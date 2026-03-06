Ράλι στο πετρέλαιο: Προς τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη από το 2022 – Σε υψηλό 52 εβδομάδων το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν το ανοδικό του ράλι Παρασκευή (6/3), ανακτώντας τις προηγούμενες απώλειες, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις επιπτώσεις του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Σε αυτό το πλαίσιο το Brent καταγράφει άνοδο 2,74%, φτάνοντας τα 87,74 δολάρια το βαρέλι και σημειώνοντας νέο υψηλό 52 εβδομάδων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύονται κατά 4,04% στα 84,33 δολάρια το βαρέλι, περιορίζοντας ωστόσο μέρος των αρχικών τους κερδών.

Οι τιμές του αργού είχαν υποχωρήσει προσωρινά κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι επενδυτές προσπαθούσαν να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Το πετρέλαιο οδεύει προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις αρχές του 2022, με το Brent να έχει ενισχυθεί περίπου 20% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα και το WTI να καταγράφει άνοδο άνω του 25%.

Η εκτίναξη των τιμών έρχεται καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή, διαταράσσοντας την ενεργειακή παραγωγή και φέρνοντας σχεδόν σε αδιέξοδο τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο.

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Το πρωί της Παρασκευής, οι Financial Times μετέδωσαν ότι ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ προειδοποίησε πως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οδηγήσει τους εξαγωγείς ενέργειας του Κόλπου να διακόψουν τις αποστολές τους μέσα σε λίγες ημέρες. Ο Σαάντ αλ-Κάαμπι δήλωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 150 δολάρια το βαρέλι τις επόμενες εβδομάδες, εάν τα δεξαμενόπλοια δεν μπορέσουν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι τιμές υποχώρησαν για λίγο κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να δώσουν στην Ινδία —τον τρίτο μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο— απαλλαγή 30 ημερών ώστε να επαναλάβει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου. Η Ουάσιγκτον είχε προηγουμένως επιβάλει «ποινικούς» δασμούς 25% στην Ινδία για τις εισαγωγές ρωσικού αργού, οι οποίοι καταργήθηκαν τον περασμένο μήνα.

Η πρόσκαιρη υποχώρηση των τιμών συνδέθηκε επίσης με δημοσίευμα του Reuters, το οποίο επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να ανακοινώσει μέτρα για τον περιορισμό της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων πιθανών παρεμβάσεων στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου.

Συνέχεια ανόδου για το φυσικό αέριο και τα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, το μεσημέρι της Παρασκευής (6/3) το φυσικό αέριο παρουσιάζει νέα άνοδο αφού οι φόβοι για κλείσιμο στις στρόφιγγες παροχής πολλαπλασιάζονται, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να εμφανίζονται δυναμωμένα κατά 2,235% και την τιμή της μεγαβατώρας να ανεβαίνει στα 51,865 δολάρια.

Παράλληλα, ο χρυσός κερδίζει 0,53% στα 5.104,41 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι ενισχύεται κατά 1,51% στα 84,425 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός εμφανίζει άνοδο κατά 0,25% στα 5,819 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, το δολάριο εμφανίζεται με κέρδη έναντι του ευρώ κατά 0,26% με την ισοτιμία να είναι στα 1,1578 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αντίστοιχη άνοδο σημειώνει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,11% στα 1,3341 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα κερδίζει 0,14% έναντι του ευρώ στη 0,8679 λίρα ανά ευρώ.