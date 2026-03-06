ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ράλι στο πετρέλαιο: Προς τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη από το 2022 – Σε υψηλό 52 εβδομάδων το Brent
Εμπορεύματα
13:33 - 06 Μαρ 2026

Ράλι στο πετρέλαιο: Προς τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη από το 2022 – Σε υψηλό 52 εβδομάδων το Brent

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν το ανοδικό του ράλι Παρασκευή (6/3), ανακτώντας τις προηγούμενες απώλειες, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις επιπτώσεις του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Σε αυτό το πλαίσιο το Brent καταγράφει άνοδο 2,74%, φτάνοντας τα 87,74 δολάρια το βαρέλι και σημειώνοντας νέο υψηλό 52 εβδομάδων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύονται κατά 4,04% στα 84,33 δολάρια το βαρέλι, περιορίζοντας ωστόσο μέρος των αρχικών τους κερδών.

Οι τιμές του αργού είχαν υποχωρήσει προσωρινά κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι επενδυτές προσπαθούσαν να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Το πετρέλαιο οδεύει προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις αρχές του 2022, με το Brent να έχει ενισχυθεί περίπου 20% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα και το WTI να καταγράφει άνοδο άνω του 25%.

Η εκτίναξη των τιμών έρχεται καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή, διαταράσσοντας την ενεργειακή παραγωγή και φέρνοντας σχεδόν σε αδιέξοδο τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgvp95t5bqix?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Το πρωί της Παρασκευής, οι Financial Times μετέδωσαν ότι ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ προειδοποίησε πως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οδηγήσει τους εξαγωγείς ενέργειας του Κόλπου να διακόψουν τις αποστολές τους μέσα σε λίγες ημέρες. Ο Σαάντ αλ-Κάαμπι δήλωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 150 δολάρια το βαρέλι τις επόμενες εβδομάδες, εάν τα δεξαμενόπλοια δεν μπορέσουν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι τιμές υποχώρησαν για λίγο κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να δώσουν στην Ινδία —τον τρίτο μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο— απαλλαγή 30 ημερών ώστε να επαναλάβει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου. Η Ουάσιγκτον είχε προηγουμένως επιβάλει «ποινικούς» δασμούς 25% στην Ινδία για τις εισαγωγές ρωσικού αργού, οι οποίοι καταργήθηκαν τον περασμένο μήνα.

Η πρόσκαιρη υποχώρηση των τιμών συνδέθηκε επίσης με δημοσίευμα του Reuters, το οποίο επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να ανακοινώσει μέτρα για τον περιορισμό της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων πιθανών παρεμβάσεων στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου.

Συνέχεια ανόδου για το φυσικό αέριο και τα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, το μεσημέρι της Παρασκευής (6/3) το φυσικό αέριο παρουσιάζει νέα άνοδο αφού οι φόβοι για κλείσιμο στις στρόφιγγες παροχής πολλαπλασιάζονται, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να εμφανίζονται δυναμωμένα κατά 2,235% και την τιμή της μεγαβατώρας να ανεβαίνει στα 51,865 δολάρια.

Παράλληλα, ο χρυσός κερδίζει 0,53% στα 5.104,41 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι ενισχύεται κατά 1,51% στα 84,425 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός εμφανίζει άνοδο κατά 0,25% στα 5,819 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, το δολάριο εμφανίζεται με κέρδη έναντι του ευρώ κατά 0,26% με την ισοτιμία να είναι στα 1,1578 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αντίστοιχη άνοδο σημειώνει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,11% στα 1,3341 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα κερδίζει 0,14% έναντι του ευρώ στη 0,8679 λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/03/2026 - 15:02
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Maersk αναστέλλει δύο δρομολόγια ναυτιλίας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής
Ναυτιλία

Η Maersk αναστέλλει δύο δρομολόγια ναυτιλίας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής

Στουρνάρας για το Νομισματικό Πρόγραμμα 2026 της ΤτΕ: Νομίσματα εμπνευσμένα από τον ηρωισμό των Ελλήνων
Οικονομία

Στουρνάρας για το Νομισματικό Πρόγραμμα 2026 της ΤτΕ: Νομίσματα εμπνευσμένα από τον ηρωισμό των Ελλήνων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ασταθής αγορά πετρελαίου εν μέσω κλιμάκωσης ΗΠΑ–Ιράν: Πτώση παρά τους φόβους για τα Στενά του Ορμούζ
Εμπορεύματα

Ασταθής αγορά πετρελαίου εν μέσω κλιμάκωσης ΗΠΑ–Ιράν: Πτώση παρά τους φόβους για τα Στενά του Ορμούζ

Reuters: Γιατί το άνοιγμα του Ορμούζ είναι υπαρξιακή απειλή για τον ΟΠΕΚ
Ειδήσεις

Reuters: Γιατί το άνοιγμα του Ορμούζ είναι υπαρξιακή απειλή για τον ΟΠΕΚ

ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα - «Ανοιγοκλείνει» το Ορμούζ
Ειδήσεις

ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα - «Ανοιγοκλείνει» το Ορμούζ

Τραμπ: Ο αμερικανικός στρατός «απελευθέρωσε» 100 εκατ. βαρέλια πετρελαίου μέσω Ορμούζ
Ειδήσεις

