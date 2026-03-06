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Βενζινοπώλες: Μεγαλύτερη η αύξηση στα διυλιστήρια από ό,τι στα πρατήρια – Επιστολή στον Θεοδωρικάκο για το πλαφόν
Οικονομία
14:26 - 06 Μαρ 2026

Βενζινοπώλες: Μεγαλύτερη η αύξηση στα διυλιστήρια από ό,τι στα πρατήρια – Επιστολή στον Θεοδωρικάκο για το πλαφόν

Reporter.gr Newsroom
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Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος έδωσε στη δημοσιότητα επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά με τη διαμόρφωση των τιμών στα καύσιμα σχετικά με τα δημοσιεύματα για σκέψεις επιβολής πλαφόν.

Όπως αναφέρει από 27/2 έως 5/3 οι τιμές διυλιστηρίου αυξήθηκαν στην αμόλυβδη κατά 52 ευρώ το χιλιόλιτρο, στο κίνησης 156 ευρώ το χιλιόλιτρο και στο θέρμανσης 140 ευρώ το χιλιόλιτρο. Αντίστοιχα οι μέσες τιμές στα πρατήρια αυξήθηκαν ανά χιλιόλιτρο στην αμόλυβδη 37ευρώ στο κίνησης 92 ευρώ και στο θέρμανσης 104 ευρώ.

Αναλυτικότερα:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με δημοσιεύματα για σκέψεις της Κυβέρνησης για επιβολή πλαφόν στα καύσιμα θέτουμε υπόψιν σας τα εξής στοιχεία:

Τις τιμές από τα Ελληνικά Διυλιστήρια για τις ημερομηνίες 27/2 και 5/3/2026 ανά χιλιόλιτρο αμόλυβδης – πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ καθώς και τις μέσες πανελλαδικές τιμές των πρατηρίων για τις ίδιες ημερομηνίες σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών:

pinakas_venzini_eea6c.JPG

Συμπέρασμα: Από 27/2 έως 5/3 οι τιμές διυλιστηρίου αυξήθηκαν στην αμόλυβδη κατά 52 ευρώ το χιλιόλιτρο, στο κίνησης 156 ευρώ το χιλιόλιτρο και στο θέρμανσης 140 ευρώ το χιλιόλιτρο. Αντίστοιχα οι μέσες τιμές στα πρατήρια αυξήθηκαν ανά χιλιόλιτρο στην αμόλυβδη 37ευρώ στο κίνησης 92 ευρώ και στο θέρμανσης 104 ευρώ.

Παρακαλούμε πολύ όπως επεξεργαστείτε τα στοιχεία ώστε να κρίνετε ορθά που και πως πρέπει να παρθούν μέτρα και λόγω του επείγοντος του θέματος να έχουμε μια συνάντηση μαζί σας».

Τελευταία τροποποίηση στις 06/03/2026 - 14:30
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