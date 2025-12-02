Γραμμή 1521 για τις λάθος επιστροφές ενοικίου: Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Από σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, τίθεται σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή 1521 της ΑΑΔΕ, προκειμένου οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου να μπορούν να λάβουν άμεσες διευκρινίσεις σχετικά με τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν στις πρόσφατες πληρωμές.

Παράλληλα, και οι πολίτες που θέλουν ενημέρωση για την επιδότηση ενοικίου που έχουν λάβει μπορούν πλέον να επικοινωνούν στο ίδιο νούμερο, με την ΑΑΔΕ να διαβεβαιώνει ότι η εξυπηρέτηση θα είναι συνεχής.

Δυνατότητα για τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του 2025

Οι ενοικιαστές που είδαν μικρότερα από τα αναμενόμενα ποσά ή ακόμη και μηδενική επιστροφή, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου να διορθώσουν τα στοιχεία τους.

Το πρόβλημα εντοπίστηκε κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων, όπου σε χιλιάδες περιπτώσεις είχε δηλωθεί το μηνιαίο μίσθωμα αντί του ετήσιου, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να λάβουν το 1/12 του ποσού, δηλαδή μόλις 20 - 30 ευρώ.

Σημειώνεται επίσης ότι περίπου 30.000 πολίτες δεν πληρώθηκαν καθόλου επειδή δεν είχαν δηλωμένο IBAN στην ΑΑΔΕ.

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Για όσους υποβάλουν τροποποιητική δήλωση έως τις 12 Δεκεμβρίου, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν έως 30/12.

Για όσους υποβάλουν αλλαγές έως 30/12/2025, η εξόφληση θα γίνει έως 15 Ιανουαρίου 2026.

Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ επισημαίνουν ότι η πλειονότητα των καταβολών έχει ολοκληρωθεί ομαλά, αποδίδοντας τα υπόλοιπα σφάλματα σε λάθη συμπλήρωσης του εντύπου Ε1 από τους φορολογούμενους.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Από σήμερα, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν στο 1521 για υποστήριξη και διευκρινίσεις.

Όσοι έχουν δηλώσει λάθος στοιχεία στο Ε1, καλούνται να υποβάλουν άμεσα τροποποιητική δήλωση, ώστε να συμπεριληφθούν στις επόμενες πληρωμές.

Οι καταβολές γίνονται αυτόματα στον δηλωμένο ΙΒΑΝ, χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον αίτηση.

Όσοι δεν έχουν δηλώσει IBAN πρέπει να το προσθέσουν άμεσα, προκειμένου να ενταχθούν στις συμπληρωματικές καταβολές.

Ειδικές περιπτώσεις - Δικαιολογητικά έως 31 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Α.1132/2025, για ειδικές περιπτώσεις πολιτών προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους καταβολής, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενίσχυσης.

Με τις νέες παρεμβάσεις, το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να κλείσει τα κενά που προκάλεσαν τις καθυστερήσεις και να διασφαλίσει ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν εγκαίρως και ορθά τα ποσά που τους αναλογούν.