Τραμπ: Ο αμερικανικός στρατός «απελευθέρωσε» 100 εκατ. βαρέλια πετρελαίου μέσω Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/06/2026 - 16:36

ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο οι νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας

Ειδήσεις
11/06/2026 - 16:35

Λαγκάρντ (ΕΚΤ): Ομόφωνη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μ.β. – «Αναγκαία και μήνυμα σταθερότητας»

Πολιτική
11/06/2026 - 16:32

Φαραντούρης: Φτάνει ο εμπαιγμός – Να εφαρμοστεί άμεσα η απόφαση για τα ρυθμισμένα δάνεια

Πολιτική
11/06/2026 - 16:23

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα στα θέματα έρευνας, επιστήμης και καινοτομίας

Ειδήσεις
11/06/2026 - 16:17

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 5,6 εκατ. λαθραία τσιγάρα στο Τελωνείο Κήπων

Ακίνητα
11/06/2026 - 16:12

Σπίτι μου Ι και ΙΙ: Τα στοιχεία που παρουσιάζει η κυβέρνηση για την επιτυχία των προγραμμάτων

Αυτοδιοίκηση
11/06/2026 - 16:07

Δήμος Αθηναίων: Καλέστε στο 1595 και κλείστε ραντεβού στα Δημοτικά Ιατρεία

Ανεμοδείκτης
11/06/2026 - 16:01

Το ΠΑΣΟΚ πάει για ανένδοτο κατά των δημοσκόπων

Ειδήσεις
11/06/2026 - 16:01

Τραμπ: Θα χτυπήσουμε απόψε σκληρά το Ιράν - Θα καταλάβουμε τις πετρελαϊκές υποδομές

Ανεμοδείκτης
11/06/2026 - 15:51

Το «πήγαιν’ έλα» με την ώρα μετάδοσης της συνέντευξης Μητσοτάκη στον ΑΝΤ1

Ειδήσεις
11/06/2026 - 15:46

ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων στο 2,25% – Στροφή στη νομισματική πολιτική με φόντο τον πληθωρισμό λόγω Μέσης Ανατολής

Υγεία
11/06/2026 - 15:43

3ο ΣΦΕΕ Summit: Η δύσκολη εξίσωση μεταξύ καινοτομίας και δημοσιονομικής σταθερότητας

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 15:37

Δυναμικό «παρών» έδωσε η ελίν στα Ποσειδώνια 2026 παρουσιάζοντας αξιόπιστες λύσεις για τη σύγχρονη ναυτιλία

Ειδήσεις
11/06/2026 - 15:32

Δένδιας: Νέα αμυντική εποχή με drones, εγχώρια παραγωγή και «Ατζέντα 2030»

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/06/2026 - 15:17

Αυξάνεται κατά 33.000 ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για την περίοδο 2026-2027

Ναυτιλία
11/06/2026 - 14:58

Υπουργείο Ναυτιλίας: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων έτους 2023

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 14:55

Εξάρχου: Ο Κάθετος Διάδρομος θα συμβάλλει στην ενεργειακή ισορροπία

Ειδήσεις
11/06/2026 - 14:50

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι – «Δεν εγκρίθηκαν οι απαραίτητες αμυντικές δαπάνες»

Εμπορεύματα
11/06/2026 - 14:35

Ασταθής αγορά πετρελαίου εν μέσω κλιμάκωσης ΗΠΑ–Ιράν: Πτώση παρά τους φόβους για τα Στενά του Ορμούζ

Ναυτιλία
11/06/2026 - 14:27

Ναυτιλία, ναυπηγεία και λιμάνια σε κοινό μέτωπο: Η νέα βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ

Νομίσματα
11/06/2026 - 14:23

Κερδίζει έδαφος το Bitcoin στα $63.000 – Θεαματικό «άλμα» στα alts

Αυτοδιοίκηση
11/06/2026 - 14:06

Στη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Οι 10 σημαντικότερες αλλαγές

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
11/06/2026 - 14:06

BofA για Metlen: Τιμή-στόχος στα €52 – Γάλλιο και κρίσιμα μέταλλα στο επίκεντρο

Ειδήσεις
11/06/2026 - 13:59

Reuters: Γιατί το άνοιγμα του Ορμούζ είναι υπαρξιακή απειλή για τον ΟΠΕΚ

Αναλύσεις
11/06/2026 - 13:55

JP Morgan: Στα 25 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για τη ΔΕΗ – Διατηρεί σύσταση «Overweight»

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/06/2026 - 13:48

Φακελάκια

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 13:47

TÜV NORD GROUP: Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και παγκόσμια εδραίωση το 2025

Ακίνητα
11/06/2026 - 13:41

ΤτΕ: Αύξηση 5,1% για τα γραφεία υψηλών προδιαγραφών το 2025 - +4,8% για τα καταστήματα

Υγεία
11/06/2026 - 13:40

«Καμπανάκι» ΣΦΕΕ για τα νέα φάρμακα – 3 στα 5 δεν θα έρθουν στην Ελλάδα

Εργασιακά
11/06/2026 - 13:37

Έρευνα: Οι 10 πιο ελκυστικοί εργοδότες στην Ελλάδα για το 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