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Οι Ισραηλινοί στην πρώτη θέση μεταξύ των ξένων που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα
Ακίνητα
12:44 - 18 Δεκ 2025

Οι Ισραηλινοί στην πρώτη θέση μεταξύ των ξένων που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Αυξημένη προτίμηση για απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα κατά το τρέχον έτος δείχνουν οι ξένοι αγοραστές, σύμφωνα με στοιχεία της RE/MAX Ελλάς. Η χώρα μας, αδιαμφισβήτητα παραμένει ως ένας από τους πιο σταθερούς και πιο ελκυστικούς προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου για όσους αναζητούν δεύτερη ή εξοχική κατοικία ή ένα ακίνητο που αποτελεί επενδυτική ευκαιρία, συγκεντρώνοντας ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον αγοραστών από το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια.

Η ετήσια έρευνα της RE/MAX Ελλάς βασίζεται σε στοιχεία αγοραπωλησιών που πραγματοποιήθηκαν μέσω του πανελλαδικού δικτύου της και αποτυπώνει με ακρίβεια τη χώρα προέλευσης των αγοραστών, το ηλικιακό προφίλ, το πόσες φορές επισκέπτονται την Ελλάδα πριν προχωρήσουν σε αγορά, την πρόθεση μόνιμης εγκατάστασης στη χώρα μας, αλλά και τους τρόπους χρηματοδότησης της αγοράς των ακινήτων.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, στην Αττική, οι Ισραηλινοί αποτελούν την πλειονότητα των ξένων αγοραστών και ακολουθούν οι Τούρκοι και οι Λιβανέζοι, ενώ σημαντική είναι και η παρουσία αγοραστών από Κίνα και Ουκρανία. Οι Ισραηλινοί βρίσκονται στην πρώτη θέση μεταξύ των ξένων που αγοράζουν ακίνητα και στη Θεσσαλονίκη, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν αγοραστές από τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Τουρκία και την Αλβανία. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι Γερμανοί αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό των ξένων αγοραστών, με τους Βούλγαρους και τους Γάλλους να έχουν, επίσης, ισχυρή παρουσία, ενώ Ισραηλινοί και Τούρκοι ακολουθούν.

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Όσον αφορά το ηλικιακό προφίλ των ξένων αγοραστών, σύμφωνα με την έρευνα της RE/MAX Ελλάς, τέσσερις στους δέκα (ποσοστό 40%) ήταν ηλικίας από 41 έως 50 ετών, ενώ η ηλικιακή ομάδα από 51 έως 60 ετών ακολούθησε με ποσοστό 27%. Χαμηλότερα ποσοστά ξένων αγοραστών εντοπίζει κανείς στην ηλικιακή ομάδα άνω των 61 ετών (ποσοστό 16% επί του συνόλου) και στην ηλικιακή ομάδα από 31 έως 40 ετών (ποσοστό 14% επί του συνόλου). Αξίζει να τονιστεί ότι νέοι κάτω των 30 ετών ήταν μόλις το 3% των ξένων αγοραστών ακινήτων στην Ελλάδα.

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Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί και το γεγονός ότι η πλειονότητα των ξένων αγοραστών, σε ποσοστό 68% επί του συνόλου, επισκέπτεται την Ελλάδα 2–3 φορές πριν καταλήξει στην απόφαση αγοράς ακινήτου στη χώρα μας. Την ίδια στιγμή, το 16% πραγματοποιεί περισσότερες από τρεις επισκέψεις πριν προχωρήσει σε αγορά, ενώ ένα άλλο 16% λαμβάνει την απόφαση έπειτα από μία μόνο επίσκεψη.

Σε ό,τι αφορά την πρόθεση μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, το 57% των αγοραστών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκατασταθεί στη χώρα μας, ενώ το 18% δηλώνει θετικό σε μια τέτοια προοπτική. Το υπόλοιπο 25% δεν σχεδιάζει μόνιμη μετακόμιση στην Ελλάδα.

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Τέλος, αναφορικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της αγοράς ενός ακινήτου στην Ελλάδα, σχεδόν το σύνολο των αγοραστών (ποσοστό 90% επί του συνόλου) χρησιμοποίησε ιδία κεφάλαια για την απόκτηση του ακινήτου, στοιχείο που διευκόλυνε την ταχύτερη ολοκλήρωση της συναλλαγής. Από την άλλη ένα 10% προσέφυγε σε δανεισμό.

Με βάση την έρευνα της RE/MAX Ελλάς για το 2025, η χώρα μας συνεχίζει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των ξένων αγοραστών, οι οποίοι αναζητούν ακίνητα τόσο ως δεύτερη ή εξοχική κατοικία όσο και ως επενδυτική ευκαιρία.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/12/2025 - 12:47
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