήματα κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στην Αττική οι καταιγίδες διαδέχονταν η μία την άλλη όλη τη νύχτα και συνεχίζονται και το πρωί, με αναφορές ακόμη και για χαλαζοπτώσεις σε τμήματα της πρωτεύουσας.

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε και κυκλοφοριακά προβλήματα, με την οδό Πειραιώς να κλείνει προσωρινά στο ύψος της Χαμοστέρνας.

Παράλληλα, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, ο Δήμος Πεντέλης αποφάσισε να μην λειτουργήσουν τα σχολεία σήμερα Παρασκευή. Την ίδια απόφαση έλαβε και ο Δήμος Διονύσου, επισημαίνοντας ότι η συνεχής και ισχυρή βροχή δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Ωστόσο, στον Δήμο Διονύσου οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Προβλήματα στην κυκλοφορία στην Αττική

Η συνεχής βροχόπτωση έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό «κομφούζιο» σε κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας, με μεγάλες καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες. Λόγω συσσώρευσης υδάτων έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Πειραιώς από το ύψος της Χαμοστέρνας μέχρι την Πέτρου Ράλλη, λόγω νερού, ενώ αυξημένα προβλήματα αναφέρονται και στον Κηφισό, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο.​ Επίσης έπεσαν δέντρα σε Σαρωνίδα και Ηλιούπολη. Συνολικά 33 κλήσεις για κοπές δέντρων στην Αττική κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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Τελευταία τροποποίηση στις 28/11/2025 - 09:06
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