ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οικονομική Ενίσχυση για τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες έως €1.000 - Πότε λήγει η προθεσμία
Εργασιακά
17:32 - 15 Αυγ 2025

Οικονομική Ενίσχυση για τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες έως €1.000 - Πότε λήγει η προθεσμία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης τρίτεκνων και πολύτεκνων μητέρων, που υλοποιείται μέσω του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΠΕΚΑ. Η επίσημη ανακοίνωση έγινε από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται έως 22 Σεπτεμβρίου 2025 μέσω της ειδικής πλατφόρμας www.idika.gr/lae-miteres και της επίσημης ιστοσελίδας opeka.gr

Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα αφορά:

  • 2.500 τρίτεκνες μητέρες
  • 600 πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες

Για να ενταχθούν, οι υποψήφιες πρέπει:

  • Να διαθέτουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα περίθαλψης.
  • Τα παιδιά τους να είναι ασφαλισμένα μέσω του κύριου δικαιούχου στον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Τρίτεκνες μητέρες: να έχουν τρία άγαμα και άνεργα τέκνα.
  • Πολύτεκνες μητέρες: να έχουν τουλάχιστον τέσσερα τέκνα με το ίδιο καθεστώς.

Τα παιδιά πρέπει να είναι:

  • Έως 18 ετών, ή
  • Έως 19 ετών αν φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ή
  • Έως 24 ετών αν σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΣΑΕΚ, ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ («Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας»), ή
    Άτομα με Αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω.
  • Η ηλικία υπολογίζεται έως 31 Δεκεμβρίου 2025, ανεξάρτητα από την ημερομηνία γέννησης.

Ύψος οικονομικής ενίσχυσης

  • 700 ευρώ για κάθε δικαιούχο τρίτεκνη μητέρα.
  • 1.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο πολύτεκνη μητέρα.
Τελευταία τροποποίηση στις 15/08/2025 - 20:50
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προς εβδομαδιαία κέρδη η Wall Street – Ιστορικό υψηλό για τον Dow
Χρηματιστήρια

Προς εβδομαδιαία κέρδη η Wall Street – Ιστορικό υψηλό για τον Dow

Στον δρόμο για την Αλάσκα ο Τραμπ για τη συνάντηση με Πούτιν – «Υψηλά τα διακυβεύματα»
Ειδήσεις

Στον δρόμο για την Αλάσκα ο Τραμπ για τη συνάντηση με Πούτιν – «Υψηλά τα διακυβεύματα»

Πιερρακάκης: Ορόσημο για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο η εξαγορά της HBSC Μάλτας από την Credia Bank.
Οικονομία

Πιερρακάκης: Ορόσημο για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο η εξαγορά της HBSC  Μάλτας από την Credia Bank.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΠΕΚΑ: Ανοίγει την Παρασκευή (29/5) η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού
Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: Ανοίγει την Παρασκευή (29/5) η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού

ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή (29/5) η καταβολή των επιδομάτων για το Μάιο - Οι δικαιούχοι
Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή (29/5) η καταβολή των επιδομάτων για το Μάιο - Οι δικαιούχοι

ΟΠΕΚΑ: Εγκρίθηκαν περισσότερες από 477.000 αιτήσεις για το επίδομα παιδιού
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΑ: Εγκρίθηκαν περισσότερες από 477.000 αιτήσεις για το επίδομα παιδιού

ΟΠΕΚΑ: Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού - Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΑ: Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού - Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
02/06/2026 - 19:00

Chronotopia: Οι νικητές του Βραβείου Τέχνης Γ. & Α. Μαμιδάκη και η Κρήτη μέσα από χιλιάδες φακούς

ΕΜΠΟΡΙΟ
02/06/2026 - 18:55

Επένδυση €1,9 εκατ. για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του καταστήματος της Lidl Ελλάς στην Αλεξανδρούπολη

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:38

Μπορεί το Brexit να γίνει «Bre-entry»; Οι όροι της ΕΕ και το χρονοδιάγραμμα

Ναυτιλία
02/06/2026 - 18:31

Ποσειδώνια 2026: Η νέα Παγκόσμια Τάξη στη Ναυτιλία - Tα διακυβεύματα για την Ελλάδα

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:23

Ρούμπιο: Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, η βασική προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 18:15

Fais Group: Ολοκλήρωση της πώλησης ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη έναντι €28,3 εκατ.

