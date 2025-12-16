Απεργία ΑΔΕΔΥ: Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν – Τι ισχύει για σχολεία και συγκοινωνίες

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, η ΑΔΕΔΥ, με τη συμμετοχή της ΠΟΕ-ΟΤΑ, αντιδρώντας στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται το βράδυ στη Βουλή, αλλά και εκφράζοντας στήριξη στις κινητοποιήσεις των αγροτών που συνεχίζουν τα μπλόκα.

Στην απεργία συμμετέχουν συνδικαλιστικοί φορείς από τον χώρο της εκπαίδευσης, όπως η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ, καθώς και εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Παράλληλα, κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και στον χώρο της Υγείας, με τη συμμετοχή της ΠΟΕΔΗΝ και της ΟΕΝΓΕ, που καλύπτουν δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας και το ΕΚΑΒ.

Οι δήμοι σε όλη τη χώρα παραμένουν σήμερα κλειστοί, έπειτα από απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας την ημέρα ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η ΚΕΔΕ καλεί, επίσης, τους αιρετούς σε συγκέντρωση έξω από τη Βουλή, με βασικό αίτημα την ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ.

Λόγω της κινητοποίησης, δεν λειτουργούν οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες των δήμων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις εξαιρούνται από το «λουκέτο» κοινωνικές δομές, όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί και ΚΑΠΗ, σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις των δήμων. Παράλληλα, σε απεργία βρίσκονται και οι δημοτικοί υπάλληλοι, λόγω της συμμετοχής της ΠΟΕ-ΟΤΑ στην κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ.

Στον ιδιωτικό τομέα, η ΓΣΕΕ δεν έχει προκηρύξει απεργία για σήμερα, ωστόσο σε ορισμένες περιοχές της χώρας τοπικά εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες έχουν λάβει αποφάσεις για στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις. Η ΓΣΕΕ έχει προγραμματίσει για αύριο, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διοίκησής της.

Όσον αφορά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συμμετοχή στην απεργία, ωστόσο δεν αποκλείονται τροποποιήσεις στα δρομολόγια λόγω των συγκεντρώσεων που έχουν προγραμματιστεί το μεσημέρι και το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας.