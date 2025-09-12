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ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 10,3% του μισθολογικού κόστους το β&#039; τρίμηνο
Επιχειρήσεις
12:38 - 12 Σεπ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 10,3% του μισθολογικού κόστους το β' τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 παρουσίασε αύξηση 10,3%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δευτέρου τριμήνου του 2024, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο παραπάνω Δείκτης δεν περιλαμβάνει τον πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών. 

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Β΄ τριμήνου 2025, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2024, παρουσιάζει αύξηση 10,3% έναντι αύξησης 8,6% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β΄ τριμήνου 2024 προς το Β΄ τρίμηνο του 2023.

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Β΄ τριμήνου 2025, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2024, παρουσιάζει αύξηση 8,7% έναντι αύξησης 7,3% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β΄ τριμήνου έτους 2024 προς το Β΄ τρίμηνο του 2023.

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Β τριμήνου 2025, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2024, παρουσιάζει αύξηση 10,1% έναντι αύξησης 8,7% κατά την Β΄ τριμήνου 2024 προς το Β΄ τρίμηνο 2023.

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