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:12

Κομισιόν: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας για το καλοκαίρι

Τεχνολογία
02/06/2026 - 18:01

WE LEAD: 3 στις 4 απόφοιτες εργάζονται σήμερα στην τεχνολογία

Πολιτική
02/06/2026 - 18:00

Παπασταύρου: Τέλος στην πολυνομία της δόμησης – Ο νέος Κώδικας Χωροταξίας αλλάζει το τοπίο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/06/2026 - 17:50

CrediaBank: Στεγαστικό δάνειο με σταθερό προνομιακό επιτόκιο για τα πρώτα 2 έτη από 2,15%

Οικονομία
02/06/2026 - 17:47

ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια: «Οι πολίτες πληρώνουν, όσο η κυβέρνηση λυπάται»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/06/2026 - 17:41

Η Γιούλη Λαρά στο Game On με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:38

ΗΠΑ: Στο σκοτάδι η ενημέρωση - Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους

Σχόλια Αγοράς
02/06/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Ποδαρικό «σημειωτόν» στον Ιούνιο, αλλά με άνοιγμα στη ναυτιλιακή αγορά

Υγεία
02/06/2026 - 17:36

Προεκλαμψία στην εγκυμοσύνη: Τι είναι, τα συμπτώματα και πώς να προστατευτείτε χωρίς πανικό

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:28

Panathēnea 2026: Το παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας συναντήθηκε στην Αθήνα

Πολιτική
02/06/2026 - 17:27

Υπόθεση υποκλοπών: Το ΠΑΣΟΚ ζητά κλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Πολιτική
02/06/2026 - 17:16

Κατρίνης: Να ενημερωθεί άμεσα η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για το ουκρανικό drone

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 17:13

Η AI κρατά όρθια τη Wall Street παρά τη βουτιά της Alphabet

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:11

Ουκρανία: Προς έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ - Αίρει τις αντιρρήσεις της η Ουγγαρία

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:48

Μαγιάρ: Συνάντηση με Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, αν υπάρξει πρόοδος στο ζήτημα της ουγγρικής μειονότητας

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:45

Σοκαριστικά τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα - Με 45 μαχαιριές η δολοφονία της 39χρονης

Πολιτική
02/06/2026 - 16:39

ΠΑΣΟΚ: Στη Βουλή τα ευρήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Κτηματολόγιο - Ζητά πλήρη λογοδοσία

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:31

Η ΕΕ εντείνει την προσπάθεια για τεχνολογική αυτονομία και μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:26

ΕΕ: Σύσταση σε εννέα χώρες για σταδιακή άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα του Σένγκεν

Ναυτιλία
02/06/2026 - 16:20

ΟΛΠ Α.Ε.:  Με δυναμική και ενεργή παρουσία στα Ποσειδώνια 2026

Πολιτική
02/06/2026 - 16:15

Τασούλας: Ελλάδα και Παναμάς ενισχύουν τη συνεργασία τους σε ναυτιλία, τουρισμό και εμπόριο

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:05

Νέα πυρηνική ανάπτυξη στην Ευρώπη υπό εξέταση στις ΗΠΑ – Ποιοι αμυντικοί όμιλοι κερδίζουν έδαφος

Ειδήσεις
02/06/2026 - 15:55

Ρεκόρ για τις αμυντικές εξαγωγές του Ισραήλ: Στα 19,2 δισ. δολάρια το 2025

Υγεία
02/06/2026 - 15:53

Υπουργείο Υγείας: Καμπάνια πρόληψης των πνιγμών για ανθρώπους άνω των 60 ετών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