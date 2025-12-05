Επιθεώρηση εργασίας: Τι ισχύει για το δώρο Χριστουγέννων στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα

Η Επιθεώρηση Εργασίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 19040/81 (ΦΕΚ 742/Β/81) των υπουργών Οικονομίας και Εργασίας, που εκδόθηκε σε εκτέλεση του αρ. 1 του Ν. 1082/80 (ΦΕΚ 250/Α/80), καθορίζεται πάγια το σύστημα υπολογισμού του δώρου εορτών Χριστουγέννων, το οποίο καταβάλλεται στους μισθωτούς την 21η Δεκεμβρίου 2025.

Όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με μισθό ήμε ημερομίσθιο, εργάζονται είτε με πλήρη, είτε με μερική απασχόληση και έχουν σύμβαση εργασίας είτε ορισμένου, είτε αορίστου χρόνου, δικαιούνται από τους εργοδότες τους δώρο Χριστουγέννων ίσο με έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Σε κάθε περίπτωση, σημασία έχει η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, ώστε να υπολογιστεί το τελικό ποσό.

Προϋπόθεση καταβολής του επιδόματος Χριστουγέννων 2025 είναι η ύπαρξηαπασχολήσεως (εργασιακής σχέσης) του μισθωτού μέσα στο χρονικό διάστημα από 01-05-2025 έως 31-12-2025.Ως βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε πριν από την ως άνω ημέρα, είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης,αλλά εντός του διαστήματος υπολογισμού του Δώρου, ήτοι από 01-05-2025 έως 31-12-2025, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σχέσης.

Αυτό σημαίνει ότι ένας απολυμένος εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα που αμείβεται με μισθό (ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο) μπορεί να υπολογίσει το Δώρο Χριστουγέννων 2025 που θα του καταβληθεί ως ακολούθως:

2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για εργαζόμενο με μισθό.

Δύο ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Και οι μισθωτοί που εργάστηκαν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών και απολύθηκαν στη συνέχειαδικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου Χριστουγέννων.

Το Δώρο εορτών Χριστουγέννων 2025 δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα!

Ανοι εργοδότες δεν τηρήσουν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου πρέπει να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, τότε θα υποστούν και τις συνέπειες του νόμου, καθώς η μη καταβολή του δώρου συνιστάποινικό αδίκημα. Από την πλευρά του, ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει σχετική καταγγελία, είτε επώνυμα, είτε ανώνυμα (μέσω της τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών 1555).

Εφόσον οι εργαζόμενοι ήκαι τα σωματεία προσφύγουν στην αρμόδια με βάση τον τόπο εργασίας Επιθεώρηση Εργασίας θα συνταχθεί σχετική μηνυτήρια αναφορά.Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού (για την περίπτωση νομικού προσώπου εταιρείας, οργανισμού κτλ.), ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ακόμη, οι εργαζόμενοι ήκαι τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται, ει δυνατόν με ακρίβεια, τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, ώστε να είναι ευχερής η κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η Επιθεώρηση Εργασίας θα πραγματοποιήσει κατά την διάρκεια της εορταστικής περιόδου ελέγχους σε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα και θα επιβάλει τα νόμιμα στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, όπως ορίζεται στις προαναφερόμενες διατάξεις, οι επιθεωρητές εργασίας θα επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και εργατικές διαφορές και θα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από τοάρθρο 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.