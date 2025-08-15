Οικονομική Ενίσχυση για τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες έως €1.000 - Πότε λήγει η προθεσμία

Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται έως 22 Σεπτεμβρίου 2025 μέσω της ειδικής πλατφόρμας www.idika.gr/lae-miteres και της επίσημης ιστοσελίδας opeka.gr
Δικαιούχοι
Το πρόγραμμα αφορά:
- 2.500 τρίτεκνες μητέρες
- 600 πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες
Για να ενταχθούν, οι υποψήφιες πρέπει:
- Να διαθέτουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα περίθαλψης.
- Τα παιδιά τους να είναι ασφαλισμένα μέσω του κύριου δικαιούχου στον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ
Προϋποθέσεις συμμετοχής
- Τρίτεκνες μητέρες: να έχουν τρία άγαμα και άνεργα τέκνα.
- Πολύτεκνες μητέρες: να έχουν τουλάχιστον τέσσερα τέκνα με το ίδιο καθεστώς.
Τα παιδιά πρέπει να είναι:
- Έως 18 ετών, ή
- Έως 19 ετών αν φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ή
- Έως 24 ετών αν σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΣΑΕΚ, ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ («Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας»), ή
Άτομα με Αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω.
- Η ηλικία υπολογίζεται έως 31 Δεκεμβρίου 2025, ανεξάρτητα από την ημερομηνία γέννησης.
Ύψος οικονομικής ενίσχυσης
- 700 ευρώ για κάθε δικαιούχο τρίτεκνη μητέρα.
- 1.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο πολύτεκνη μητέρα.