Κεραμέως: Μετά από 15 χρόνια υπεγράφη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στο κλάδο των τροφίμων

Μετά από 15 χρόνια, υπογράφηκε νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους τεχνολόγους και επιστήμονες τροφίμων, η οποία θα ισχύσει για την περίοδο 2026-2029 και καλύπτει περισσότερους από 2.500 εργαζόμενους του κλάδου, αναφέρει σε ανάρτηση της η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σε ανάρτηση της στο Facebook.

Όπως τονίζει η κυρία Κεραμέως με βιντεάκι της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η σύμβαση προβλέπει αυξήσεις μισθών, επίδομα τέκνου για κάθε παιδί έως την ενηλικίωσή του και επίδομα για προϊσταμένους τμημάτων. Η υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, καθώς συμβάλλουν στη βελτίωση των αποδοχών, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στη διαμόρφωση ενός πιο σταθερού και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος και προσθέτει: «Η νέα Σύμβαση προβλέπει αυξήσεις αποδοχών, επίδομα τέκνου για κάθε παιδί μέχρι την ενηλικίωσή του και επίδομα για τους προϊσταμένους τμημάτων.

Γιατί στηρίζουμε τις Συλλογικές Συμβάσεις;

Γιατί συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση των αποδοχών, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στη δημιουργία ενός πιο σταθερού και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Ισχυρότερες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας καλύτερες συνθήκες και για εργαζόμενους και για επιχειρήσεις».

{https://www.facebook.com/reel/1323648859950765}